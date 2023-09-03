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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: . Зрители: 20907
Мальмё
2:2
Конец матча
Гётеборг
0'
0:1
13' Гол
Муколли Арбнор
0:2
36' Гол
Муколли Арбнор
1:2
49' Пенальти
Телин Исаак
55' Желтая карточка
Карлен Адам
77' Желтая карточка
Янссон Понтус
80' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
90' Желтая карточка
Пенья Серхио
2:2
90' Гол
Ольссон Мартин
90'+12

Ход матча

13'
0:1
Муколли Арбнор
(Thomas Santos)
36'
0:2
Муколли Арбнор
(Thomas Santos)
46'
Али Таха Абди
Сисей Йозеф
 
49'
Телин Исаак
1:2
55'
 
Карлен Адам
64'
 
Сельмани Астрит
Норлин Густаф
72'
Веккья Стефано
Рикс Сёрен
 
73'
 
Hussein Carneil
Thomas Santos
77'
Янссон Понтус
 
80'
 
Тордарсон Колбейнн
85'
 
Эрикссон Себастьян
Lucas Kahed
85'
 
Salaou Hachimou
Тордарсон Колбейнн
85'
Йоргенсен Себастьян Винтер
Йонсен Лассер Берг
 
90'
Пенья Серхио
 
90'
Ольссон Мартин
(Веккья Стефано)
2:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
15
Сисей
Йозеф
23
Йонсен
Лассер
Берг
8
Пенья
Серхио
5
Рикс
Сёрен
20
Берг
Оливер
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
19
Муколли
Арбнор
Мальмё
3-4-3
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Гётеборг

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

36 матчей

50%
22.2%
27.8%
18 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
0:1
А
2:1
А
1:0
А
0:2
А
2:3
ТМК
2:1
А
3:1
А
0:3
К
2:1
А
1:0
А
0:0
А
0:3
А
1:2
К
1:0
А
2:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
0:3
С
3:2
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
0:2
А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.58
1.41

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

12
24

Голов в среднем за матч

0.71
1.26

Среднее время на гол

127
71

Всего голов

42
48

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.59
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.41
Али Таха Абди 5 0.23
Веккья Стефано 5 0.23
Рикс Сёрен 3 0.14
Ларссон Хуго 2 0.09
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.05
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.05
Ольссон Мартин 1 0.05
Кристиансен Андерс 1 0.05
Сейдиу Патриот 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Корнелиус Дерек 1 0.05
Пенья Серхио 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.32
Муколли Арбнор 4 0.18
Ольссон Себастьян 4 0.18
Карлен Адам 3 0.14
Норлин Густаф 2 (1) 0.09
Хаген Элиас 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Саломонссон Эмиль 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Хауснер Себастиан 1 0.05
Thomas Santos 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Пенья Серхио 4 0
Корнелиус Дерек 4 0
Рикс Сёрен 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Левицки Оскар 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Otto Rosengren 1 0
Болин Уго 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 6 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 2 0
Тордарсон Колбейнн 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0

Результаты матчей

Мальмё
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Гётеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Мальмё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Гётеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

16
17
Мальмё
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Гётеборг
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

29
9
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
5
17%
3
33%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
4
14%
2
22%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
6
21%
2
22%
61-75
5
17%
1
11%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
27%
2
12%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
6
35%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
3
18%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
4
25%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
6
32%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

45
28
19 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
9
20%
5
18%
1-15
5
11%
4
14%
16-30
5
11%
6
21%
31-45
8
18%
2
7%
46-60
8
18%
4
14%
61-75
10
22%
7
25%
76-90

Пропущено

20
25
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
5
25%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
6
30%
4
16%
31-45
3
15%
9
36%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
3
15%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0
Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0
Гётеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0

Результаты матчей

Мальмё
Гётеборг

Точный счет

3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

3:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
9
3
1.5
4
7
7
5
2.5
2
9
2
10
3.5
2
9
1
11
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
6
4
6
1.5
3
8
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
12
10
13
9
1.5
7
15
10
12
2.5
2
20
3
19
3.5
2
20
2
20
4.5
1
21
1
21
5.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 22 14 4 4 46 - 19 46
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 22 12 4 6 33 - 25 40
5.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
10.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
11.
Броммапойкарна
 22 8 2 12 30 - 38 26
12.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
13.
Гётеборг
 22 5 8 9 25 - 28 23
14.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 22 3 5 14 20 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
9.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 17 - 23 13
9.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
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    • 46'
      Сисей Йозеф уходит с поля. Али Таха Абди выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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