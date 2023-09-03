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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ajdin Medic
Стрёмсгодсет
1:1
Перерыв
Стабек
0'
0:1
15' Гол
Вангберг Симен
1:1
17' Пенальти
Стенгель Херман

Ход матча

15'
0:1
Вангберг Симен
(Несс Николай)
17'
Стенгель Херман
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Стабек
3.50
3.60
3.50
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
11
Jostein
Ekeland
7
Стеневик
Халлдор
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
21
Петтерссон
Исак
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
33
Пахоник
Тобиас
18
Хеберг-Ветти
Геуте
8
Эдвардс
Кертис
20
Андресен
Александр
14
Крогстад
Фредрик
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
Стрёмсгодсет
4-2-3-1
Стабек
3-4-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Стабек

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

34 матча

38.2%
14.7%
47.1%
13 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:0
К
5:1
Э
2:1
Э
0:4
Э
2:0
ТМС
1:0
Э
2:1
Э
0:2
ТМК
1:0
Э
2:2
ТМК
4:5
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:2
К
1:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:0
ТМС
1:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
6:0
Э
0:0
Э
0:5

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.67
1.74

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

52
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.41

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.3
Стенгель Херман 3 (3) 0.15
Менерт Маркус 3 0.15
Валсвик Густав 3 0.15
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.05
Стеневик Халлдор 1 0.05
Ипалибо Джек 1 0.05
Гулликсен Тобиас 1 0.05
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Ханссен Сондре 1 0.05
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.05
Энерсен Оле 1 0.05
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.26
Бакенга Мушага 5 (1) 0.26
Кабран Кевин 2 0.11
Педерсен Каспер 1 0.05
Вангберг Симен 1 0.05
Костадинов Калоян 1 0.05
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Fredrik Kristensen Dahl 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
5
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Стабек
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

6
7
Стрёмсгодсет
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Стабек
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

11
24
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
9%
5
21%
1-15
3
27%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
1
9%
6
25%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
0
0%
3
43%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
6
43%
5
56%
76-90

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
3
13%
4
29%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
6
26%
4
29%
76-90

Пропущено

25
33
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
8%
5
15%
1-15
6
24%
7
21%
16-30
3
12%
4
12%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
4
16%
2
6%
61-75
7
28%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Стабек
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2
Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Стабек

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
10
8
5
14
1.5
5
13
2
17
2.5
2
16
1
18
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
2.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
3.
Тромсё
 1:0 20 13 3 4 28 - 19 42
4.
Молде
 1:0 20 11 4 5 42 - 21 37
5.
Лиллестрём
 1:0 20 11 2 7 37 - 30 35
6.
Бранн
 0:0 20 10 4 6 35 - 24 34
7.
Сарпсборг-08
 0:0 21 9 4 8 37 - 33 31
8.
Русенборг
 0:1 21 8 4 9 27 - 29 28
9.
Одд
 2:2 21 7 6 8 25 - 26 27
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 20 7 3 10 24 - 26 24
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 0:1 21 5 5 11 18 - 30 20
13.
Саннефьёрд
 2:2 20 4 7 9 29 - 38 19
14.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
15.
Стабек
 1:1 19 4 5 10 18 - 31 17
16.
Олесунн
 0:1 21 3 1 17 13 - 48 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
2.
Бранн
 0:0 11 7 3 1 23 - 9 24
3.
Тромсё
 1:0 11 7 2 2 16 - 9 23
4.
Молде
 1:0 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 0:1 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Лиллестрём
 1:0 10 6 0 4 24 - 17 18
8.
Сарпсборг-08
 0:0 10 5 1 4 21 - 14 16
9.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
10.
Одд
 2:2 10 4 3 3 12 - 10 15
11.
Хёугесунн
 0:1 10 4 2 4 13 - 14 14
12.
Саннефьёрд
 2:2 9 3 4 2 18 - 11 13
13.
Стрёмсгодсет
 1:1 10 4 1 5 13 - 12 13
14.
Стабек
 1:1 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 0:1 11 3 1 7 8 - 17 10
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 1:0 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Лиллестрём
 1:0 10 5 2 3 13 - 13 17
5.
Молде
 1:0 11 5 2 4 20 - 14 17
6.
Сарпсборг-08
 0:0 11 4 3 4 16 - 19 15
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 2:2 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 1:1 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 0:0 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 0:1 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 0:1 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 2:2 11 1 3 7 11 - 27 6
15.
Стабек
 1:1 10 1 2 7 9 - 24 5
16.
Олесунн
 0:1 10 0 0 10 5 - 31 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Стабек
3.50
3.60
3.50
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Где смотреть матч Стрёмсгодсет 1:1 Стабек онлайн

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