  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: .
Варберг БоИС
0:1
Первый тайм: 20'
Броммапойкарна
0'
0:1
11' Гол
Акерманн Кевин

Ход матча

11'
0:1
Акерманн Кевин

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Броммапойкарна
3.85
3.80
2.19
Все Коэффициенты
1
Ольссон
Давид
45
Maxime
Sainte
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
20
Сильверхолт
Оливер
21
Карлссон
Виктор
10
Лушаку
Исмет
17
Mads
Borchers
7
Транберг
Робин
11
Муколли
Агон
37
Красники
Дион
1
Хёгг
Лукас
4
Amadeus
Soegaard
14
Лёфгрен
Йеспер
2
Торбьерн
Эггем
19
Жута
Леонард
7
Петтерссон
Оскар
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
24
Акерманн
Кевин
27
Инусса
Зейдан
12
Wilmer
Odefalk
Варберг БоИС
4-2-3-1
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Броммапойкарна

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:1
К
1:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
1:5

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.14
Жуниор Элитон 3 0.14
Ле Ру Люк 2 0.09
Альфонси Оливер 2 0.09
Транберг Робин 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Oemuer Pektas 1 0.05
Линднер Йоаким 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 7 (2) 0.32
Фрицсон Людвиг 4 0.18
Васич Никола 3 0.14
Marijan Cosic 2 0.09
Акерманн Кевин 2 0.09
Йоханссон Александр II 2 0.09
Samuel Holm 1 0.05
Alexander Jensen 1 0.05
Сёдерстрём Тим 1 0.05
Оморова Ричи 1 0.05
Инусса Зейдан 1 0.05
Кроон Самуэль 1 0.05
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Станисич Оливер 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Лушаку Исмет 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Красники Дион 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Акерманн Кевин 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Васич Никола 3 0
Amadeus Soegaard 3 0
Оморова Ричи 3 0
Samuel Holm 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Варберг БоИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

9
8
Варберг БоИС
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
10% (2)
52% (11)
Броммапойкарна
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
6
46%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
7
35%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
8%
5
38%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
21%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
16%
5
33%
76-90

Забито

17
26
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
11 Не забивали 5
3
18%
5
19%
1-15
2
12%
6
23%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
2
12%
4
15%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
5
29%
29%
6
23%
76-90

Пропущено

40
35
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
7
18%
4
11%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
5
13%
8
23%
31-45
9
23%
3
9%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
9
23%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0
Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Броммапойкарна

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
5
5
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
16
5
3
18
1.5
9
12
1
20
2.5
2
19
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 0:1 22 14 3 5 44 - 18 45
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 0:0 22 11 5 6 31 - 25 38
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 22 10 5 7 36 - 27 35
6.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
7.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
10.
Броммапойкарна
 1:0 22 9 2 11 28 - 34 29
11.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
12.
Гётеборг
 1:0 22 6 7 9 24 - 26 25
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 0:1 22 2 5 15 16 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 0:0 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
4.
Мальмё
 0:1 12 8 2 2 28 - 9 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 3 3 16 - 11 18
7.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
8.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
9.
Гётеборг
 1:0 11 4 3 4 17 - 10 15
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 1:0 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 0:1 11 0 3 8 4 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 0:1 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Броммапойкарна
 1:0 11 5 1 5 15 - 19 16
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
11.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Юргорден
 0:0 11 2 4 5 10 - 16 10
13.
Гётеборг
 1:0 11 2 4 5 7 - 16 10
14.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Варберг БоИС
 0:1 11 2 2 7 12 - 19 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Г О О О О Л - Акерманн Кевин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Броммапойкарна
3.85
3.80
2.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:1 Броммапойкарна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 