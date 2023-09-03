Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

46' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Команда Митьюлланд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

44' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Габриэль Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

38' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

34' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

34' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Симсир Араль из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Кнудсен Магнус получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Команда Митьюлланд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола забивает с правой ноги!

26' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

24' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

22' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

17' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Акото Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Паулиньо VI получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

14' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Габриэль Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Акото Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Хорошую попытку сделал Жуниньо . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Начало матча отложено.