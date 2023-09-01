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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 46
Лос-Анджелес 39.1% (18)
X 10.9% (5)
Интер Майами 50% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Интер Майами
2.09
3.90
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лос-Анджелес
Интер Майами

История личных встреч

Лос-Анджелес
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:2
М
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 12 (2) 0.48
Вела Карлос 9 (3) 0.36
Богуш Матеуш 3 (1) 0.12
Бюк Стипе 3 0.12
Опоку Квадво 2 0.08
Тильман Тимоти 2 0.08
Холлингсхед Райан 2 0.08
Сифуэнтес Хосе 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Кьеллини Джорджо 1 0.04
Гонсалес Марио 1 0.04
Оливера Кристиан 1 0.04
Мальдонадо Дениль 1 0.04
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 6 (2) 0.25
Кампана Леонардо 4 0.17
Тейлор Роберт 2 0.08
Кремаски Бенджамин 1 0.04
Негри Франко 1 0.04
Руис Давид 1 0.04
Аллен Ноа 1 0.04
Месси Лионель 1 0.04
Гомес Диего 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Арройо Диксон 1 0.04
Жан Корентен 1 0.04
Стефанелли Николас 1 0.04
Боргелин Шанидер 1 0.04
Фрэй Ян 1 0.04
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 6 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Санчес Илье 4 0
Холлингсхед Райан 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Мурильо Хесус 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Опоку Квадво 1 1
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Паленсия Серги 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Буанга Денис 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 5 1
Тейлор Роберт 6 0
Йедлин Деандре 5 0
Негри Франко 3 1
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Кремаски Бенджамин 4 0
Миллер Камаль 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Арройо Диксон 2 0
Жан Корентен 2 0
Аллен Ноа 2 0
Авилес Томас 2 0
Бускетс Серхио 1 0
Гомес Диего 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Лос-Анджелес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Интер Майами
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

10
11
Лос-Анджелес
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Интер Майами
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

26
11
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
5
19%
1
9%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
3
27%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
4
15%
2
18%
61-75
7
27%
3
27%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
10%
2
11%
1-15
4
40%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
5
33%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
5
33%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90

Забито

39
26
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
15%
2
8%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
7
27%
31-45
5
13%
6
23%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
9
23%
8
31%
76-90

Пропущено

27
34
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
11%
2
6%
1-15
8
30%
30%
7
21%
16-30
2
7%
7
21%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
6
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0
Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Интер Майами

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
0
9 раз 38%
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
5
1.5
6
6
5
8
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
3
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
15
9
11
14
1.5
9
15
7
18
2.5
2
23
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 15 2 9 52 - 33 47
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 10 7 8 42 - 35 37
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 10 7 9 36 - 39 37
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 9 8 9 31 - 35 35
9.
Даллас
 Заявка 25 9 6 10 27 - 28 33
10.
Остин
 Заявка 26 9 5 12 36 - 41 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 7 8 11 30 - 42 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 7 7 10 31 - 39 28
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 26 17 6 3 44 - 29 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 13 7 5 43 - 29 46
3.
Орландо Сити
 Заявка 26 12 8 6 40 - 31 44
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 26 12 6 8 50 - 35 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 11 8 8 49 - 41 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 26 11 6 9 31 - 26 39
8.
ФК Монреаль
 Заявка 26 11 2 13 26 - 36 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 26 8 8 10 32 - 38 32
10.
Шарлотт
 Заявка 25 7 9 9 33 - 42 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 6 11 10 27 - 35 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 7 4 2 20 - 12 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 10 3 0 30 - 10 33
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 4 3 16 - 15 19
12.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
13.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
7.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 12 2 3 7 15 - 23 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 9
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Остин Даниэль Перейра 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лос-Анджелес - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 18 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 46
    Лос-Анджелес 39.1% (18)
    X 10.9% (5)
    Интер Майами 50% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лос-Анджелес
    Ничья
    Интер Майами
    2.09
    3.90
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Лос-Анджелес - Интер Майами

    Исход игры
    Лос-Анджелес
    38.3% (18)
    Ничья
    10.6% (5)
    Интер Майами
    51.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    40.4% (19)
    2:1 Лос-Анджелес
    21.3% (10)
    1:0 Лос-Анджелес
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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