Тур: 21. Стадион: Брискеби. Главный судья: Крингстад Сигурд
2:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
1'
1:0
26'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
10
Мава
Мозес
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хам-Кам
Будё-Глимт
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
0.75
Среднее время на гол
0
120
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.3
|Киркеволд Пол
|6
|0.3
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0.15
|John Olav Norheim
|2
|0.1
|Конгсро Вегар
|2
|0.1
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Бьёрло Мортен
|0
|0
|Кьяергор Оливер
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|16 (2)
|0.8
|Мумбанья Фарис
|13
|0.65
|Грёнбек Альберт
|8
|0.4
|Ветлесен Уго
|3
|0.15
|Мугиша Джоэл
|3
|0.15
|Сёрли Сондре
|2
|0.1
|Салтнес Ульрик
|2
|0.1
|Берг Патрик
|1
|0.05
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Берг Патрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
2
2
Хам-Кам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Будё-Глимт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
25
2
Упущенные победы
5
23
Хам-Кам
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Будё-Глимт
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
7
25
Голы по времени матча
Забито
14
25
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
14%
5
20%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
3
21%
4
16%
61-75
4
29%
2
8%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
4
33%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
1
4%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
8
35%
76-90
Пропущено
27
10
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
6
22%
2
20%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
6
22%
1
10%
61-75
6
22%
1
10%
76-90
Забито
26
48
12 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
3
12%
8
17%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
7
27%
5
10%
31-45
2
8%
11
23%
46-60
4
15%
7
15%
61-75
8
31%
10
21%
76-90
Пропущено
38
22
13 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
0
0%
7
32%
1-15
8
21%
3
14%
16-30
5
13%
3
14%
31-45
8
21%
4
18%
46-60
8
21%
2
9%
61-75
9
24%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1
Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3
Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Будё-Глимт
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
3
4 раза 40%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
2
8 раз 42%
3
6 раз 32%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
55
81
28
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
45
91
27
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
172
910
172
415
910
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|44 - 26
|45
|2.
|0:2
|20
|14
|2
|4
|48 - 24
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|30 - 20
|42
|4.
|20
|11
|4
|5
|43 - 22
|37
|5.
|20
|11
|3
|6
|36 - 24
|36
|6.
|20
|10
|3
|7
|37 - 31
|33
|7.
|21
|9
|3
|9
|37 - 34
|30
|8.
|21
|8
|5
|8
|26 - 26
|29
|9.
|21
|8
|4
|9
|28 - 31
|28
|10.
|20
|8
|2
|10
|25 - 26
|26
|11.
|2:0
|20
|8
|1
|11
|27 - 39
|25
|12.
|21
|5
|5
|11
|19 - 31
|20
|13.
|20
|4
|6
|10
|25 - 33
|18
|14.
|20
|4
|6
|10
|29 - 39
|18
|15.
|19
|4
|4
|11
|18 - 32
|16
|16.
|21
|3
|2
|16
|14 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|4.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|5.
|0:2
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|8.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|10.
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|11.
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|12.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|11
|8
|0
|3
|25 - 14
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 15
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|11 - 28
|5
|15.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|16.
|10
|0
|0
|10
|5 - 31
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4