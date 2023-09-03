Тур: 21. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Моен Кристиан
0'
1:0
15' ГолJakob Napoleon Romsaas
2:0
49' ГолАнтонсен Кент-Аре
2:1
66' ГолТорвальдссон Исак
3:1
85' ГолVegard Oestraat Erlien
90'+4
Ход матча
15'
49'
66'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
18
Нордас
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Malick Diouf
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ростен ХоконЗащитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Маален Свейн
История личных встреч
Тромсё
Русенборг
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.6%
50%
34.4%
5 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.57
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.89
1.43
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
56
37
Голов в среднем за матч
1.75
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|9 (3)
|0.45
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.25
|Yaw Paintsil
|4
|0.2
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.15
|Траоре Маи
|2
|0.1
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.1
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Йенсен Рубен
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Басси Даниэль
|1
|0.05
|Malick Diouf
|1
|0.05
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.19
|Хольсе Карло
|3
|0.14
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.14
|Нельсон Джейден
|2
|0.1
|Бьёрло Мортен
|2
|0.1
|Скарсем Олаус
|2
|0.1
|Йенссен Ульрик
|2
|0.1
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Перейра Адриан
|1
|0.05
|Ага Оскар
|1
|0.05
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.05
|Корник Лео
|1
|0.05
|Торвальдссон Исак
|1
|0.05
|Ростен Хокон
|1
|0.05
|Magnus Holte
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.05
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Фредериксен Эмиль
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
6
Тромсё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Русенборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
11
16
Тромсё
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Русенборг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
19
9
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
4
21%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
4
21%
3
33%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
22%
7
39%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
17%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
6
33%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Забито
31
27
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
13%
3
11%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
7
23%
7
26%
46-60
8
26%
7
26%
61-75
6
19%
5
19%
76-90
Пропущено
19
32
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
3
16%
9
28%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
3
16%
2
6%
61-75
5
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2
Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Русенборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1
Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2
Результаты матчей
Тромсё
Русенборг
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
65
47
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
165
1010
714
416
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|44 - 26
|45
|2.
|0:2
|20
|14
|2
|4
|48 - 24
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|30 - 20
|42
|4.
|20
|11
|4
|5
|43 - 22
|37
|5.
|20
|11
|3
|6
|36 - 24
|36
|6.
|20
|10
|3
|7
|37 - 31
|33
|7.
|21
|9
|3
|9
|37 - 34
|30
|8.
|21
|8
|5
|8
|26 - 26
|29
|9.
|21
|8
|4
|9
|28 - 31
|28
|10.
|20
|8
|2
|10
|25 - 26
|26
|11.
|2:0
|20
|8
|1
|11
|27 - 39
|25
|12.
|21
|5
|5
|11
|19 - 31
|20
|13.
|20
|4
|6
|10
|25 - 33
|18
|14.
|20
|4
|6
|10
|29 - 39
|18
|15.
|19
|4
|4
|11
|18 - 32
|16
|16.
|21
|3
|2
|16
|14 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|4.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|5.
|0:2
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|8.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|10.
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|11.
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|12.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|11
|8
|0
|3
|25 - 14
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 15
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|11 - 28
|5
|15.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|16.
|10
|0
|0
|10
|5 - 31
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4