Тур: 21. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Стеен Кай
0'
0:1
7' ГолБериша Ветон
22' Желтая карточкаТеркильдсен Петер
25' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
Ход матча
7'
0:1
25'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
12
Вишне
Амунн
26
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
- Основной состав
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
20 Нгалина МишиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Молде
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
28 матчей
17.9%
21.4%
60.7%
5 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.9%
53.6%
28.5%
5 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.14
Среднее время на гол
84
78
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.39
1.21
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
74
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|6 (1)
|0.29
|Нжи Билал
|3
|0.14
|Лейте Бруно
|2
|0.1
|Теркильдсен Петер
|1
|0.05
|Санде Мадс
|1
|0.05
|Реесе Сёрен
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|1
|0.05
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.35
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.3
|Грёдем Магнус
|5
|0.25
|Линнес Мартин
|5
|0.25
|Китолано Эрик
|4
|0.2
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.15
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.15
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.15
|Эйкрем Магнус
|1
|0.05
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Ловик Матиас
|1
|0.05
|Эдегор Никлас
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|3
|1
|Oscar Krusnell
|3
|1
|Содерлунд Александер
|2
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Лейте Бруно
|2
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Молде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
6
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Молде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
3
21
Хёугесунн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Молде
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
7
27
Голы по времени матча
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
4
22%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
3
20%
76-90
Забито
5
24
4 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
2
40%
3
13%
1-15
2
40%
5
21%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
20%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Пропущено
16
5
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
5
31%
1
20%
61-75
2
13%
2
40%
76-90
Забито
17
42
10 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
4
24%
5
12%
1-15
3
18%
7
17%
16-30
3
18%
7
17%
31-45
2
12%
8
19%
46-60
2
12%
6
14%
61-75
3
18%
9
21%
76-90
Пропущено
30
20
7 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
1
3%
3
15%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
3
10%
4
20%
31-45
8
27%
5
25%
46-60
9
30%
2
10%
61-75
6
20%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0
Молде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0
Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6
Результаты матчей
Хёугесунн
Молде
Точный счет
3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
36
63
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
82
110
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
163
416
118
218
712
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|44 - 26
|45
|2.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|3.
|1:0
|20
|13
|3
|4
|28 - 19
|42
|4.
|1:0
|20
|11
|4
|5
|42 - 21
|37
|5.
|1:0
|20
|11
|2
|7
|37 - 30
|35
|6.
|0:0
|20
|10
|4
|6
|35 - 24
|34
|7.
|0:0
|21
|9
|4
|8
|37 - 33
|31
|8.
|0:1
|21
|8
|4
|9
|27 - 29
|28
|9.
|2:2
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|27
|10.
|1:1
|20
|7
|3
|10
|24 - 26
|24
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|0:1
|21
|5
|5
|11
|18 - 30
|20
|13.
|2:2
|20
|4
|7
|9
|29 - 38
|19
|14.
|20
|4
|6
|10
|25 - 33
|18
|15.
|1:1
|19
|4
|5
|10
|18 - 31
|17
|16.
|0:1
|21
|3
|1
|17
|13 - 48
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|2.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|3.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|4.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|8.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|9.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|10.
|2:2
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|11.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|12.
|2:2
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|13.
|1:1
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|14.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|0:1
|11
|3
|1
|7
|8 - 17
|10
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|5.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|8.
|2:2
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|1:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|2:2
|11
|1
|3
|7
|11 - 27
|6
|15.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|9 - 24
|5
|16.
|0:1
|10
|0
|0
|10
|5 - 31
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4