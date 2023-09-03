Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

93' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Митьюлланд

92' Тобиас Бех решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

88' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Гуэ-Сон Чо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

83' ГОООООЛ - Тобиас Бех АГФ Орхус забивает ударом головой

83' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Матч возобновлен

83' Паулиньо VI получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Поульсен Николай получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

80' Мартинес Эмилиано получил желтую карточку от судьи

79' Гуэ-Сон Чо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Рефери не любит споров - именно за это Томас Томасберг сейчас получил желтую

76' Рёмер Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Тобиас Бех

75' Оооо... вот это был удар! Гуэ-Сон Чо должен был забить с этой позиции.

75' Жуниньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Мартинес Эмилиано из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Паулиньо VI навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Паулиньо VI навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

69' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

67' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Митьюлланд

62' Поульсен Николай пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

61' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Митьюлланд

60' Судье надоело, что Лоссль Йонас тянет время и он наказал его горчичником

59' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Каль Эрик пробил со штрафного прямо в стенку

57' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Брюнхильдсен Ола нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

56' Габриэль Адам из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Мортенсен Патрик

51' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Митьюлланд

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

48' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

46' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.