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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Карлссон Кристоффер
Норвегия
FIFA #44
6:0
Конец матча
Иордания
FIFA #82
0'
1:0
11' Гол
Нуса Антонио
2:0
23' Гол
Айер Кристоффер
3:0
32' Гол
Ларсен Йорген
4:0
41' Гол
Бьоркан Фредерик
5:0
80' Гол
Финне Бор
6:0
90' Гол
Ветлесен Уго
90'+3

Ход матча

11'
Нуса Антонио
1:0
23'
Айер Кристоффер
2:0
32'
Ларсен Йорген
3:0
41'
Бьоркан Фредерик
4:0
46'
 
Ольван Али
Садех Ибрагим
46'
Сельвик Эгиль
Нюланд Эрьян
 
46'
Страндберг Стефан
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
61'
Сольбаккен Маркус
Сольбаккен Ола
 
61'
Ветлесен Уго
Эдегор Мартин
 
68'
 
Anas Hamad
Аль-Марди Махмуд
68'
 
Obeida Al Samarneh
Аль-Равабдех Нур
73'
Сахрауи Осам
Берге Сандер
 
73'
Финне Бор
Нуса Антонио
 
80'
Финне Бор
5:0
83'
 
Mustafa Kamal
Абу Хашиш Мохаммад
83'
 
Ратеб Салех
Альнаимат Язан
90'
Ветлесен Уго
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 12 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 689 Количество передач 367
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Нюланд
Эрьян
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
3
Айер
Кристоффер
15
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
10
Эдегор
Мартин
8
Берге
Сандер
7
Эурснес
Фредрик
11
Сольбаккен
Ола
23
Ларсен
Йорген
20
Нуса
Антонио
1
Абу
Лайла
Язид
23
Хаддад
Эхсан
3
Насиб
Абдалла
5
Аль-Араб
Язан
2
Абу
Хашиш
Мохаммад
10
Аль-Тамари
Мусса
8
Аль-Равабдех
Нур
15
Садех
Ибрагим
14
Nizar
Al
Rashdan
13
Аль-Марди
Махмуд
11
Альнаимат
Язан
Норвегия
Иордания

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0
Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2
Иордания
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3
Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1 Иордания - Непал 2:0 Австралия - Иордания 2:1 Индия - Иордания 0:2 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Египет - Иордания 3:1 Иордания - Палестина 5:1 Иордания - Марокко 0:4 Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Беларусь - Иордания 1:0 Косово - Иордания 0:2 Узбекистан - Иордания 0:3 Иордания - Малайзия 4:0
  • Второй тайм
  • 93'
    Норвегия владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Норвегия: 61%, Иордания: 39%.
  • 92'
    Финне Бор сделал ключевой пас для гола!
  • 91'
    Сахрауи Осам сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Ветлесен Уго забивает с правой ноги!
  • 91'
    Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 86'
      Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Иордания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Норвегия: 67%, Иордания: 33%.
    • 85'
      Иордания совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Иордания контролирует мяч.
    • 83'
      Тактическая замена. Альнаимат Язан уходит с поля и его заменяет Ратеб Салех
    • 83'
      Тактическая замена. Mohamed Abu Hasheesh уходит с поля и его заменяет Mustafa Kamal
    • 82'
      Насиб Абдалла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Норвегия контролирует мяч.
    • 81'
      Obeida Al Samarneh плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Норвегия 6:0 Иордания онлайн

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