Тур: 1. Стадион: Уллевааль. Главный судья: Карлссон Кристоффер
0'
1:0
11' ГолНуса Антонио
2:0
23' ГолАйер Кристоффер
3:0
32' ГолЛарсен Йорген
4:0
41' ГолБьоркан Фредерик
5:0
80' ГолФинне Бор
6:0
90' ГолВетлесен Уго
90'+3
Ход матча
11'
1:0
23'
2:0
32'
3:0
41'
4:0
80'
5:0
90'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
689 Количество передач 367
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Эстигор
Лео
20
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
16 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Хаддад ЭхсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Айед РаджайПолузащитник
-
18 Ратеб СалехПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lhoussaine Ammouta
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0
Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2
Иордания
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3
Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1 Иордания - Непал 2:0 Австралия - Иордания 2:1 Индия - Иордания 0:2 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Египет - Иордания 3:1 Иордания - Палестина 5:1 Иордания - Марокко 0:4 Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Беларусь - Иордания 1:0 Косово - Иордания 0:2 Узбекистан - Иордания 0:3 Иордания - Малайзия 4:0