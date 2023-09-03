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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Брондбю
3:1
Второй тайм: 83'
Раннерс
0'
1:0
9' Гол
Расмуссен Якоб
2:0
22' Гол
Омойджуфано Охи
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Ольсен Оливер
3:0
35' Гол
Квистгарден Матиас
45' Желтая карточка
Ольсен Оливер
3:1
72' Гол
Хег Даниэль

Ход матча

9'
Расмуссен Якоб
(Квистгарден Матиас)
1:0
22'
Омойджуфано Охи
(Васс Даниэль)
2:0
29'
 
Ольсен Оливер
35'
Квистгарден Матиас
(Дивкович Марко)
3:0
45'
 
Ольсен Оливер
46'
 
Альбек Мадс
Бундгаард Филип
60'
 
Одей Стивен
Кулибали Лассо
62'
Эвьен Хэкон
Валлис Николай
 
62'
Oscar Schwartau
Омойджуфано Охи
 
72'
3:1
Хег Даниэль
(Эйджийри Эрнест)
73'
 
Нордли Симен Болькан
Эйджийри Эрнест
73'
 
Бабаян Эдгар
Эгхо Марвин
79'
Радошевич Йосип
Васс Даниэль
 
80'
 
Камара Аль-Хаджи
Ольсен Оливер

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 344 Количество передач 158
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Раннерс
4.00
4.04
66.00
Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
14
Менса
Кевин
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
36
Квистгарден
Матиас
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
21
Эйджийри
Эрнест
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Кулибали
Лассо
10
Бундгаард
Филип
45
Эгхо
Марвин
Брондбю
3-4-2-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Брондбю
Раннерс

32 матча

81.3%
18.8%
26 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

49 матчей

53.1%
24.5%
22.4%
26 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.7%
40.8%
26.5%
16 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

46.9%
32.7%
20.4%
23 победы 16 ничьих 10 побед

История матчей

СД
1:3
СД
0:4
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

38
49

Голов в среднем за матч

1.58
1.96

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.36
1.17

Среднее время на гол

66
77

Всего голов

72
77

Голов в среднем за матч

1.47
1.57

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

61
57

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 5 0.71
Квистгарден Матиас 2 0.29
Омойджуфано Охи 2 (1) 0.29
Эвьен Хэкон 1 0.14
Расмуссен Якоб 1 0.14
Дивкович Марко 0 0
Васс Даниэль 0 0
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 0.14
Бундгаард Филип 1 (1) 0.14
Хег Даниэль 1 0.14
Даммерс Вессель 1 0.14
Нордли Симен Болькан 1 0.14
Hugo Andersson2 1 0.14
Эгхо Марвин 0 0
Эйджийри Эрнест 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Греве Матиас 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Расмуссен Якоб 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 3 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Брондбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Раннерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
3
Брондбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Раннерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
3
50%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
13
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
3
43%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вайле - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1
Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Норшелланн - Брондбю 2:1
Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0
Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Норшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1

Результаты матчей

Брондбю
Раннерс

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 7 5 1 1 19 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Брондбю
 3:1 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Митьюлланд
 6 3 0 3 6 - 9 9
7.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
8.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
9.
Люнгбю
 7 2 2 3 9 - 10 8
10.
Раннерс
 1:3 7 1 2 4 6 - 17 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Брондбю
 3:1 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
8.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Раннерс
 1:3 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 3:1 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 1:3 4 0 1 3 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Вайле Альбентоса Рауль 4
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Раннерс Ольсен Оливер 3
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    Где смотреть матч Брондбю 3:1 Раннерс онлайн

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