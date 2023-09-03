Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

53' Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Удар от ворот произведет Брондбю

53' Оооо... вот это был удар! Эгхо Марвин должен был забить с этой позиции.

53' Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Матч возобновлен

49' Эйджийри Эрнест на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

49' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ольсен Оливер получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Карлгрен Патрик

45' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Брондбю

43' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Брондбю

35' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' После проверки VAR рефери поменял решение - Брондбю не будет бить пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брондбю

29' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Эгхо Марвин выиграл воздушное противоборство у Фредерик Алвес Ибсен.

26' Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом

26' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

24' Матч возобновлен

24' Копплин Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Брондбю

20' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Дивкович Марко из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Матч возобновлен

17' Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Раннерс

17' Матч возобновлен

16' Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Васс Даниэль из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Омойджуфано Охи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Брондбю

12' Ольсен Оливер из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Дивкович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Менса Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

3' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Раннерс

2' Менса Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля