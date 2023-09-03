  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ajdin Medic
Стрёмсгодсет
2:1
Конец матча
Стабек
0'
0:1
15' Гол
Вангберг Симен
1:1
17' Пенальти
Стенгель Херман
2:1
80' Гол
Валсвик Густав
90'+5
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
11
Jostein
Ekeland
7
Стеневик
Халлдор
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
21
Петтерссон
Исак
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
33
Пахоник
Тобиас
18
Хеберг-Ветти
Геуте
8
Эдвардс
Кертис
20
Андресен
Александр
14
Крогстад
Фредрик
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
Стрёмсгодсет
4-2-3-1
Стабек
3-4-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Стабек

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

34 матча

38.2%
14.7%
47.1%
13 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:0
К
5:1
Э
2:1
Э
0:4
Э
2:0
ТМС
1:0
Э
2:1
Э
0:2
ТМК
1:0
Э
2:2
ТМК
4:5
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:2
К
1:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:0
ТМС
1:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
6:0
Э
0:0
Э
0:5

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.67
1.74

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

52
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.41

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.3
Валсвик Густав 4 0.2
Стенгель Херман 3 (3) 0.15
Менерт Маркус 3 0.15
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.05
Стеневик Халлдор 1 0.05
Ипалибо Джек 1 0.05
Гулликсен Тобиас 1 0.05
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Ханссен Сондре 1 0.05
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.05
Энерсен Оле 1 0.05
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.26
Бакенга Мушага 5 (1) 0.26
Кабран Кевин 2 0.11
Педерсен Каспер 1 0.05
Вангберг Симен 1 0.05
Костадинов Калоян 1 0.05
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Fredrik Kristensen Dahl 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
6
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

6
7
Стрёмсгодсет
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Стабек
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
3
21%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Пропущено

12
26
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
17%
5
19%
1-15
3
25%
5
19%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
1
8%
7
27%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
3
43%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
6
43%
5
56%
76-90

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
3
12%
5
33%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
7
28%
4
27%
76-90

Пропущено

26
35
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
3
12%
5
14%
1-15
6
23%
8
23%
16-30
3
12%
4
11%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
7
27%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Стабек
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2
Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Стабек

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
4:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
11
8
6
14
1.5
5
14
2
18
2.5
2
17
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
2.
Будё-Глимт
 0:2 20 14 2 4 48 - 24 44
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 20 11 4 5 43 - 22 37
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 21 8 5 8 26 - 26 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 20 8 2 10 25 - 26 26
11.
Хам-Кам
 2:0 20 8 1 11 27 - 39 25
12.
Хёугесунн
 21 5 5 11 19 - 31 20
13.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
14.
Саннефьёрд
 20 4 6 10 29 - 39 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Хам-Кам
 2:0 11 6 1 4 15 - 12 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
12.
Хёугесунн
 10 4 2 4 14 - 15 14
13.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 11 8 0 3 25 - 14 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 2:0 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Стрёмсгодсет 2:1 Стабек онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     