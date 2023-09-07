Тур: 1. Стадион: Фольксваген-Арена.
История личных встреч
Германия
Япония
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3
Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4
Япония
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1
Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Китай 0:0 Япония - Гонконг 6:0 Япония - Тунис 0:3 Япония - Гана 4:1 Япония - Бразилия 0:1 Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2
Прогнозы на матч Германия - Япония
Исход игры
Германия
92% (46)
Ничья
4% (2)
Япония
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (31)
Меньше
36.73% (18)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
3:1 Германия
30% (15)
2:0 Германия
26% (13)
2:1 Германия
18% (9)
1:0 Германия
6% (3)
3:0 Германия
4% (2)
3:2 Германия
4% (2)
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