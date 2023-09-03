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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Олесунн
1:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
8' Желтая карточка
Haakon Butli Hammer
0:1
12' Гол
Ольсен Томас
1:1
64' Гол
Кристенсен Бьорн Мартин
90'+6

Ход матча

8'
Haakon Butli Hammer
 
11'
Диоп Амиду
Фельман Давид
 
12'
0:1
Ольсен Томас
(Тённесен Кристоффер)
62'
 
Kosi Thompson
Скогволд Хенрик
64'
Кристенсен Бьорн Мартин
(Карлсбакк Маркус)
1:1
81'
Атанга Исаак
Кристенсен Бьорн Мартин
 
87'
Клюснер Тобиас
Одемарксбаккен Кристоффер
 
90'
 
Frederik Elkaer
Тённесен Кристоффер

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
5
Фельман
Давид
33
Харам
Симен
25
Кителано
Йон
37
Мелланд
Хенрик
8
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
5
Роджерс
Сэмюэль
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
Олесунн
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Лиллестрём

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Э
5:1
Э
2:1
К
1:0
Э
2:0
Э
4:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
КН
1:3
Э
0:0
Э
1:1
Э
7:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0

Голы

Всего голов

29
6

Голов в среднем за матч

2.23
0.46

Среднее время на гол

40
195

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.77
0.92

Среднее время на гол

50
97

Всего голов

52
18

Голов в среднем за матч

2
0.69

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

45
130

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 5 0.24
Карлсбакк Маркус 3 0.14
Кристенсен Бьорн Мартин 3 0.14
Эбийе Мозес 2 (1) 0.1
Сегберг Эрленд 1 0.05
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.75
Ольсен Томас 9 0.45
Осен Йермунд 3 0.15
Ибрахимай Илльдрен 2 0.1
Тённесен Кристоффер 2 0.1
Гарнас Эспен 2 0.1
Драгснес Ветле 1 0.05
Vetle Skjaervik 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.05
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 1
Андерсен Александр 2 0
Кителано Йон 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 6 0
Рангер Ларс 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Эд Эскил 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
4
Олесунн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

31
8

Упущенные победы

0
22
Олесунн
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
10% (2)
29% (6)
Лиллестрём
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

4
26

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
12%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Забито

5
25
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
1
20%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
40%
4
16%
31-45
1
20%
2
8%
46-60
1
20%
1
4%
61-75
0
0%
9
36%
76-90

Пропущено

31
16
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
6%
1
6%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
5
16%
4
25%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
5
16%
3
19%
61-75
9
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

14
38
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
1
7%
5
13%
1-15
1
7%
7
18%
16-30
4
29%
6
16%
31-45
4
29%
4
11%
46-60
2
14%
2
5%
61-75
2
14%
14
37%
76-90

Пропущено

48
30
18 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
4
8%
3
10%
1-15
7
15%
3
10%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
9
19%
7
23%
46-60
8
17%
6
20%
61-75
13
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0

Результаты матчей

Олесунн
Лиллестрём

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
3:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
9 раз 43%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
6
4
1
10
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
16
4
2
19
1.5
10
10
1
20
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
2.
Будё-Глимт
 0:2 20 14 2 4 48 - 24 44
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 20 11 4 5 43 - 22 37
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 21 8 5 8 26 - 26 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 20 8 2 10 25 - 26 26
11.
Хам-Кам
 2:0 20 8 1 11 27 - 39 25
12.
Хёугесунн
 21 5 5 11 19 - 31 20
13.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
14.
Саннефьёрд
 20 4 6 10 29 - 39 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Хам-Кам
 2:0 11 6 1 4 15 - 12 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
12.
Хёугесунн
 10 4 2 4 14 - 15 14
13.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 11 8 0 3 25 - 14 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 2:0 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Тённесен Кристоффер сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
  • 11'
    Фельман Давид уходит с поля. Диоп Амиду I выходит вместо него
  • 8'
    Haakon Butli Hammer получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Олесунн 1:1 Лиллестрём онлайн

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