  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 8027 Главный судья: Peter Kjaersgaard
Митьюлланд
1:1
Конец матча
АГФ Орхус
0'
1:0
26' Гол
Брюнхильдсен Ола
27' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
60' Желтая карточка
Лоссль Йонас
77' Желтая карточка
Thomas Thomasberg
80' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
83' Желтая карточка
Поульсен Николай
83' Желтая карточка
Паулиньо VI
1:1
83' Гол
Бех Тобиас
90' Желтая карточка
Бех Тобиас
90'+10

Ход матча

26'
Брюнхильдсен Ола
(Гуэ-Сон Чо)
1:0
27'
 
Кнудсен Магнус
46'
 
Серра Янни
Акото Михаэль
60'
Лоссль Йонас
 
69'
Шарлес
Симсир Араль
 
75'
 
Кнустер Матс
Беихмо Феликс
75'
 
Бех Тобиас
Дуэлунд Миккель
77'
Thomas Thomasberg
 
77'
Франкулино
Брюнхильдсен Ола
 
77'
Гигович Армин
Рёмер Андре
 
80'
Мартинес Эмилиано
 
83'
 
Поульсен Николай
83'
Паулиньо VI
 
83'
1:1
Бех Тобиас
(Мортенсен Патрик)
86'
Dario Osorio
Гуэ-Сон Чо
 
86'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
90'
 
Линкс Гифт
Андерсон Микаэль
90'
 
Бех Тобиас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 313 Количество передач 448
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
13
Габриэль
Адам
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
2
Рёмер
Андре
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
9
Брюнхильдсен
Ола
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
5
Тингагер
Фредерик
14
Хенриксен
Тобиас
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Митьюлланд
4-4-2
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Митьюлланд
АГФ Орхус

34 матча

85.3%
14.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.8%
26.5%
11.7%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.8%
29.4%
8.8%
21 победа 10 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

48 матчей

60.4%
16.7%
22.9%
29 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
39.6%
16.6%
21 победа 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
33.3%
22.9%
21 победа 16 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

47
49

Голов в среднем за матч

2.04
1.96

Среднее время на гол

44
45

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.24
1.13

Среднее время на гол

72
79

Всего голов

78
75

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Тотал матчей

2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
30
Больше 63%
Меньше 38%
18
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

55
57

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 3 0.43
Симсир Араль 2 0.29
Брюнхильдсен Ола 1 0.14
Франкулино 1 0.14
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Паулиньо VI 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 0.57
Бех Тобиас 2 0.29
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.14
Поульсен Николай 1 0.14
Кнудсен Магнус 1 0.14
Беихмо Феликс 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Паулиньо VI 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Шарлес 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гигович Армин 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Габриэль Адам 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 3 0
Беихмо Феликс 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Каль Эрик 2 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Митьюлланд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
4
Митьюлланд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Легия - Митьюлланд 1:1 Норшелланн - Митьюлланд 3:0 Митьюлланд - Легия 3:3 Митьюлланд - Брондбю 0:1
Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2
АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Норшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 0:0

Результаты матчей

Митьюлланд
АГФ Орхус

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 6 0 1 16 - 7 18
2.
Норшелланн
 7 5 1 1 19 - 6 16
3.
Брондбю
 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Митьюлланд
 7 3 1 3 7 - 10 10
7.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
8.
Люнгбю
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Виборг
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Раннерс
 7 1 2 4 6 - 17 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Митьюлланд
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Митьюлланд
 3 1 0 2 3 - 8 3
8.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
9.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 4 0 1 3 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Вайле Альбентоса Рауль 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 42%, АГФ Орхус: 58%.
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8027 болельщиков
  • 99'
    Удар от ворот произведет АГФ Орхус
  • 99'
    Митьюлланд пытается что-то создать.
  • 99'
    Гигович Армин ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Тингагер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 41%, АГФ Орхус: 59%.
    • 95'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Пикок-Фаррелл Бэйли из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Гигович Армин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 94'
      Тобиас Бех успешно блокирует удар.
    • 94'
      Dario Osorio нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Митьюлланд 1:1 АГФ Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     