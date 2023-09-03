Тур: 21. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Ajdin Medic
2:1
Конец матча
Ход матча
15'
0:1
17'
1:1
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Стабек
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
34 матча
38.2%
14.7%
47.1%
13 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
25
33
Голов в среднем за матч
1.67
1.74
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
52
48
Голов в среднем за матч
1.53
1.41
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.3
|Валсвик Густав
|4
|0.2
|Стенгель Херман
|3 (3)
|0.15
|Менерт Маркус
|3
|0.15
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.05
|Стеневик Халлдор
|1
|0.05
|Ипалибо Джек
|1
|0.05
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Ханссен Сондре
|1
|0.05
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0.05
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.26
|Бакенга Мушага
|5 (1)
|0.26
|Кабран Кевин
|2
|0.11
|Педерсен Каспер
|1
|0.05
|Вангберг Симен
|1
|0.05
|Костадинов Калоян
|1
|0.05
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
6
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
6
7
Стрёмсгодсет
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Стабек
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
3
21%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Пропущено
12
26
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
17%
5
19%
1-15
3
25%
5
19%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
1
8%
7
27%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
3
43%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
6
43%
5
56%
76-90
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
3
12%
5
33%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
7
28%
4
27%
76-90
Пропущено
26
35
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
3
12%
5
14%
1-15
6
23%
8
23%
16-30
3
12%
4
11%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
7
27%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Стабек
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2
Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Стабек
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
4:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
37
36
19
18
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
118
614
514
218
217
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|44 - 26
|45
|2.
|0:2
|20
|14
|2
|4
|48 - 24
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|30 - 20
|42
|4.
|20
|11
|4
|5
|43 - 22
|37
|5.
|20
|11
|3
|6
|36 - 24
|36
|6.
|20
|10
|3
|7
|37 - 31
|33
|7.
|21
|9
|3
|9
|37 - 34
|30
|8.
|21
|8
|5
|8
|26 - 26
|29
|9.
|21
|8
|4
|9
|28 - 31
|28
|10.
|20
|8
|2
|10
|25 - 26
|26
|11.
|2:0
|20
|8
|1
|11
|27 - 39
|25
|12.
|21
|5
|5
|11
|19 - 31
|20
|13.
|20
|4
|6
|10
|25 - 33
|18
|14.
|20
|4
|6
|10
|29 - 39
|18
|15.
|19
|4
|4
|11
|18 - 32
|16
|16.
|21
|3
|2
|16
|14 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|4.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|5.
|0:2
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|8.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|10.
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|11.
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|12.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|11
|8
|0
|3
|25 - 14
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 15
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|11 - 28
|5
|15.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|16.
|10
|0
|0
|10
|5 - 31
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4