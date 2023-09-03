Тур: 21. Стадион: Брискеби. Главный судья: Крингстад Сигурд
4:4
Конец матча
0'
1:0
1' Гол в свои воротаХайкин Никита
2:0
26' ГолГаммельбю Йенс-Мартин
2:1
49' ГолПеллегрино Амаль
61' Желтая карточкаБьярнасон Бриньяр Инги
2:2
61' ГолПеллегрино Амаль
2:3
66' ГолБерг Патрик
2:4
68' ГолБерг Патрик
3:4
71' ГолKristian Loenstad Onsrud
4:4
74' ГолБьярнасон Бриньяр Инги
85' Желтая карточкаФет Сондре
90'+9
Ход матча
1'
1:0
26'
49'
61'
66'
2:3
68'
2:4
71'
74'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
21 Владение мячом, % 79
10
Мава
Мозес
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хам-Кам
Будё-Глимт
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
0.75
Среднее время на гол
0
120
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.3
|Киркеволд Пол
|6
|0.3
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.2
|John Olav Norheim
|2
|0.1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.1
|Конгсро Вегар
|2
|0.1
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.1
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Бьёрло Мортен
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Кьяергор Оливер
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|18 (2)
|0.9
|Мумбанья Фарис
|13
|0.65
|Грёнбек Альберт
|8
|0.4
|Берг Патрик
|3
|0.15
|Ветлесен Уго
|3
|0.15
|Мугиша Джоэл
|3
|0.15
|Салтнес Ульрик
|2
|0.1
|Сёрли Сондре
|2
|0.1
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Берг Патрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
5
7
Хам-Кам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Будё-Глимт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
25
2
Упущенные победы
5
23
Хам-Кам
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Будё-Глимт
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
10
30
Голы по времени матча
Забито
17
30
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
12%
6
20%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
1
6%
7
23%
46-60
5
29%
29%
7
23%
61-75
4
24%
2
7%
76-90
Пропущено
16
15
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
5
31%
3
20%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
1
4%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
8
35%
76-90
Пропущено
27
10
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
6
22%
2
20%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
6
22%
1
10%
61-75
6
22%
1
10%
76-90
Забито
29
53
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
3
10%
9
17%
1-15
3
10%
7
13%
16-30
7
24%
5
9%
31-45
2
7%
12
23%
46-60
6
21%
10
19%
61-75
8
28%
10
19%
76-90
Пропущено
43
25
14 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
1
2%
7
28%
1-15
8
19%
4
16%
16-30
5
12%
3
12%
31-45
9
21%
4
16%
46-60
11
26%
4
16%
61-75
9
21%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1
Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3
Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Будё-Глимт
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
3
6 раз 30%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
81
65
81
38
45
110
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
101
45
101
27
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
182
1010
182
515
1010
119
416
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4