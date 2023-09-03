Тур: 7. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 8027 Главный судья: Peter Kjaersgaard
1:1
Конец матча
0'
1:0
26' ГолБрюнхильдсен Ола
27' Желтая карточкаКнудсен Магнус
60' Желтая карточкаЛоссль Йонас
77' Желтая карточкаThomas Thomasberg
80' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
83' Желтая карточкаПоульсен Николай
83' Желтая карточкаПаулиньо VI
1:1
83' ГолБех Тобиас
90' Желтая карточкаБех Тобиас
90'+10
Ход матча
26'
1:0
27'
60'
69'
83'
83'
83'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
313 Количество передач 448
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
-
11 Dario Osorio
-
17 Франкулино
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Митьюлланд
АГФ Орхус
34 матча
85.3%
14.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.8%
26.5%
11.7%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.8%
29.4%
8.8%
21 победа 10 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
48 матчей
60.4%
16.7%
22.9%
29 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
39.6%
16.6%
21 победа 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
33.3%
22.9%
21 победа 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
49
Голов в среднем за матч
2.04
1.96
Среднее время на гол
44
45
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.24
1.13
Среднее время на гол
72
79
Всего голов
78
75
Голов в среднем за матч
1.63
1.56
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
30
Больше 63%
Меньше 38%
18
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
55
57
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0.43
|Симсир Араль
|2
|0.29
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.14
|Франкулино
|1
|0.14
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|4
|0.57
|Бех Тобиас
|2
|0.29
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.14
|Поульсен Николай
|1
|0.14
|Кнудсен Магнус
|1
|0.14
|Беихмо Феликс
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
|Габриэль Адам
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|3
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Каль Эрик
|2
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Митьюлланд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
4
Митьюлланд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Легия - Митьюлланд 1:1 Норшелланн - Митьюлланд 3:0 Митьюлланд - Легия 3:3 Митьюлланд - Брондбю 0:1
Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2
АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Норшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 0:0
Результаты матчей
Митьюлланд
АГФ Орхус
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|5
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|3
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3