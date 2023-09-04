Первый тайм

23' Месси разыграл корнер с Фариасом, но затем на левом фланге игроки "Интера" ничего интересного придумать не смогли.

22' Йедлин с правого фланга покатил мяч на правую половину поля на Кремаски, Бенджамин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Лонга и ушёл на угловой.

21' Месси попытался разогнать атаку по правой половине поля, но Холлингсхед отлично сыграл в подкате и выбил мяч на своего партнёра по команде.

20' Пока что у "Лос-Анджелеса" очень большие проблемы с реализацией моментов, но на свой гол команда Стивена Черандоло уже вполне наиграла.

19' Кремаски потерял мяч в центре поля, далее Буанга отыгрался с Гонсалесом при рывке к линии штрафной площади и затем Денис на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

18' Очень хорошее начало матча получается для "Интера", хоть команда Херардо Мартино и не очень удачно сыграла в обороне на старте матча, но она выстояла и реализовала чуть ли не первый свой голевой момент.