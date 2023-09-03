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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Бранн
1:0
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
5' Желтая карточка
Бёстринг Фредерик
36' Желтая карточка
Финне Бор
42' Желтая карточка
Скиппер Антон
0:0
52' Не забитый пенальти
Финне Бор
67' Вторая желтая карточка
Скиппер Антон
68' Желтая карточка
Лундквист Рамон-Паскаль
1:0
69' Пенальти
Нильсен Сиверт
76' Желтая карточка
Зехнини Рафик
84' Желтая карточка
Хорн Майер
84' Желтая карточка
Сери Яфет
90'+6
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
23
Педерсен
Торе
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Бёстринг
Фредерик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
72
Сандер
Кристиансен
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
23
Сандберг
Никлас
29
Торп
Виктор
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Бранн
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Бранн
Сарпсборг-08

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
3:3
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
К
0:0
ТМК
0:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
3:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Среднее время на гол

62
72

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.43
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
82

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 12 (1) 0.6
Нильсен Сиверт 7 (5) 0.35
Кастро Никлас 4 0.2
Бёстринг Фредерик 2 0.1
Хорн Майер 2 0.1
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.1
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.1
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.05
Jonas Torsvik 1 0.05
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 7 0.33
Майгор Миккел 6 0.29
Торп Виктор 6 0.29
Солтведт Йоахим 4 0.19
Утвик Бьорн 4 0.19
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.14
Вишне Эйрик 2 0.1
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.05
Henrik Meister 1 0.05
Баа Кристофер 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Зехнини Рафик 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Бёстринг Фредерик 2 0
Хорн Майер 2 0
Сери Яфет 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Финне Бор 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Бранн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
8
Бранн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

9
18
Бранн
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
20% (4)
20% (4)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

11
26

Голы по времени матча

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
5
20%
4
22%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
20%
5
28%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
2
25%
6
33%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
9%
4
18%
1-15
3
27%
6
27%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
36%
5
23%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
4
31%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

36
40
18 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
4
11%
6
15%
1-15
7
19%
10
25%
16-30
7
19%
5
13%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
3
8%
2
5%
61-75
9
25%
10
25%
76-90

Пропущено

24
31
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
8%
7
23%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
5
21%
6
19%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
6
25%
5
16%
61-75
6
25%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1
Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1

Результаты матчей

Бранн
Сарпсборг-08

Точный счет

3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бранн
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
6
4
5
6
2.5
3
7
2
9
3.5
2
8
1
10
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
5
1.5
5
6
1
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
4
11
9
1.5
11
10
6
14
2.5
5
16
2
18
3.5
2
19
1
19
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
2.
Будё-Глимт
 0:1 20 14 2 4 48 - 23 44
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 20 11 4 5 43 - 22 37
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 21 8 5 8 26 - 26 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 20 8 2 10 25 - 26 26
11.
Хам-Кам
 1:0 20 8 1 11 26 - 39 25
12.
Хёугесунн
 21 5 5 11 19 - 31 20
13.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
14.
Саннефьёрд
 20 4 6 10 29 - 39 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 0:1 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Хам-Кам
 1:0 11 6 1 4 14 - 12 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
12.
Хёугесунн
 10 4 2 4 14 - 15 14
13.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 11 8 0 3 25 - 13 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 1:0 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
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Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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    • 52'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Финне Бор пробил пенальти, но не смог забить!
    • 46'
      Картум Сандер Эрик уходит с поля. Матисен Ульрик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Скиппер Антон получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Финне Бор получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Бёстринг Фредерик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 1:0 Сарпсборг-08 онлайн

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