Тур: 21. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Daniel Higraff
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаHaakon Butli Hammer
0:1
12' ГолОльсен Томас
1:1
64' ГолКристенсен Бьорн Мартин
90'+6
Ход матча
12'
64'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
23
Erik
Froeysa
33
Харам
Симен
25
Кителано
Йон
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
40 Колве Эйвинд
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Uba Charles
-
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
История личных встреч
Олесунн
Лиллестрём
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
6
Голов в среднем за матч
2.23
0.46
Среднее время на гол
40
195
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.77
0.92
Среднее время на гол
50
97
Всего голов
52
18
Голов в среднем за матч
2
0.69
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
45
130
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|5
|0.24
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.14
|Кристенсен Бьорн Мартин
|3
|0.14
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.1
|Сегберг Эрленд
|1
|0.05
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.75
|Ольсен Томас
|9
|0.45
|Осен Йермунд
|3
|0.15
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.1
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.1
|Гарнас Эспен
|2
|0.1
|Драгснес Ветле
|1
|0.05
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.05
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|6
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
4
Олесунн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
31
8
Упущенные победы
0
22
Олесунн
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
10% (2)
29% (6)
Лиллестрём
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
32
13
Упущенные победы
4
26
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
12%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Забито
5
25
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
1
20%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
40%
4
16%
31-45
1
20%
2
8%
46-60
1
20%
1
4%
61-75
0
0%
9
36%
76-90
Пропущено
31
16
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
6%
1
6%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
5
16%
4
25%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
5
16%
3
19%
61-75
9
29%
29%
2
13%
76-90
Забито
14
38
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
1
7%
5
13%
1-15
1
7%
7
18%
16-30
4
29%
6
16%
31-45
4
29%
4
11%
46-60
2
14%
2
5%
61-75
2
14%
14
37%
76-90
Пропущено
48
30
18 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
4
8%
3
10%
1-15
7
15%
3
10%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
9
19%
7
23%
46-60
8
17%
6
20%
61-75
13
27%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0
Результаты матчей
Олесунн
Лиллестрём
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
3:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
9 раз 43%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
91
29
64
110
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
164
219
1010
120
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|44 - 26
|45
|2.
|0:2
|20
|14
|2
|4
|48 - 24
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|30 - 20
|42
|4.
|20
|11
|4
|5
|43 - 22
|37
|5.
|20
|11
|3
|6
|36 - 24
|36
|6.
|20
|10
|3
|7
|37 - 31
|33
|7.
|21
|9
|3
|9
|37 - 34
|30
|8.
|21
|8
|5
|8
|26 - 26
|29
|9.
|21
|8
|4
|9
|28 - 31
|28
|10.
|20
|8
|2
|10
|25 - 26
|26
|11.
|2:0
|20
|8
|1
|11
|27 - 39
|25
|12.
|21
|5
|5
|11
|19 - 31
|20
|13.
|20
|4
|6
|10
|25 - 33
|18
|14.
|20
|4
|6
|10
|29 - 39
|18
|15.
|19
|4
|4
|11
|18 - 32
|16
|16.
|21
|3
|2
|16
|14 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|4.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|5.
|0:2
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|8.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|10.
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|11.
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|12.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|11
|8
|0
|3
|25 - 14
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 15
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|11 - 28
|5
|15.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|16.
|10
|0
|0
|10
|5 - 31
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4