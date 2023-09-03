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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Тромсё
3:1
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
15' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
2:0
49' Гол
Антонсен Кент-Аре
2:1
66' Гол
Торвальдссон Исак
3:1
85' Гол
Vegard Oestraat Erlien
90'+4

Ход матча

15'
Jakob Napoleon Romsaas
(Вестерлунн Никлас)
1:0
49'
Антонсен Кент-Аре
(Jakob Napoleon Romsaas)
2:0
62'
 
Шелбред Пер-Сильян
Нипан Сверре Халсет
62'
 
Нельсон Джейден
Скарсем Олаус
62'
 
Торвальдссон Исак
Сэтер Оле Кристиан
65'
Vegard Oestraat Erlien
Нордас Лассе
 
66'
2:1
Торвальдссон Исак
69'
 
Корник Лео
Фредериксен Эмиль
80'
Винтер Феликс
Jakob Napoleon Romsaas
 
85'
Vegard Oestraat Erlien
(Винтер Феликс)
3:1
88'
Dadi Dodou Gaye
Yaw Paintsil
 
89'
Jens Hjertoe-Dahl
Антонсен Кент-Аре
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
2
Опсаль
Оскар
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
18
Нордас
Лассе
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
1
Хансен
Андре
25
Андерссон
Адам
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
21
Скарсем
Олаус
Тромсё
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Русенборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.6%
50%
34.4%
5 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
1:1
Э
4:3
Э
3:0
ТМК
1:2
Э
3:2
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
5:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
1:2
К
1:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
КН
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:4
Э
4:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.57
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.89
1.43

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

1.75
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 9 (3) 0.45
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.25
Yaw Paintsil 4 0.2
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.15
Траоре Маи 2 0.1
Гундерсен Йостейн 2 0.1
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Йенсен Рубен 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Басси Даниэль 1 0.05
Malick Diouf 1 0.05
Опсал Сакариас 0 0
Винтер Феликс 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 4 (1) 0.19
Хольсе Карло 3 0.14
Нипан Сверре Халсет 3 0.14
Нельсон Джейден 2 0.1
Бьёрло Мортен 2 0.1
Скарсем Олаус 2 0.1
Йенссен Ульрик 2 0.1
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Перейра Адриан 1 0.05
Ага Оскар 1 0.05
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.05
Корник Лео 1 0.05
Торвальдссон Исак 1 0.05
Ростен Хокон 1 0.05
Magnus Holte 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.05
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Фредериксен Эмиль 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Торвальдссон Исак 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0

Результаты матчей

Тромсё
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
6
Тромсё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Русенборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

11
16
Тромсё
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Русенборг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

19
9
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
4
21%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
4
21%
3
33%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
22%
7
39%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
17%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
6
33%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

31
27
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
13%
3
11%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
7
23%
7
26%
46-60
8
26%
7
26%
61-75
6
19%
5
19%
76-90

Пропущено

19
32
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
3
16%
9
28%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
3
16%
2
6%
61-75
5
26%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2
Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Русенборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1
Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2

Результаты матчей

Тромсё
Русенборг

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
4
7
3
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
5
10
10
1.5
7
14
4
16
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
2.
Будё-Глимт
 0:2 20 14 2 4 48 - 24 44
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 20 11 4 5 43 - 22 37
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 21 8 5 8 26 - 26 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 20 8 2 10 25 - 26 26
11.
Хам-Кам
 2:0 20 8 1 11 27 - 39 25
12.
Хёугесунн
 21 5 5 11 19 - 31 20
13.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
14.
Саннефьёрд
 20 4 6 10 29 - 39 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Хам-Кам
 2:0 11 6 1 4 15 - 12 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
12.
Хёугесунн
 10 4 2 4 14 - 15 14
13.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 11 8 0 3 25 - 14 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 2:0 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Вестерлунн Никлас сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Jakob Napoleon Romsaas бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тромсё 3:1 Русенборг онлайн

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