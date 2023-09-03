Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Копенгаген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Копенгаген

47' Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Виборг

44' Мелинг Биргер не смог попасть в створ ударом издали

44' Гонсалвеш Диогу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Ачури Мохамед Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

41' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гонсалвеш Диогу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Гонсалвеш Диогу пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

36' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Лерагер Лукас нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

35' Orri Oskarsson из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Виборг

33' Ачури Мохамед Элиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ибрагим Саид получил желтую карточку от судьи

30' Serginho нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Orri Oskarsson возвращается на поле.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Orri Oskarsson получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Orri Oskarsson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Копенгаген

22' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Копенгаген

16' Удар от ворот произведет Копенгаген

15' Serginho навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Виборг

14' Мелинг Биргер не смог попасть в створ ударом издали

13' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Глупую желтую получил Йелерт Элиас за то, что отбил ногой мяч после свистка

11' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Бардгджи Руни из команды Копенгаген левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

8' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Дикс Кевин

8' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Оооо... вот это был удар! Orri Oskarsson должен был забить с этой позиции.

5' Хорошую попытку сделал Orri Oskarsson. Удар в створ, но вратарь начеку

3' Гонсалвеш Диогу пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

2' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Serginho из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.

1' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Виборг начинает с центра поля