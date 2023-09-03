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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Одд
3:2
Конец матча
Саннефьёрд
0'
0:1
15' Гол
Ньенету Франклин
20' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
1:1
33' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
2:1
43' Гол
Йоргенсен Филип
2:2
44' Гол
Danilo Al-Saed
57' Желтая карточка
Danilo Al-Saed
3:2
86' Гол
Овусу Соломон
90' Желтая карточка
Овусу Леонард
90' Желтая карточка
Leon Hien
90'+5
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Свендсен
Тобиас
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
19
Faniel
Temesgen
Tewelde
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
Одд
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Одд
Саннефьёрд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

109.1%
27.3%
12 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
4:1
ТМК
2:1
К
4:1
Э
1:3
Э
0:1
ТМК
2:0
Э
0:0
Э
2:3
ТМК
0:0
Э
1:1
Э
1:2
К
1:1
Э
1:1
Э
5:0
ТМК
3:0
Э
1:0
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
4:3
Э
0:1

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.14
Йоргенсен Филип 3 0.14
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.14
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.14
Ингебритсен Микаэль 2 0.1
Dennis Gjengaar 2 0.1
Юхансен Сондре 2 0.1
Овусу Соломон 1 0.05
Валлем Конрад 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Евтович Милан 1 0.05
Thomas Rekdal 1 0.05
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.05
Leon Hien 1 0.05
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 7 0.35
Ньенету Франклин 4 0.2
Нильссон Александер II 4 (1) 0.2
Jesper Taaje 3 0.15
Тветер Александер Рууд 2 0.1
Оттоссон Филип 1 0.05
Кумсан Джилберт 1 0.05
Бикоро Федерико 1 0.05
Эгели Ветле Валле 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Айер Кинин 1 0.05
Смеулерс Ян 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 5 0
Овусу Соломон 3 1
Рууд Эспен 4 0
Овусу Леонард 4 0
Юхансен Сондре 2 1
Хаген Стеффен 3 0
Leon Hien 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Магиес Закария 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Рисан Сандер 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Danilo Al-Saed 1 0

Результаты матчей

Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
8
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

8
13
Одд
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Саннефьёрд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

10
28
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
10%
5
18%
1-15
1
10%
6
21%
16-30
3
30%
5
18%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
1
10%
3
11%
61-75
2
20%
5
18%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
27%
4
25%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
6
46%
76-90

Забито

28
27
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
4
14%
6
22%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
7
26%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
7
25%
5
19%
76-90

Пропущено

24
41
8 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
8%
8
20%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
5
21%
7
17%
31-45
5
21%
6
15%
46-60
5
21%
3
7%
61-75
6
25%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2
Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0

Результаты матчей

Одд
Саннефьёрд

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Одд
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
5
4
2
8
2.5
3
6
1
9
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
12
8
8
13
1.5
9
11
3
18
2.5
4
16
1
20
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
2.
Будё-Глимт
 0:2 20 14 2 4 48 - 24 44
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 20 11 4 5 43 - 22 37
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 21 8 5 8 26 - 26 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 20 8 2 10 25 - 26 26
11.
Хам-Кам
 2:0 20 8 1 11 27 - 39 25
12.
Хёугесунн
 21 5 5 11 19 - 31 20
13.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
14.
Саннефьёрд
 20 4 6 10 29 - 39 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Хам-Кам
 2:0 11 6 1 4 15 - 12 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
12.
Хёугесунн
 10 4 2 4 14 - 15 14
13.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 11 8 0 3 25 - 14 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 2:0 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
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Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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