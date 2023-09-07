  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1. Стадион: .
Германия
FIFA #15
 
Позже
Япония
FIFA #20
Прогнозы 50
Германия 92% (46)
X 4% (2)
Япония 4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Япония
5.70
4.70
5.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Германия
Япония

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3
Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4
Япония
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1
Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Китай 0:0 Япония - Гонконг 6:0 Япония - Тунис 0:3 Япония - Гана 4:1 Япония - Бразилия 0:1 Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Япония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:1 – на это поставили 30% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Германия 92% (46)
    X 4% (2)
    Япония 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Япония
    5.70
    4.70
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Германия - Япония онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Германия - Япония

    Исход игры
    Германия
    92% (46)
    Ничья
    4% (2)
    Япония
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (30)
    Нет
    38.78% (19)
    Популярный счёт
    3:1 Германия
    30% (15)
    2:0 Германия
    26% (13)
    2:1 Германия
    18% (9)
    1:0 Германия
    6% (3)
    3:0 Германия
    4% (2)
    3:2 Германия
    4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     