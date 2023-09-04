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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
0:1
Первый тайм: 21'
Интер Майами
0'
3' Желтая карточка
Богуш Матеуш
0:1
14' Гол
Фариас Факундо

Ход матча

3'
Богуш Матеуш
 
14'
0:1
Фариас Факундо
Прогнозы 144
Лос-Анджелес 29.9% (43)
X 13.9% (20)
Интер Майами 56.3% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Интер Майами
4.40
4.30
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Маккарти
Джон
30
Паленсия
Серги
33
Лонг
Аарон
14
Кьеллини
Джорджо
24
Холлингсхед
Райан
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
9
Гонсалес
Марио
99
Буанга
Денис
1
Коллендер
Дрейк
6
Авилес
Томас
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
2
Йедлин
Деандре
18
Альба
Жорди
30
Кремаски
Бенджамин
5
Бускетс
Серхио
8
Гомес
Диего
10
Месси
Лионель
11
Фариас
Факундо
Лос-Анджелес
4-3-3
Интер Майами
5-3-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:2
М
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 12 (2) 0.46
Вела Карлос 9 (3) 0.35
Богуш Матеуш 3 (1) 0.12
Бюк Стипе 3 0.12
Опоку Квадво 2 0.08
Тильман Тимоти 2 0.08
Холлингсхед Райан 2 0.08
Сифуэнтес Хосе 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Кьеллини Джорджо 1 0.04
Гонсалес Марио 1 0.04
Оливера Кристиан 1 0.04
Мальдонадо Дениль 1 0.04
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 6 (2) 0.24
Кампана Леонардо 4 0.16
Тейлор Роберт 2 0.08
Кремаски Бенджамин 1 0.04
Негри Франко 1 0.04
Руис Давид 1 0.04
Аллен Ноа 1 0.04
Месси Лионель 1 0.04
Гомес Диего 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Арройо Диксон 1 0.04
Жан Корентен 1 0.04
Стефанелли Николас 1 0.04
Боргелин Шанидер 1 0.04
Фрэй Ян 1 0.04
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 6 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Санчес Илье 4 0
Холлингсхед Райан 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Мурильо Хесус 3 0
Опоку Квадво 1 1
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Паленсия Серги 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Буанга Денис 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 5 1
Тейлор Роберт 6 0
Йедлин Деандре 5 0
Негри Франко 3 1
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Кремаски Бенджамин 4 0
Миллер Камаль 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Арройо Диксон 2 0
Жан Корентен 2 0
Аллен Ноа 2 0
Авилес Томас 2 0
Бускетс Серхио 1 0
Гомес Диего 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Лос-Анджелес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Интер Майами
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

10
11
Лос-Анджелес
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Интер Майами
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

26
11
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
5
19%
1
9%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
3
27%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
4
15%
2
18%
61-75
7
27%
3
27%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
10%
2
11%
1-15
4
40%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
5
33%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
5
33%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90

Забито

39
26
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
15%
2
8%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
7
27%
31-45
5
13%
6
23%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
9
23%
8
31%
76-90

Пропущено

27
34
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
11%
2
6%
1-15
8
30%
30%
7
21%
16-30
2
7%
7
21%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
6
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0
Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Интер Майами

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
0
9 раз 38%
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
5
1.5
6
6
5
8
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
3
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
15
9
11
14
1.5
9
15
7
18
2.5
2
23
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 26 11 7 8 39 - 28 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 7 9 11 32 - 44 30
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 26 14 4 8 47 - 31 46
5.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 7 8 12 24 - 33 29
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 25 7 4 14 25 - 36 25
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 9 2 1 27 - 8 29
5.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
6.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Интер Майами
 1:0 Заявка 13 3 1 9 10 - 21 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 1 4 8 7 - 18 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    23'
    Месси разыграл корнер с Фариасом, но затем на левом фланге игроки "Интера" ничего интересного придумать не смогли. 
  • 22'
    Йедлин с правого фланга покатил мяч на правую половину поля на Кремаски, Бенджамин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Лонга и ушёл на угловой. 
  • 21'
    Месси попытался разогнать атаку по правой половине поля, но Холлингсхед отлично сыграл в подкате и выбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • 20'
    Пока что у "Лос-Анджелеса" очень большие проблемы с реализацией моментов, но на свой гол команда Стивена Черандоло уже вполне наиграла. 
  • Опасный момент
    19'
    Кремаски потерял мяч в центре поля, далее Буанга отыгрался с Гонсалесом при рывке к линии штрафной площади и затем Денис на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 18'
    Очень хорошее начало матча получается для "Интера", хоть команда Херардо Мартино и не очень удачно сыграла в обороне на старте матча, но она выстояла и реализовала чуть ли не первый свой голевой момент. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Фариас!!! Авилес из центра поля низом выполнил отличную передачу к правому углу штрафной площади на ход Фариасу, Факундо оторвался от Лонга и затем отлично пробил в дальний угол ворот, на этот раз Маккарти уже не смог достать до мяча в прыжке, а тот от штанги зашёл в сетку. 
  • Опасный момент
    16'
    Альба с левого фланга выполнил подачу к центру штрафной площади, Фариас под давлением соперника не смог добраться до мяча, но Маккарти всё равно пришлось постараться, чтобы отбить мяч на своего партнёра по команде. 
  • 15'
    Теперь уже из центра поля последовал перевод низом к правому углу штрафной площади "Интер Майами" на Вела, Карлос под давлением Миллера пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Коллендеру. 
  • Опасный момент
    14'
    Кьеллини из центра поля выполнил отличную передачу к левому углу штрафной площади на ход Буанга, Денис убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, Коллендер отлично сократил дистанцию и спас свою команду. 
  • Угловой
    13'
    Вела с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интер Майами" вновь сыграли очень внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 12'
    Буанга перехватил мяч в центре поля у Авилеса, далее Денис убежал к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Миллера и ушёл на угловой. 
  • 11'
    "Лос-Анджелес" выиграл последние четыре домашних матча с впечатляющей статистикой 18:1, но к матчам MLS всё же это имеет далеко не самое прямое отношение. 
  • 10'
    Акоста на правом фланге на половине поля соперника перехватил мяч у Альбы и сразу же попытался провести атаку, но отыграться как следует с Вела не получилось. 
  • 9'
    Санчес с левой половины поля выполнил безадресную подачу в центр к линии вратарской, Коллендер немного размялся при игре на выходе. 
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    • Угловой
      8'
      Угловой у ворот "Интер Майами". Вела выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости спокойно выбили мяч на правый фланг. 
    • 7'
      Сегодня на арену "Лос-Анджелеса" были самые дорогие билеты в истории MLS, но даже при этом на такой матч трибуны заполнены до отказа. 
    • 6'
      Вела из-за пределов штрафной площади пробил по воротам мяч полетел значительно выше цели. 
    • Желтая карточка
      5'
      Главный арбитр матча довольно долго думал, но в итоге всё же показал жёлтую карточку Матеушу Богушу за срыв атаки. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Богуш теперь уже в центре поля нарушил правила против Фариаса и тем самым не позволил "Интеру" провести быструю ответную атаку. 
    • 3'
      Богуш при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Акостой, но ответный пас от Келлина вышел слишком сильным, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 2'
      Напомним, что в рамках прошлого тура регулярного чемпионата MLS одна из команд Восточной Конференции, а именно "Цинциннати", уже гарантировал себе выход в плей-офф.  
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за три очка. "Лос-Анджелесу" также не помешает победить, чтобы выйти на второе место в Западной Конференции перед паузой на матчи национальных команд. 
    • До матча
    • Напомним, что встреча сегодня начнётся около 5:10 по московскому времени. 
    • Напомним, что "Интер Майами" пару дней назад потерял очки в матче с "Нэшвиллом" на домашнем поле, встреча завершилась вничью со счётом 0:0. Сегодня команде Херардо Мартино нужно как следует постараться, чтобы набрать три очка на выезде в противостоянии с победителем MLS прошлого сезона. 
    • Первый тайм
    • 14'
      Авилес Томас сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Фариас Факундо бьет в цель!
    • 3'
      Богуш Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Интер Майами.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лос-Анджелес 0:1 Интер Майами

    Исход игры
    Лос-Анджелес
    29.7% (43)
    Ничья
    13.8% (20)
    Интер Майами
    56.6% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (86)
    Меньше
    25.86% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    30.3% (44)
    2:1 Лос-Анджелес
    16.6% (24)
    1:1 Ничья
    9% (13)
    1:0 Лос-Анджелес
    6.2% (9)
    1:3 Интер Майами
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    2:3 Интер Майами
    2.8% (4)
    2:0 Лос-Анджелес
    2.8% (4)
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