Тур: 22. Стадион: Варберг Энерджи Арена.
0:1
Первый тайм: 20'
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
10
Лушаку
Исмет
11
Муколли
Агон
19
Жута
Леонард
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Лукич СтоянВратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Варберг БоИС
Броммапойкарна
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.14
|Жуниор Элитон
|3
|0.14
|Ле Ру Люк
|2
|0.09
|Альфонси Оливер
|2
|0.09
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Станисич Оливер
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Oemuer Pektas
|1
|0.05
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|7 (2)
|0.32
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.18
|Васич Никола
|3
|0.14
|Marijan Cosic
|2
|0.09
|Акерманн Кевин
|2
|0.09
|Йоханссон Александр II
|2
|0.09
|Samuel Holm
|1
|0.05
|Alexander Jensen
|1
|0.05
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.05
|Оморова Ричи
|1
|0.05
|Инусса Зейдан
|1
|0.05
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Лушаку Исмет
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Красники Дион
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Amadeus Soegaard
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Варберг БоИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
9
8
Варберг БоИС
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
10% (2)
52% (11)
Броммапойкарна
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
6
46%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
7
35%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
8%
5
38%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
21%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
16%
5
33%
76-90
Забито
17
26
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
11 Не забивали 5
3
18%
5
19%
1-15
2
12%
6
23%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
2
12%
4
15%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
5
29%
29%
6
23%
76-90
Пропущено
40
35
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
7
18%
4
11%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
5
13%
8
23%
31-45
9
23%
3
9%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
9
23%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0
Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0
Результаты матчей
Варберг БоИС
Броммапойкарна
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
38
55
110
19
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
165
318
912
120
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|46 - 18
|48
|2.
|0:1
|22
|14
|3
|5
|44 - 18
|45
|3.
|22
|14
|2
|6
|52 - 27
|44
|4.
|0:0
|22
|11
|5
|6
|31 - 25
|38
|5.
|0:0
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|6.
|22
|10
|5
|7
|32 - 29
|35
|7.
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|8.
|22
|8
|6
|8
|24 - 31
|30
|9.
|22
|9
|2
|11
|23 - 24
|29
|10.
|1:0
|22
|9
|2
|11
|28 - 34
|29
|11.
|22
|8
|5
|9
|21 - 35
|29
|12.
|1:0
|22
|6
|7
|9
|24 - 26
|25
|13.
|22
|7
|2
|13
|22 - 47
|23
|14.
|22
|5
|7
|10
|24 - 30
|22
|15.
|22
|5
|5
|12
|28 - 36
|20
|16.
|0:1
|22
|2
|5
|15
|16 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|0:0
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|4.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|28 - 9
|26
|5.
|10
|8
|1
|1
|21 - 11
|25
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|11.
|1:0
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|16 - 19
|10
|16.
|0:1
|11
|0
|3
|8
|4 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|13.
|1:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 16
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7