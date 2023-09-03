  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: .
Варберг БоИС
4:3
Конец матча
Броммапойкарна
0'
0:1
11' Гол
Акерманн Кевин
21' Желтая карточка
Лушаку Исмет
1:1
25' Гол
Транберг Робин
2:1
27' Гол
Красники Дион
33' Желтая карточка
Инусса Зейдан
51' Желтая карточка
Красники Дион
2:2
59' Гол
Alexander Jensen
2:3
60' Гол
Инусса Зейдан
62' Желтая карточка
Wilmer Odefalk
3:3
65' Гол
Карлссон Виктор
4:3
86' Гол
Линднер Йоаким
87' Желтая карточка
Amadeus Soegaard
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Акерманн Кевин
(Петтерссон Оскар)
21'
Лушаку Исмет
 
25'
Транберг Робин
(Сильверхолт Оливер)
1:1
27'
Красники Дион
2:1
33'
 
Инусса Зейдан
51'
Красники Дион
 
59'
2:2
Alexander Jensen
60'
2:3
Инусса Зейдан
(Samuel Holm)
62'
 
Wilmer Odefalk
65'
Карлссон Виктор
3:3
69'
Сверриссон Оскар
Сильверхолт Оливер
 
69'
Filipe Sisse
Карлссон Виктор
 
77'
 
Васич Никола
Петтерссон Оскар
77'
 
Marijan Cosic
Wilmer Odefalk
78'
Закриссон Хампус
Транберг Робин
 
79'
Янссон Лео
Maxime Sainte
 
82'
Kristoffer Hoven
Mads Borchers
 
86'
Линднер Йоаким
(Дальстрём Никлас)
4:3
87'
 
Amadeus Soegaard

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Ольссон
Давид
45
Maxime
Sainte
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
20
Сильверхолт
Оливер
21
Карлссон
Виктор
10
Лушаку
Исмет
17
Mads
Borchers
7
Транберг
Робин
11
Муколли
Агон
37
Красники
Дион
1
Хёгг
Лукас
4
Amadeus
Soegaard
14
Лёфгрен
Йеспер
2
Торбьерн
Эггем
19
Жута
Леонард
7
Петтерссон
Оскар
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
24
Акерманн
Кевин
27
Инусса
Зейдан
12
Wilmer
Odefalk
Варберг БоИС
4-2-3-1
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Броммапойкарна

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:1
К
1:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
1:5

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 4 0.18
Жуниор Элитон 3 0.14
Транберг Робин 2 0.09
Ле Ру Люк 2 0.09
Альфонси Оливер 2 0.09
Линднер Йоаким 1 0.05
Карлссон Виктор 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Oemuer Pektas 1 0.05
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 7 (2) 0.32
Фрицсон Людвиг 4 0.18
Васич Никола 3 0.14
Акерманн Кевин 3 0.14
Alexander Jensen 2 0.09
Marijan Cosic 2 0.09
Йоханссон Александр II 2 0.09
Инусса Зейдан 2 0.09
Samuel Holm 1 0.05
Сёдерстрём Тим 1 0.05
Оморова Ричи 1 0.05
Кроон Самуэль 1 0.05
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Красники Дион 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Акерманн Кевин 4 0
Amadeus Soegaard 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Васич Никола 3 0
Оморова Ричи 3 0
Samuel Holm 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Wilmer Odefalk 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
8
Варберг БоИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Броммапойкарна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

9
8
Варберг БоИС
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
14% (3)
50% (11)
Броммапойкарна
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
4
44%
6
38%
76-90

Пропущено

24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
6
25%
8
33%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
8%
5
38%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
21%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
16%
5
33%
76-90

Забито

21
29
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 12
11 Не забивали 5
3
14%
6
21%
1-15
4
19%
6
21%
16-30
3
14%
1
3%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
6
29%
6
21%
76-90

Пропущено

43
39
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
8
19%
4
10%
1-15
7
16%
6
15%
16-30
5
12%
8
21%
31-45
11
26%
3
8%
46-60
3
7%
5
13%
61-75
9
21%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0
Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Броммапойкарна

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:2
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
17
5
4
18
1.5
10
12
2
20
2.5
3
19
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 2:2 22 14 4 4 46 - 19 46
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 22 12 4 6 33 - 25 40
5.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
10.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
11.
Броммапойкарна
 22 8 2 12 30 - 38 26
12.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
13.
Гётеборг
 2:2 22 5 8 9 25 - 28 23
14.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 22 3 5 14 20 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 2:2 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
9.
Гётеборг
 2:2 11 4 3 4 17 - 10 15
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 2:2 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 17 - 23 13
9.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 2:2 11 1 5 5 8 - 18 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Alexander Jensen бьет в цель!
    • 51'
      Красники Дион получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Варберг БоИС 4:3 Броммапойкарна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     