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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 23245 Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
2:0
Конец матча
Виборг
0'
1:0
8' Гол
Бардгджи Руни
11' Желтая карточка
Йелерт Элиас
30' Желтая карточка
Ибрагим Саид
2:0
48' Гол
Вавро Денис
51' Желтая карточка
Томас Найджел
69' Желтая карточка
Классон Виктор
77' Желтая карточка
Ларссон Джордан
81' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
90'+7

Ход матча

8'
Бардгджи Руни
(Йелерт Элиас)
1:0
11'
Йелерт Элиас
 
30'
 
Ибрагим Саид
46'
Корнелиус Андреас
Оскарссон Орри
 
46'
 
Томас Найджел
Sergio Andrade
46'
 
Йенсен Исак
Ибрагим Саид
48'
Вавро Денис
(Дикс Кевин)
2:0
51'
 
Томас Найджел
63'
 
Srdjan Kuzmic
Anosike Ementa
64'
Эльюнусси Мохамед
Ачури Мохамед Элиас
 
64'
Классон Виктор
Гонсалвеш Диогу
 
69'
Классон Виктор
 
72'
Ларссон Джордан
Бардгджи Руни
 
77'
Ларссон Джордан
 
79'
 
Мбом Жан-Мануэль
Гроннинг Йеппе
79'
 
Бонде Якуб
Якобс Ями
81'
 
Мбом Жан-Мануэль
86'
Клем Виллиам
Фальк Расмус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 647 Количество передач 440
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
10
Якобс
Ями
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
7
Sergio
Andrade
Копенгаген
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Виборг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

16 матчей

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Среднее время на гол

80
180

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 4 (3) 0.57
Бардгджи Руни 4 0.57
Ачури Мохамед Элиас 1 0.14
Эльюнусси Мохамед 1 0.14
Дикс Кевин 1 0.14
Лерагер Лукас 1 0.14
Вавро Денис 1 0.14
Ларссон Джордан 1 0.14
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.14
Оскарссон Орри 1 0.14
Соренсен Кристиан I 0 0
Фальк Расмус 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Саид 1 0.14
Anosike Ementa 1 0.14
Томас Найджел 1 0.14
Бундгаард Оливер 1 0.14
Сёндергаард Мадс 1 0.14
Жуниор Ренато 1 0.14
Sergio Andrade 1 0.14
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джордан 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Фальк Расмус 1 0
Классон Виктор 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 2 0
Ибрагим Саид 1 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Томас Найджел 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4
Копенгаген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Виборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
33%
1
33%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
24%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
43%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2
Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2
Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Норшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1

Результаты матчей

Копенгаген
Виборг

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 6 0 1 16 - 7 18
2.
Норшелланн
 7 5 1 1 19 - 6 16
3.
Брондбю
 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
Митьюлланд
 1:0 7 4 0 3 7 - 9 12
6.
АГФ Орхус
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
8.
Люнгбю
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Виборг
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Раннерс
 7 1 2 4 6 - 17 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Митьюлланд
 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
4.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
АГФ Орхус
 0:1 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Митьюлланд
 1:0 3 1 0 2 3 - 8 3
8.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
9.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 4 0 1 3 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Вайле Альбентоса Рауль 4
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Раннерс Ольсен Оливер 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Копенгаген: 58%, Виборг: 42%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23245 болельщиков
  • 97'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 97'
    Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Копенгаген пытается что-то создать.
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