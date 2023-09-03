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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Одд
2:2
Перерыв
Саннефьёрд
0'
0:1
15' Гол
Ньенету Франклин
20' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
1:1
33' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
2:1
43' Гол
Йоргенсен Филип
2:2
44' Гол
Danilo Al-Saed

Ход матча

15'
0:1
Ньенету Франклин
(Danilo Al-Saed)
20'
Йоргенсен Филип
 
33'
Faniel Temesgen Tewelde
(Йоргенсен Филип)
1:1
43'
Йоргенсен Филип
(Faniel Temesgen Tewelde)
2:1
44'
2:2
Danilo Al-Saed
(Оттоссон Филип)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Саннефьёрд
4.07
4.15
4.17
Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Свендсен
Тобиас
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
19
Faniel
Temesgen
Tewelde
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
Одд
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Одд
Саннефьёрд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

109.1%
27.3%
12 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
4:1
ТМК
2:1
К
4:1
Э
1:3
Э
0:1
ТМК
2:0
Э
0:0
Э
2:3
ТМК
0:0
Э
1:1
Э
1:2
К
1:1
Э
1:1
Э
5:0
ТМК
3:0
Э
1:0
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
4:3
Э
0:1

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.14
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.14
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.14
Ингебритсен Микаэль 2 0.1
Йоргенсен Филип 2 0.1
Dennis Gjengaar 2 0.1
Юхансен Сондре 2 0.1
Валлем Конрад 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Евтович Милан 1 0.05
Thomas Rekdal 1 0.05
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.05
Leon Hien 1 0.05
Овусу Соломон 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 6 0.3
Ньенету Франклин 4 0.2
Нильссон Александер II 4 (1) 0.2
Jesper Taaje 3 0.15
Тветер Александер Рууд 2 0.1
Оттоссон Филип 1 0.05
Кумсан Джилберт 1 0.05
Бикоро Федерико 1 0.05
Эгели Ветле Валле 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Айер Кинин 1 0.05
Смеулерс Ян 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 5 0
Овусу Соломон 3 1
Рууд Эспен 4 0
Юхансен Сондре 2 1
Хаген Стеффен 3 0
Овусу Леонард 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Магиес Закария 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Рисан Сандер 1 0
Нильссон Александер II 1 0

Результаты матчей

Одд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
6
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

8
13
Одд
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Саннефьёрд
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

8
25
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
5
20%
1-15
1
13%
6
24%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
2
25%
4
16%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
27%
4
25%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
6
46%
76-90

Забито

25
25
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
16%
5
20%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
6
24%
5
20%
76-90

Пропущено

22
38
6 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
5%
8
21%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
5
23%
6
16%
46-60
5
23%
3
8%
61-75
6
27%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2
Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0

Результаты матчей

Одд
Саннефьёрд

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Одд
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
11
8
7
13
1.5
8
11
2
18
2.5
4
15
1
19
3.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
2.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
3.
Тромсё
 1:0 20 13 3 4 28 - 19 42
4.
Молде
 1:0 20 11 4 5 42 - 21 37
5.
Лиллестрём
 1:0 20 11 2 7 37 - 30 35
6.
Бранн
 0:0 20 10 4 6 35 - 24 34
7.
Сарпсборг-08
 0:0 21 9 4 8 37 - 33 31
8.
Русенборг
 0:1 21 8 4 9 27 - 29 28
9.
Одд
 2:2 21 7 6 8 25 - 26 27
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 20 7 3 10 24 - 26 24
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 0:1 21 5 5 11 18 - 30 20
13.
Саннефьёрд
 2:2 20 4 7 9 29 - 38 19
14.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
15.
Стабек
 1:1 19 4 5 10 18 - 31 17
16.
Олесунн
 0:1 21 3 1 17 13 - 48 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
2.
Бранн
 0:0 11 7 3 1 23 - 9 24
3.
Тромсё
 1:0 11 7 2 2 16 - 9 23
4.
Молде
 1:0 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 0:1 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Лиллестрём
 1:0 10 6 0 4 24 - 17 18
8.
Сарпсборг-08
 0:0 10 5 1 4 21 - 14 16
9.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
10.
Одд
 2:2 10 4 3 3 12 - 10 15
11.
Хёугесунн
 0:1 10 4 2 4 13 - 14 14
12.
Саннефьёрд
 2:2 9 3 4 2 18 - 11 13
13.
Стрёмсгодсет
 1:1 10 4 1 5 13 - 12 13
14.
Стабек
 1:1 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 0:1 11 3 1 7 8 - 17 10
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 1:0 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Лиллестрём
 1:0 10 5 2 3 13 - 13 17
5.
Молде
 1:0 11 5 2 4 20 - 14 17
6.
Сарпсборг-08
 0:0 11 4 3 4 16 - 19 15
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 2:2 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 1:1 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 0:0 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 0:1 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 0:1 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 2:2 11 1 3 7 11 - 27 6
15.
Стабек
 1:1 10 1 2 7 9 - 24 5
16.
Олесунн
 0:1 10 0 0 10 5 - 31 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Саннефьёрд
4.07
4.15
4.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 2:2 Саннефьёрд онлайн

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