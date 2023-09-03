Тур: 7. Стадион: Брондбю. Зрители: 21081 Главный судья: Jacob Karlsen
0'
1:0
9' ГолРасмуссен Якоб
2:0
22' ГолОмойджуфано Охи
29' Undefined phrase: football_event_Ольсен Оливер
3:0
35' ГолКвистгарден Матиас
45' Желтая карточкаОльсен Оливер
3:1
72' ГолХег Даниэль
90' Undefined phrase: football_event_Радошевич Йосип
90'+6
Ход матча
9'
22'
2:0
29'
35'
45'
72'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 10
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
502 Количество передач 454
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
14
Менса
Кевин
10
Васс
Даниэль
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Брондбю
Раннерс
32 матча
81.3%
18.8%
26 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
49 матчей
53.1%
24.5%
22.4%
26 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.7%
40.8%
26.5%
16 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
46.9%
32.7%
20.4%
23 победы 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
49
Голов в среднем за матч
1.58
1.96
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.36
1.17
Среднее время на гол
66
77
Всего голов
72
77
Голов в среднем за матч
1.47
1.57
Тотал матчей
2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
61
57
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|5
|0.71
|Квистгарден Матиас
|2
|0.29
|Омойджуфано Охи
|2 (1)
|0.29
|Эвьен Хэкон
|1
|0.14
|Расмуссен Якоб
|1
|0.14
|Дивкович Марко
|0
|0
|Васс Даниэль
|0
|0
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|1
|0.14
|Бундгаард Филип
|1 (1)
|0.14
|Хег Даниэль
|1
|0.14
|Даммерс Вессель
|1
|0.14
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.14
|Hugo Andersson2
|1
|0.14
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Эйджийри Эрнест
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Греве Матиас
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|3
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Брондбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Раннерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
3
Брондбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Раннерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
9%
3
43%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
8
16
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
3
38%
3
19%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вайле - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1
Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Норшелланн - Брондбю 2:1
Раннерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0
Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Норшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1
Результаты матчей
Брондбю
Раннерс
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|13 - 11
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|11.
|7
|1
|0
|6
|7 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|0:2
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|11.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|5
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|4
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|3