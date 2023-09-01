Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
Позже
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Главный тренер: Черандоло Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лос-Анджелес
Интер Майами
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|12 (2)
|0.48
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.36
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.12
|Бюк Стипе
|3
|0.12
|Опоку Квадво
|2
|0.08
|Тильман Тимоти
|2
|0.08
|Холлингсхед Райан
|2
|0.08
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.04
|Гонсалес Марио
|1
|0.04
|Оливера Кристиан
|1
|0.04
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.04
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|6 (2)
|0.25
|Кампана Леонардо
|4
|0.17
|Тейлор Роберт
|2
|0.08
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.04
|Негри Франко
|1
|0.04
|Руис Давид
|1
|0.04
|Аллен Ноа
|1
|0.04
|Месси Лионель
|1
|0.04
|Гомес Диего
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Арройо Диксон
|1
|0.04
|Жан Корентен
|1
|0.04
|Стефанелли Николас
|1
|0.04
|Боргелин Шанидер
|1
|0.04
|Фрэй Ян
|1
|0.04
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|6
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Санчес Илье
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Паленсия Серги
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|5
|1
|Тейлор Роберт
|6
|0
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Кремаски Бенджамин
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Арройо Диксон
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Авилес Томас
|2
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Гомес Диего
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
7
Лос-Анджелес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Интер Майами
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
10
11
Лос-Анджелес
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Интер Майами
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
26
11
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
5
19%
1
9%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
3
27%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
4
15%
2
18%
61-75
7
27%
3
27%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
10%
2
11%
1-15
4
40%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
1
10%
2
11%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
5
33%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
5
33%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90
Забито
39
26
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
15%
2
8%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
7
27%
31-45
5
13%
6
23%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
9
23%
8
31%
76-90
Пропущено
27
34
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
11%
2
6%
1-15
8
30%
30%
7
21%
16-30
2
7%
7
21%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
6
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0
Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Интер Майами
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
0
9 раз 38%
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
85
66
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
39
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
159
1114
915
718
223
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|6.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 39
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|8.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|31 - 35
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|30 - 42
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 39
|28
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|13.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|27 - 35
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7
Прогнозы на матч Лос-Анджелес - Интер Майами
Исход игры
Лос-Анджелес
38.3% (18)
Ничья
10.6% (5)
Интер Майами
51.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
79.07% (34)
Меньше
20.93% (9)
Обе команды забьют
Да
86.05% (37)
Нет
13.95% (6)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
40.4% (19)
2:1 Лос-Анджелес
21.3% (10)
1:0 Лос-Анджелес
10.6% (5)
1:1 Ничья
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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