Тур: 7. Стадион: Паркен. Зрители: 23245 Главный судья: Sandi Putros
2:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБардгджи Руни
11' Желтая карточкаЙелерт Элиас
30' Желтая карточкаИбрагим Саид
2:0
48' ГолВавро Денис
51' Желтая карточкаТомас Найджел
69' Желтая карточкаКлассон Виктор
77' Желтая карточкаЛарссон Джордан
81' Желтая карточкаМбом Жан-Мануэль
90'+7
Ход матча
8'
1:0
11'
30'
48'
2:0
51'
69'
77'
79'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
647 Количество передач 440
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Виборг
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
16 матчей
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Среднее время на гол
80
180
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|4 (3)
|0.57
|Бардгджи Руни
|4
|0.57
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.14
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.14
|Дикс Кевин
|1
|0.14
|Лерагер Лукас
|1
|0.14
|Вавро Денис
|1
|0.14
|Ларссон Джордан
|1
|0.14
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.14
|Оскарссон Орри
|1
|0.14
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагим Саид
|1
|0.14
|Anosike Ementa
|1
|0.14
|Томас Найджел
|1
|0.14
|Бундгаард Оливер
|1
|0.14
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.14
|Жуниор Ренато
|1
|0.14
|Sergio Andrade
|1
|0.14
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джордан
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|2
|0
|Ибрагим Саид
|1
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
4
Копенгаген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Виборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
33%
1
33%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
24%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
43%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2
Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2
Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Норшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1
Результаты матчей
Копенгаген
Виборг
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|7 - 9
|12
|6.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|2
|2
|3
|13 - 11
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|11.
|7
|1
|0
|6
|7 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|11.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|5
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|4
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|3