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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
4:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
6' Желтая карточка
Нилис Шон
0:1
11' Гол
Фернандес Омир
24' Желтая карточка
Рейес Андрес
1:1
29' Гол
Глеснес Якоб
37' Желтая карточка
Лоу Дэмион
44' Вторая желтая карточка
Нилис Шон
45' Желтая карточка
МакГлинн Джек
2:1
57' Гол
Лоу Дэмион
3:1
58' Гол
Карранса Хулиан
4:1
76' Гол
Газдаг Даниэль
80' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
85' Желтая карточка
Барибо Тай
90'+4
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
26
Харриэль
Натан
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
21
Фернандес
Омир
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
82
Лима
Лукас
II
74
Барлоу
Том
11
Маноэль
Элиас
Филадельфия Юнион
3-4-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
13.6%
4.6%
18 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

43 матча

44.2%
18.6%
37.2%
19 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.6%
48.8%
32.6%
8 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

41.9%
25.6%
32.5%
18 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

СИЦА
1:1
М
0:1
М
0:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:0
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
ОК
2:1
М
0:0
М
0:0
ОК
1:1
М
0:2
М
3:0
М
0:2
М
3:2
М
2:2
ОК
2:1
М
4:1
М
1:3
ОК
1:1
М
0:2
ТМС
1:3
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
2:1
М
0:3
М
2:0
М
2:3
М
1:0
М
1:0
М
2:1
ОК
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.05

Среднее время на гол

56
85

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.19
1.32

Среднее время на гол

75
68

Всего голов

60
51

Голов в среднем за матч

1.4
1.19

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 12 0.46
Газдаг Даниэль 11 (9) 0.42
Уре Микаэль 8 0.31
Мартинес Хосе Андрес 2 0.08
Глеснес Якоб 2 0.08
Лоу Дэмион 2 0.08
МакГлинн Джек 2 0.08
Вагнер Кай 1 0.04
Торрес Хоакин 1 0.04
Флэк Леон 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Перея Андрес 1 0.04
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Салливан Куинн 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 4 (1) 0.15
Амайя Фрэнки 4 0.15
Ванзейр Данте 2 0.07
Барлоу Том 2 0.07
Маноэль Элиас 2 0.07
Рейес Андрес 2 0.07
Бёрк Кори 2 0.07
Толкин Джон 1 0.04
Харпер Кэмерон 1 0.04
Кассерес Кристиан 1 0.04
Лима Лукас II 1 0.04
Эдельман Даниэль 1 0.04
Кармона Викельман 1 0.04
Данкан Кайл 0 0
Нилис Шон 0 0
Донкор Рональд 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 2
Мартинес Хосе Андрес 8 0
Бедойя Алехандро 6 0
Глеснес Якоб 5 0
Флэк Леон 5 0
Буэно Хесус 1 2
Газдаг Даниэль 4 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Вагнер Кай 3 0
Харриэль Натан 3 0
Лоу Дэмион 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
Барибо Тай 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 10 1
Нилис Шон 7 1
Данкан Кайл 8 0
Кассерес Кристиан 7 0
Харпер Кэмерон 5 1
Толкин Джон 4 0
Эдельман Даниэль 4 0
Карлос Мигел Коронел 3 0
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Амайя Фрэнки 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Ндам Хассан 2 0
Фернандес Омир 2 0
Маноэль Элиас 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
8
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

16
16
Филадельфия Юнион
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

25
9
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
8%
1
11%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
5
20%
2
22%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
5
31%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
9
41%
3
18%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
8
47%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
24%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
5
33%
76-90

Забито

47
26
24 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
4
9%
1
4%
1-15
6
13%
3
12%
16-30
14
30%
30%
5
19%
31-45
11
23%
6
23%
46-60
5
11%
1
4%
61-75
7
15%
10
38%
76-90

Пропущено

31
31
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
8
26%
3
10%
1-15
4
13%
8
26%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
8
26%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4
Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%

Точный счет

4:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
4
7
5
1.5
5
9
6
6
2.5
1
13
4
8
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
6
7
7
1.5
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
17
10
14
12
1.5
5
22
8
18
2.5
1
26
4
22
3.5
1
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 26 11 7 8 39 - 28 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 7 9 11 32 - 44 30
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 26 14 4 8 47 - 31 46
5.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 7 8 12 24 - 33 29
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 25 7 4 14 25 - 36 25
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 9 2 1 27 - 8 29
5.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
6.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Интер Майами
 1:0 Заявка 13 3 1 9 10 - 21 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 1 4 8 7 - 18 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Г О О О О Л - Лоу Дэмион бьет в цель!
    • 56'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Маноэль Элиас уходит с поля. Данкан Кайл выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Г О О О О Л - Карранса Хулиан бьет в цель!
    • 50'
      МакГлинн Джек получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Нилис Шон получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 43'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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