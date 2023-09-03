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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Бранн
0:0
Перерыв
Сарпсборг-08
0'
5' Желтая карточка
Бёстринг Фредерик
36' Желтая карточка
Финне Бор
42' Желтая карточка
Скиппер Антон

Ход матча

5'
Бёстринг Фредерик
 
36'
Финне Бор
 
42'
 
Скиппер Антон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Сарпсборг-08
4.80
4.60
4.66
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
23
Педерсен
Торе
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Бёстринг
Фредерик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
72
Сандер
Кристиансен
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
23
Сандберг
Никлас
29
Торп
Виктор
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Бранн
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Бранн
Сарпсборг-08

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
3:3
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
К
0:0
ТМК
0:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
3:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Среднее время на гол

62
72

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.43
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
82

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 12 (1) 0.6
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.3
Кастро Никлас 4 0.2
Бёстринг Фредерик 2 0.1
Хорн Майер 2 0.1
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.1
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.1
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.05
Jonas Torsvik 1 0.05
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 7 0.33
Майгор Миккел 6 0.29
Торп Виктор 6 0.29
Солтведт Йоахим 4 0.19
Утвик Бьорн 4 0.19
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.14
Вишне Эйрик 2 0.1
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.05
Henrik Meister 1 0.05
Баа Кристофер 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Зехнини Рафик 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Бёстринг Фредерик 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Финне Бор 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Сери Яфет 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Скиппер Антон 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Бранн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
8
Бранн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

9
18
Бранн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Сарпсборг-08
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

11
26

Голы по времени матча

Забито

24
18
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
13%
2
11%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
5
21%
3
17%
31-45
5
21%
4
22%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
21%
5
28%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
2
25%
6
35%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
4
18%
1-15
3
27%
6
27%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
36%
5
23%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
4
31%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

35
40
18 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 3
4
11%
6
15%
1-15
7
20%
10
25%
16-30
7
20%
5
13%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
2
6%
2
5%
61-75
9
26%
10
25%
76-90

Пропущено

24
30
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
8%
7
23%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
5
21%
6
20%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
6
25%
4
13%
61-75
6
25%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1
Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1

Результаты матчей

Бранн
Сарпсборг-08

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

3:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бранн
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
6
4
5
5
2.5
3
7
2
8
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
5
5
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
3
11
8
1.5
11
9
6
13
2.5
5
15
2
17
3.5
2
18
1
18
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
2.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
3.
Тромсё
 1:0 20 13 3 4 28 - 19 42
4.
Молде
 1:0 20 11 4 5 42 - 21 37
5.
Лиллестрём
 1:0 20 11 2 7 37 - 30 35
6.
Бранн
 0:0 20 10 4 6 35 - 24 34
7.
Сарпсборг-08
 0:0 21 9 4 8 37 - 33 31
8.
Русенборг
 0:1 21 8 4 9 27 - 29 28
9.
Одд
 2:2 21 7 6 8 25 - 26 27
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 20 7 3 10 24 - 26 24
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 0:1 21 5 5 11 18 - 30 20
13.
Саннефьёрд
 2:2 20 4 7 9 29 - 38 19
14.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
15.
Стабек
 1:1 19 4 5 10 18 - 31 17
16.
Олесунн
 0:1 21 3 1 17 13 - 48 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
2.
Бранн
 0:0 11 7 3 1 23 - 9 24
3.
Тромсё
 1:0 11 7 2 2 16 - 9 23
4.
Молде
 1:0 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 0:1 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Лиллестрём
 1:0 10 6 0 4 24 - 17 18
8.
Сарпсборг-08
 0:0 10 5 1 4 21 - 14 16
9.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
10.
Одд
 2:2 10 4 3 3 12 - 10 15
11.
Хёугесунн
 0:1 10 4 2 4 13 - 14 14
12.
Саннефьёрд
 2:2 9 3 4 2 18 - 11 13
13.
Стрёмсгодсет
 1:1 10 4 1 5 13 - 12 13
14.
Стабек
 1:1 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 0:1 11 3 1 7 8 - 17 10
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 1:0 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Лиллестрём
 1:0 10 5 2 3 13 - 13 17
5.
Молде
 1:0 11 5 2 4 20 - 14 17
6.
Сарпсборг-08
 0:0 11 4 3 4 16 - 19 15
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 2:2 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 1:1 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 0:0 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 0:1 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 0:1 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 2:2 11 1 3 7 11 - 27 6
15.
Стабек
 1:1 10 1 2 7 9 - 24 5
16.
Олесунн
 0:1 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Скиппер Антон получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Финне Бор получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Бёстринг Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Сарпсборг-08
4.80
4.60
4.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 0:0 Сарпсборг-08 онлайн

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