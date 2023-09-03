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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:2
Конец матча
Юргорден
0'
43' Желтая карточка
Сисей Йеспер
59' Желтая карточка
Эрикссон Антон
0:1
63' Гол в свои ворота
Нюман Кристоффер
0:2
76' Гол
Радетинац Харис
90'+6

Ход матча

43'
Сисей Йеспер
 
59'
Эрикссон Антон
 
60'
Сема Майч
Сигюргейрссон Исак
 
63'
0:1
Нюман Кристоффер
72'
 
Сабович Бесард
Финнделл Хампус
72'
 
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
76'
0:2
Радетинац Харис
(Эрикссон Магнус)
78'
Каллей Яхья
Сисей Йеспер
 
78'
Толинссон Йеспер
Marcus Baggesen
 
83'
 
Антонио Владимиро
Шуллер Расмус
90'
 
Грасия Карлос
Гурбанлы Муса

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
8
Сигюргейрссон
Исак
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
19
Линн
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Юргорден

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
38.5%
13 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

А
2:2
А
0:1
А
2:1
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:3
А
0:1
ТМК
2:2
А
4:2
А
1:1
КШ
3:1
К
3:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
3:5
А
2:3
А
1:2
КШ
0:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
2:2
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

50
50

Голов в среднем за матч

1.47
1.47

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 8 (1) 0.36
Нюман Кристоффер 7 0.32
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.23
Сигурдссон Арнор 5 0.23
Линн Виктор 5 0.23
Лунд Марко 2 0.09
Хазени Кристоффер 1 0.05
Сема Майч 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сигюргейрссон Исак 0 0
Сисей Йеспер 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.18
Берг Оливер 3 (3) 0.14
Радетинац Харис 3 0.14
Викхейм Густав 3 0.14
Асоро Йоэль 3 0.14
Финнделл Хампус 3 0.14
Гурбанлы Муса 2 0.09
Эдвардсен Виктор 2 0.09
Эрикссон Магнус 1 0.05
Шуллер Расмус 1 0.05
Фаллениус Оскар 1 0.05
Сабович Бесард 1 0.05
Лёфгрен Йеспер 1 0.05
Миллескуг Ноэль 1 0.05
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 8 0
Эрикссон Антон 6 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 5 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 0
Финнделл Хампус 4 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Юханссон Петр 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Юргорден
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
6
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

16
19
ИФК Норрчепинг
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
Юргорден
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
3
30%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
6
33%
76-90

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
1
5%
4
21%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
3
16%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
25%
1
9%
1-15
3
19%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

39
29
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
3
8%
4
14%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
10
26%
6
21%
76-90

Пропущено

26
29
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
6
23%
2
7%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
8
31%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1
Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Юргорден

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
7
4
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
18
4
12
10
1.5
10
12
5
17
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 2:2 22 14 4 4 46 - 19 46
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 22 12 4 6 33 - 25 40
5.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
10.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
11.
Броммапойкарна
 22 8 2 12 30 - 38 26
12.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
13.
Гётеборг
 2:2 22 5 8 9 25 - 28 23
14.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 22 3 5 14 20 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 2:2 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
9.
Гётеборг
 2:2 11 4 3 4 17 - 10 15
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 2:2 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 17 - 23 13
9.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 2:2 11 1 5 5 8 - 18 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Сисей Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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