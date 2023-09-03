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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Митьюлланд
1:0
Второй тайм: 76'
АГФ Орхус
0'
1:0
26' Гол
Брюнхильдсен Ола
27' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
60' Желтая карточка
Лоссль Йонас

Ход матча

26'
Брюнхильдсен Ола
(Гуэ-Сон Чо)
1:0
27'
 
Кнудсен Магнус
46'
 
Серра Янни
Акото Михаэль
60'
Лоссль Йонас
 
69'
Шарлес
Симсир Араль
 
75'
 
Кнустер Матс
Беихмо Феликс
75'
 
Бех Тобиас
Дуэлунд Миккель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 152 Количество передач 239
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
АГФ Орхус
2.83
4.90
3.15
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
13
Габриэль
Адам
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
2
Рёмер
Андре
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
9
Брюнхильдсен
Ола
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
5
Тингагер
Фредерик
14
Хенриксен
Тобиас
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Митьюлланд
4-4-2
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Митьюлланд
АГФ Орхус

34 матча

85.3%
14.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.8%
26.5%
11.7%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.8%
29.4%
8.8%
21 победа 10 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

48 матчей

60.4%
16.7%
22.9%
29 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
39.6%
16.6%
21 победа 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
33.3%
22.9%
21 победа 16 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

47
49

Голов в среднем за матч

2.04
1.96

Среднее время на гол

44
45

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.24
1.13

Среднее время на гол

72
79

Всего голов

78
75

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Тотал матчей

2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
30
Больше 63%
Меньше 38%
18
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

55
57

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 3 0.43
Симсир Араль 2 0.29
Брюнхильдсен Ола 1 0.14
Франкулино 1 0.14
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Паулиньо VI 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 0.57
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.14
Поульсен Николай 1 0.14
Кнудсен Магнус 1 0.14
Бех Тобиас 1 0.14
Беихмо Феликс 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Ортис Пабло 0 1
Thomas Thomasberg 1 0
Лоссль Йонас 1 0
Шарлес 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гигович Армин 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Паулиньо VI 1 0
Габриэль Адам 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беихмо Феликс 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Поульсен Николай 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Каль Эрик 2 0
Бех Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Митьюлланд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
4
Митьюлланд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Легия - Митьюлланд 1:1 Норшелланн - Митьюлланд 3:0 Митьюлланд - Легия 3:3 Митьюлланд - Брондбю 0:1
Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2
АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Норшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 0:0

Результаты матчей

Митьюлланд
АГФ Орхус

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 6 0 1 16 - 7 18
2.
Норшелланн
 7 5 1 1 19 - 6 16
3.
Брондбю
 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
Митьюлланд
 1:0 7 4 0 3 7 - 9 12
6.
АГФ Орхус
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
8.
Люнгбю
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Виборг
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Раннерс
 7 1 2 4 6 - 17 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Митьюлланд
 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
4.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
АГФ Орхус
 0:1 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Митьюлланд
 1:0 3 1 0 2 3 - 8 3
8.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
9.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 4 0 1 3 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Вайле Альбентоса Рауль 4
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Раннерс Ольсен Оливер 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    АГФ Орхус
    2.83
    4.90
    3.15
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