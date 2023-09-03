Тур: 22. Стадион: Platinumcars Arena.
0:2
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаСисей Йеспер
59' Желтая карточкаЭрикссон Антон
0:1
63' Гол в свои воротаНюман Кристоффер
0:2
76' ГолРадетинац Харис
90'+6
Ход матча
43'
59'
63'
0:1
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
20
Daniel
Eid
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Юргорден
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
38.5%
13 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 12 побед
34 матча
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Среднее время на гол
62
62
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
50
50
Голов в среднем за матч
1.47
1.47
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.36
|Нюман Кристоффер
|7
|0.32
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.23
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.23
|Линн Виктор
|5
|0.23
|Лунд Марко
|2
|0.09
|Хазени Кристоффер
|1
|0.05
|Сема Майч
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сигюргейрссон Исак
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|4 (1)
|0.18
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.14
|Радетинац Харис
|3
|0.14
|Викхейм Густав
|3
|0.14
|Асоро Йоэль
|3
|0.14
|Финнделл Хампус
|3
|0.14
|Гурбанлы Муса
|2
|0.09
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.09
|Эрикссон Магнус
|1
|0.05
|Шуллер Расмус
|1
|0.05
|Фаллениус Оскар
|1
|0.05
|Сабович Бесард
|1
|0.05
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.05
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.05
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|8
|0
|Эрикссон Антон
|6
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|5
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Юханссон Петр
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Юргорден
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
6
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
16
19
ИФК Норрчепинг
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
Юргорден
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
23
25
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
3
30%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
6
33%
76-90
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
1
5%
4
21%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
3
16%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
25%
1
9%
1-15
3
19%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
39
29
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
3
8%
4
14%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
10
26%
6
21%
76-90
Пропущено
26
29
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
6
23%
2
7%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
8
31%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1
Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Юргорден
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
56
74
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
38
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
184
1210
1012
517
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|46 - 18
|48
|2.
|2:2
|22
|14
|4
|4
|46 - 19
|46
|3.
|22
|14
|2
|6
|52 - 27
|44
|4.
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|5.
|22
|10
|5
|7
|32 - 29
|35
|6.
|22
|10
|4
|8
|36 - 29
|34
|7.
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|8.
|22
|8
|6
|8
|24 - 31
|30
|9.
|22
|9
|2
|11
|23 - 24
|29
|10.
|22
|8
|5
|9
|21 - 35
|29
|11.
|22
|8
|2
|12
|30 - 38
|26
|12.
|22
|7
|2
|13
|22 - 47
|23
|13.
|2:2
|22
|5
|8
|9
|25 - 28
|23
|14.
|22
|5
|7
|10
|24 - 30
|22
|15.
|22
|5
|5
|12
|28 - 36
|20
|16.
|22
|3
|5
|14
|20 - 44
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|2:2
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|5.
|10
|8
|1
|1
|21 - 11
|25
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|9.
|2:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|16 - 19
|10
|16.
|11
|1
|3
|7
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|2:2
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|11
|4
|1
|6
|17 - 23
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|15.
|2:2
|11
|1
|5
|5
|8 - 18
|8
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7