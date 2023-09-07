Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Тактическая замена. Mohamed Abu Hasheesh уходит с поля и его заменяет Mustafa Kamal

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mohamed Abu Hasheesh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Иордания совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Нуса Антонио пробует нанести удар издали, но Yazeed Abu Laila держит все под контролем

44' Эдегор Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Эдегор Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Нуса Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Отличный командный гол!

41' Г О О О О Л - Бьоркан Фредерик забивает с правой ноги!

41' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Нуса Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Эдегор Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Насиб Абдалла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Норвегия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

35' Удар от ворот произведет Норвегия

35' Альнаимат Язан не смог попасть в створ ударом издали

34' Иордания совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Ларсен Йорген забивает с левой ноги!

32' Нуса Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Иордания совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Норвегия

28' Иордания совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Иордания идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Иордания совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Иордания совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Педерсен Маркус Гольмгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Эдегор Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Иордания совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хорошую попытку сделал Сольбаккен Ола . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Эдегор Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Иордания

18' Оооо... вот это был удар! Нуса Антонио должен был забить с этой позиции.

18' Нуса Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Эдегор Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Иордания совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Ох, нехорошо это выглядит. Аль-Тамари Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Иордания совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Nizar Al Rashdan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Альнаимат Язан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Г О О О О Л - Нуса Антонио забивает с правой ноги!

11' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Хаддад Эхсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Нуса Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Иордания

8' Матч возобновлен

8' Аль-Тамари Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Аль-Марди Махмуд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Альнаимат Язан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Садех Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аль-Тамари Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Иордания совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бьоркан Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Mohamed Abu Hasheesh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Норвегия начинает с центра поля