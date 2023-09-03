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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Хам-Кам
4:4
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Хайкин Никита
2:0
26' Гол
Гаммельбю Йенс-Мартин
2:1
49' Гол
Пеллегрино Амаль
61' Желтая карточка
Бьярнасон Бриньяр Инги
2:2
61' Гол
Пеллегрино Амаль
2:3
66' Гол
Берг Патрик
2:4
68' Гол
Берг Патрик
3:4
71' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
4:4
74' Гол
Бьярнасон Бриньяр Инги
85' Желтая карточка
Фет Сондре
90'+9
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
2
Конгсро
Вегар
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Мава
Мозес
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Басси
Даниэль
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Хам-Кам
3-4-2-1
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Будё-Глимт

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
0:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.75

Среднее время на гол

0
120

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 6 (2) 0.3
Киркеволд Пол 6 0.3
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.2
John Olav Norheim 2 0.1
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.1
Конгсро Вегар 2 0.1
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.1
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.05
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.05
Бьёрло Мортен 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Кьяергор Оливер 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 18 (2) 0.9
Мумбанья Фарис 13 0.65
Грёнбек Альберт 8 0.4
Берг Патрик 3 0.15
Ветлесен Уго 3 0.15
Мугиша Джоэл 3 0.15
Салтнес Ульрик 2 0.1
Сёрли Сондре 2 0.1
Сёренсен Адам 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 1 1
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Берг Патрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Мо Бреде 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Фет Сондре 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

5
7
Хам-Кам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Будё-Глимт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

25
2

Упущенные победы

5
23
Хам-Кам
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Будё-Глимт
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

28
9

Упущенные победы

10
30

Голы по времени матча

Забито

17
30
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
12%
6
20%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
1
6%
7
23%
46-60
5
29%
29%
7
23%
61-75
4
24%
2
7%
76-90

Пропущено

16
15
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
5
31%
3
20%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
1
4%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
8
35%
76-90

Пропущено

27
10
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
6
22%
2
20%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
6
22%
1
10%
61-75
6
22%
1
10%
76-90

Забито

29
53
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
3
10%
9
17%
1-15
3
10%
7
13%
16-30
7
24%
5
9%
31-45
2
7%
12
23%
46-60
6
21%
10
19%
61-75
8
28%
10
19%
76-90

Пропущено

43
25
14 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
1
2%
7
28%
1-15
8
19%
4
16%
16-30
5
12%
3
12%
31-45
9
21%
4
16%
46-60
11
26%
4
16%
61-75
9
21%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1
Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3
Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Будё-Глимт

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
3
6 раз 30%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
1
6
5
1.5
8
1
3
8
2.5
4
5
1
10
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
5
1.5
10
1
2
7
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
18
2
10
10
1.5
18
2
5
15
2.5
10
10
1
19
3.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 14 3 3 52 - 26 45
2.
Викинг
 20 14 3 3 44 - 26 45
3.
Тромсё
 20 13 3 4 30 - 20 42
4.
Молде
 20 11 4 5 43 - 22 37
5.
Бранн
 20 11 3 6 36 - 24 36
6.
Лиллестрём
 20 10 3 7 37 - 31 33
7.
Сарпсборг-08
 21 9 3 9 37 - 34 30
8.
Одд
 21 8 5 8 26 - 26 29
9.
Русенборг
 21 8 4 9 28 - 31 28
10.
Стрёмсгодсет
 20 8 2 10 25 - 26 26
11.
Хам-Кам
 20 7 2 11 29 - 43 23
12.
Хёугесунн
 21 5 5 11 19 - 31 20
13.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
14.
Саннефьёрд
 20 4 6 10 29 - 39 18
15.
Стабек
 19 4 4 11 18 - 32 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 11 7 2 2 18 - 10 23
4.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
8.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
9.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
10.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
11.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
12.
Хёугесунн
 10 4 2 4 14 - 15 14
13.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 1 2 29 - 16 25
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Г О О О О Л - Гаммельбю Йенс-Мартин бьет в цель!
    • 1'
      Г О О О О Л - Хайкин Никита уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 4:4 Будё-Глимт онлайн

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