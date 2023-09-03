Тур: 21. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Нильсен Ола
2:2
Перерыв
0'
0:1
15' ГолНьенету Франклин
20' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
1:1
33' ГолFaniel Temesgen Tewelde
2:1
43' ГолЙоргенсен Филип
2:2
44' ГолDanilo Al-Saed
Ход матча
15'
20'
33'
43'
44'
2:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Одд
Саннефьёрд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
109.1%
27.3%
12 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.91
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.14
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.14
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.14
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.1
|Йоргенсен Филип
|2
|0.1
|Dennis Gjengaar
|2
|0.1
|Юхансен Сондре
|2
|0.1
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Евтович Милан
|1
|0.05
|Thomas Rekdal
|1
|0.05
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.05
|Leon Hien
|1
|0.05
|Овусу Соломон
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Овусу Леонард
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|6
|0.3
|Ньенету Франклин
|4
|0.2
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.2
|Jesper Taaje
|3
|0.15
|Тветер Александер Рууд
|2
|0.1
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Кумсан Джилберт
|1
|0.05
|Бикоро Федерико
|1
|0.05
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.05
|Youseff Chaib
|1
|0.05
|Айер Кинин
|1
|0.05
|Смеулерс Ян
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Соломон
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Юхансен Сондре
|2
|1
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Leon Hien
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
Результаты матчей
Одд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
6
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
8
13
Одд
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Саннефьёрд
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
8
25
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
5
20%
1-15
1
13%
6
24%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
2
25%
4
16%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
2
25%
4
16%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
27%
4
25%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
6
46%
76-90
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
16%
5
20%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
6
24%
5
20%
76-90
Пропущено
22
38
6 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
5%
8
21%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
5
23%
6
16%
46-60
5
23%
3
8%
61-75
6
27%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2
Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0
Результаты матчей
Одд
Саннефьёрд
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Одд
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
54
18
36
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
55
47
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
118
713
811
218
415
119
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|44 - 26
|45
|2.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|3.
|1:0
|20
|13
|3
|4
|28 - 19
|42
|4.
|1:0
|20
|11
|4
|5
|42 - 21
|37
|5.
|1:0
|20
|11
|2
|7
|37 - 30
|35
|6.
|0:0
|20
|10
|4
|6
|35 - 24
|34
|7.
|0:0
|21
|9
|4
|8
|37 - 33
|31
|8.
|0:1
|21
|8
|4
|9
|27 - 29
|28
|9.
|2:2
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|27
|10.
|1:1
|20
|7
|3
|10
|24 - 26
|24
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|0:1
|21
|5
|5
|11
|18 - 30
|20
|13.
|2:2
|20
|4
|7
|9
|29 - 38
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|25 - 33
|18
|15.
|1:1
|19
|4
|5
|10
|18 - 31
|17
|16.
|0:1
|21
|3
|1
|17
|13 - 48
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|2.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|3.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|4.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|8.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|9.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|10.
|2:2
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|11.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|12.
|2:2
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|13.
|1:1
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|14.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|0:1
|11
|3
|1
|7
|8 - 17
|10
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|5.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|8.
|2:2
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|1:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|2:2
|11
|1
|3
|7
|11 - 27
|6
|15.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|9 - 24
|5
|16.
|0:1
|10
|0
|0
|10
|5 - 31
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4