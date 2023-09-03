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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: .
Мальмё
0:1
Первый тайм: 19'
Гётеборг
0'
0:1
13' Гол
Муколли Арбнор

Ход матча

13'
0:1
Муколли Арбнор
(Thomas Santos)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Гётеборг
5.00
7.60
7.58
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
15
Сисей
Йозеф
23
Йонсен
Лассер
Берг
8
Пенья
Серхио
5
Рикс
Сёрен
20
Берг
Оливер
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
19
Муколли
Арбнор
Мальмё
3-4-3
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Гётеборг

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

36 матчей

50%
22.2%
27.8%
18 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
0:1
А
2:1
А
1:0
А
0:2
А
2:3
ТМК
2:1
А
3:1
А
0:3
К
2:1
А
1:0
А
0:0
А
0:3
А
1:2
К
1:0
А
2:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
0:3
С
3:2
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
0:2
А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.58
1.41

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

12
24

Голов в среднем за матч

0.71
1.26

Среднее время на гол

127
71

Всего голов

42
48

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 (2) 0.55
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.41
Али Таха Абди 5 0.23
Веккья Стефано 5 0.23
Рикс Сёрен 3 0.14
Ларссон Хуго 2 0.09
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.05
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.05
Кристиансен Андерс 1 0.05
Сейдиу Патриот 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Корнелиус Дерек 1 0.05
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.32
Ольссон Себастьян 4 0.18
Карлен Адам 3 0.14
Муколли Арбнор 2 0.09
Норлин Густаф 2 (1) 0.09
Хаген Элиас 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Саломонссон Эмиль 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Хауснер Себастиан 1 0.05
Thomas Santos 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Корнелиус Дерек 4 0
Пенья Серхио 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Левицки Оскар 2 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Otto Rosengren 1 0
Болин Уго 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Тордарсон Колбейнн 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0

Результаты матчей

Мальмё
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Гётеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
5
Мальмё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Гётеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

16
17
Мальмё
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Гётеборг
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

27
7
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
5
19%
2
29%
1-15
3
11%
1
14%
16-30
4
15%
1
14%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
2
29%
61-75
4
15%
1
14%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
2
22%
5
33%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
4
25%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
6
32%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

43
26
19 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
9
21%
4
15%
1-15
5
12%
4
15%
16-30
5
12%
5
19%
31-45
7
16%
2
8%
46-60
8
19%
4
15%
61-75
9
21%
7
27%
76-90

Пропущено

18
23
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
4
22%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
3
17%
8
35%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
17%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0
Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0
Гётеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0

Результаты матчей

Мальмё
Гётеборг

Точный счет

3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

3:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
8
3
1.5
4
7
7
4
2.5
2
9
2
9
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
11
10
12
9
1.5
6
15
10
11
2.5
2
19
3
18
3.5
2
19
2
19
4.5
1
20
1
20
5.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 0:1 22 14 3 5 44 - 18 45
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 0:0 22 11 5 6 31 - 25 38
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 22 10 5 7 36 - 27 35
6.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
7.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
10.
Броммапойкарна
 1:0 22 9 2 11 28 - 34 29
11.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
12.
Гётеборг
 1:0 22 6 7 9 24 - 26 25
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 0:1 22 2 5 15 16 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 0:0 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
4.
Мальмё
 0:1 12 8 2 2 28 - 9 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 3 3 16 - 11 18
7.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
8.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
9.
Гётеборг
 1:0 11 4 3 4 17 - 10 15
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 1:0 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 0:1 11 0 3 8 4 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 0:1 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Броммапойкарна
 1:0 11 5 1 5 15 - 19 16
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
11.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Юргорден
 0:0 11 2 4 5 10 - 16 10
13.
Гётеборг
 1:0 11 2 4 5 7 - 16 10
14.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Варберг БоИС
 0:1 11 2 2 7 12 - 19 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Томас Сантос сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Муколли Арбнор бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Гётеборг.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Гётеборг
5.00
7.60
7.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 0:1 Гётеборг онлайн

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