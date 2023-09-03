Тур: 21. Стадион: Бранн. Главный судья: Mohammad Aslam
0:0
Перерыв
0'
5' Желтая карточкаБёстринг Фредерик
36' Желтая карточкаФинне Бор
42' Желтая карточкаСкиппер Антон
Ход матча
36'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Anders Hiim
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Бранн
Сарпсборг-08
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.44
1.25
Среднее время на гол
62
72
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.42
0.89
Среднее время на гол
63
101
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.43
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
82
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|12 (1)
|0.6
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.3
|Кастро Никлас
|4
|0.2
|Бёстринг Фредерик
|2
|0.1
|Хорн Майер
|2
|0.1
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.1
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.1
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.05
|Jonas Torsvik
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|7
|0.33
|Майгор Миккел
|6
|0.29
|Торп Виктор
|6
|0.29
|Солтведт Йоахим
|4
|0.19
|Утвик Бьорн
|4
|0.19
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.14
|Вишне Эйрик
|2
|0.1
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.05
|Henrik Meister
|1
|0.05
|Баа Кристофер
|1
|0.05
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Бёстринг Фредерик
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Скиппер Антон
|2
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
8
Бранн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
9
18
Бранн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Сарпсборг-08
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
11
26
Голы по времени матча
Забито
24
18
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
13%
2
11%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
5
21%
3
17%
31-45
5
21%
4
22%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
21%
5
28%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
2
25%
6
35%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
4
18%
1-15
3
27%
6
27%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
36%
5
23%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
4
31%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Забито
35
40
18 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 3
4
11%
6
15%
1-15
7
20%
10
25%
16-30
7
20%
5
13%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
2
6%
2
5%
61-75
9
26%
10
25%
76-90
Пропущено
24
30
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
8%
7
23%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
5
21%
6
20%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
6
25%
4
13%
61-75
6
25%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1
Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1
Результаты матчей
Бранн
Сарпсборг-08
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
3:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бранн
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
73
64
55
37
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
45
55
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
173
118
119
613
515
217
218
118
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|44 - 26
|45
|2.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|3.
|1:0
|20
|13
|3
|4
|28 - 19
|42
|4.
|1:0
|20
|11
|4
|5
|42 - 21
|37
|5.
|1:0
|20
|11
|2
|7
|37 - 30
|35
|6.
|0:0
|20
|10
|4
|6
|35 - 24
|34
|7.
|0:0
|21
|9
|4
|8
|37 - 33
|31
|8.
|0:1
|21
|8
|4
|9
|27 - 29
|28
|9.
|2:2
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|27
|10.
|1:1
|20
|7
|3
|10
|24 - 26
|24
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|0:1
|21
|5
|5
|11
|18 - 30
|20
|13.
|2:2
|20
|4
|7
|9
|29 - 38
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|25 - 33
|18
|15.
|1:1
|19
|4
|5
|10
|18 - 31
|17
|16.
|0:1
|21
|3
|1
|17
|13 - 48
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|2.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|3.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|4.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|8.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|9.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|10.
|2:2
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|11.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|12.
|2:2
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|13.
|1:1
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|14.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|0:1
|11
|3
|1
|7
|8 - 17
|10
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|5.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|8.
|2:2
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|1:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|2:2
|11
|1
|3
|7
|11 - 27
|6
|15.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|9 - 24
|5
|16.
|0:1
|10
|0
|0
|10
|5 - 31
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4