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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Хёугесунн
1:2
Конец матча
Молде
0'
0:1
7' Гол
Бериша Ветон
22' Желтая карточка
Теркильдсен Петер
25' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
0:2
70' Гол
Эйкрем Магнус
1:2
83' Гол
Anders Baertelsen
90' Вторая желтая карточка
Теркильдсен Петер
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Бериша Ветон
(Карлстрём Якоб)
22'
Теркильдсен Петер
 
25'
 
Эриксен Кристиан
66'
Нгалина Миши
Нжи Билал
 
66'
 
Эйкрем Магнус
Китолано Эрик
66'
 
Хестад Эйрик
Брейвик Эмиль
70'
0:2
Эйкрем Магнус
74'
 
Эдегор Никлас
Бериша Ветон
80'
Уйсман Дан
Эскесен Юлиус
 
80'
Тунекти Себастьян
Claus Niyukuri
 
83'
Anders Baertelsen
(Теркильдсен Петер)
1:2
84'
 
Грёдем Магнус
Эриксен Кристиан
90'
Теркильдсен Петер
 
90'
Солхейм Вегард
Лейте Бруно
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
12
Вишне
Амунн
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
26
Лейте
Бруно
6
Кристенсен
Магнус
21
Эскесен
Юлиус
3
Oscar
Krusnell
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
6
Эллингсен
Мартин
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
9
Бериша
Ветон
Хёугесунн
3-5-2
Молде
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Молде

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

28 матчей

17.9%
21.4%
60.7%
5 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
53.6%
28.5%
5 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
5:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
К
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.14

Среднее время на гол

84
78

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.39
1.21

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
74

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 6 (1) 0.29
Нжи Билал 3 0.14
Лейте Бруно 2 0.1
Теркильдсен Петер 1 0.05
Санде Мадс 1 0.05
Реесе Сёрен 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Oscar Krusnell 1 0.05
Anders Baertelsen 1 0.05
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Эскесен Юлиус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.35
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.3
Грёдем Магнус 5 0.25
Линнес Мартин 5 0.25
Китолано Эрик 4 0.2
Эриксен Кристиан I 3 0.15
Бериша Ветон 3 (1) 0.15
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.15
Эйкрем Магнус 2 0.1
Хёуген Кристоффер 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Ловик Матиас 1 0.05
Эдегор Никлас 1 0.05
Хауган Эйрик 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 3 1
Oscar Krusnell 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Содерлунд Александер 2 1
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Лейте Бруно 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 3 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Хансен Беньямин 2 0
Риса Бирк 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Китолано Эрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Ловик Матиас 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Молде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
6
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Молде
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

3
21
Хёугесунн
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Молде
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

8
27

Голы по времени матча

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
4
31%
4
20%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Забито

5
24
4 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
2
40%
3
13%
1-15
2
40%
5
21%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
20%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Пропущено

16
5
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
5
31%
1
20%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Забито

18
44
10 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 3
4
22%
6
14%
1-15
3
17%
7
16%
16-30
3
17%
7
16%
31-45
2
11%
8
18%
46-60
2
11%
7
16%
61-75
4
22%
9
20%
76-90

Пропущено

32
21
8 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
2
6%
3
14%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
3
9%
4
19%
31-45
8
25%
5
24%
46-60
10
31%
2
10%
61-75
6
19%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0
Молде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0
Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6

Результаты матчей

Хёугесунн
Молде

Точный счет

1:2
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:2
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
6
3
2
8
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
17
3
4
17
1.5
12
8
2
19
2.5
7
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
2.
Будё-Глимт
 0:2 20 14 2 4 48 - 24 44
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 20 11 4 5 43 - 22 37
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 21 8 5 8 26 - 26 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 20 8 2 10 25 - 26 26
11.
Хам-Кам
 2:0 20 8 1 11 27 - 39 25
12.
Хёугесунн
 21 5 5 11 19 - 31 20
13.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
14.
Саннефьёрд
 20 4 6 10 29 - 39 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Хам-Кам
 2:0 11 6 1 4 15 - 12 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
12.
Хёугесунн
 10 4 2 4 14 - 15 14
13.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 11 8 0 3 25 - 14 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 2:0 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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