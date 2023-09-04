Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
4:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаНилис Шон
0:1
11' ГолФернандес Омир
24' Желтая карточкаРейес Андрес
1:1
29' ГолГлеснес Якоб
37' Желтая карточкаЛоу Дэмион
44' Вторая желтая карточкаНилис Шон
45' Желтая карточкаМакГлинн Джек
2:1
57' ГолЛоу Дэмион
3:1
58' ГолКарранса Хулиан
4:1
76' ГолГаздаг Даниэль
80' Желтая карточкаБедойя Алехандро
85' Желтая карточкаБарибо Тай
90'+4
Ход матча
6'
11'
0:1
24'
29'
1:1
37'
44'
45'
57'
2:1
58'
3:1
76'
4:1
80'
85'
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
13.6%
4.6%
18 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
43 матча
44.2%
18.6%
37.2%
19 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.6%
48.8%
32.6%
8 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
41.9%
25.6%
32.5%
18 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.59
1.05
Среднее время на гол
56
85
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.19
1.32
Среднее время на гол
75
68
Всего голов
60
51
Голов в среднем за матч
1.4
1.19
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|12
|0.46
|Газдаг Даниэль
|11 (9)
|0.42
|Уре Микаэль
|8
|0.31
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0.08
|Глеснес Якоб
|2
|0.08
|Лоу Дэмион
|2
|0.08
|МакГлинн Джек
|2
|0.08
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Торрес Хоакин
|1
|0.04
|Флэк Леон
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Перея Андрес
|1
|0.04
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Салливан Куинн
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|4 (1)
|0.15
|Амайя Фрэнки
|4
|0.15
|Ванзейр Данте
|2
|0.07
|Барлоу Том
|2
|0.07
|Маноэль Элиас
|2
|0.07
|Рейес Андрес
|2
|0.07
|Бёрк Кори
|2
|0.07
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Харпер Кэмерон
|1
|0.04
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Лима Лукас II
|1
|0.04
|Эдельман Даниэль
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|2
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|0
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Буэно Хесус
|1
|2
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|10
|1
|Нилис Шон
|7
|1
|Данкан Кайл
|8
|0
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Харпер Кэмерон
|5
|1
|Толкин Джон
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|4
|0
|Карлос Мигел Коронел
|3
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
8
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
16
16
Филадельфия Юнион
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
25
9
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
8%
1
11%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
5
20%
2
22%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
5
31%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Забито
22
17
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
9
41%
3
18%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
8
47%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
24%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
5
33%
76-90
Забито
47
26
24 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
4
9%
1
4%
1-15
6
13%
3
12%
16-30
14
30%
30%
5
19%
31-45
11
23%
6
23%
46-60
5
11%
1
4%
61-75
7
15%
10
38%
76-90
Пропущено
31
31
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
8
26%
3
10%
1-15
4
13%
8
26%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
8
26%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4
Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Точный счет
4:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
104
75
59
66
113
48
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
76
77
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1710
1412
522
818
126
422
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|0:1 Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 28
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|33 - 32
|36
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 36
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|13.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|45 - 31
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|47 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|37 - 38
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|24 - 33
|29
|14.
|1:0 Заявка
|25
|7
|4
|14
|25 - 36
|25
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 8
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 17
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|1:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8