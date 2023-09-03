Тур: 22. Стадион: Эледа. Зрители: 20907
0'
0:1
13' ГолМуколли Арбнор
0:2
36' ГолМуколли Арбнор
1:2
49' ПенальтиТелин Исаак
55' Желтая карточкаКарлен Адам
77' Желтая карточкаЯнссон Понтус
80' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
90' Желтая карточкаПенья Серхио
2:2
90' ГолОльссон Мартин
90'+12
Ход матча
13'
0:1
36'
0:2
49'
1:2
55'
77'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
20
Берг
Оливер
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Мальмё
Гётеборг
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
36 матчей
50%
22.2%
27.8%
18 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.58
1.41
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
12
24
Голов в среднем за матч
0.71
1.26
Среднее время на гол
127
71
Всего голов
42
48
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13 (3)
|0.59
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.41
|Али Таха Абди
|5
|0.23
|Веккья Стефано
|5
|0.23
|Рикс Сёрен
|3
|0.14
|Ларссон Хуго
|2
|0.09
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.05
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.05
|Ольссон Мартин
|1
|0.05
|Кристиансен Андерс
|1
|0.05
|Сейдиу Патриот
|1
|0.05
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Корнелиус Дерек
|1
|0.05
|Пенья Серхио
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.32
|Муколли Арбнор
|4
|0.18
|Ольссон Себастьян
|4
|0.18
|Карлен Адам
|3
|0.14
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.09
|Хаген Элиас
|1
|0.05
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.05
|Свенссон Густаф
|1
|0.05
|Хауснер Себастиан
|1
|0.05
|Thomas Santos
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Корнелиус Дерек
|4
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Левицки Оскар
|2
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|6
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Тордарсон Колбейнн
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Гётеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
7
Мальмё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Гётеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
16
17
Мальмё
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Гётеборг
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
20
24
Голы по времени матча
Забито
29
9
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
5
17%
3
33%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
4
14%
2
22%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
6
21%
2
22%
61-75
5
17%
1
11%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
27%
2
12%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
6
35%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
3
18%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
4
25%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
6
32%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
45
28
19 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
9
20%
5
18%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
5
11%
6
21%
31-45
8
18%
2
7%
46-60
8
18%
4
14%
61-75
10
22%
7
25%
76-90
Пропущено
20
25
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
5
25%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
6
30%
4
16%
31-45
3
15%
9
36%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
3
15%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0
Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0
Гётеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0
Результаты матчей
Мальмё
Гётеборг
Точный счет
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
3:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
93
47
75
29
210
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
46
38
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
1210
139
715
1012
220
319
220
220
121
121
121
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7