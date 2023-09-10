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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
0:0
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
51' Желтая карточка
Daniel Munie
57' Желтая карточка
Tonhao
63' Желтая карточка
Эбобисс Жереми
65' Желтая карточка
Сантуш Педру
90' Красная карточка
Бисон Таннер
90'+10
24
Боно
Александер
2
Тейшейра
Руан
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Бирнбом
Стив
7
Сантуш
Педру
6
Каноуз
Расселл
43
Клих
Матеуш
21
Ку-Дипьетро
Теодор
10
Gabriel
Pirani
12
Дахоме
Кристиан
20
Бентеке
Кристиан
42
Daniel
Fusato1
24
Daniel
Munie
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
29
Акапо
Карлос
3
Марье
Поль
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3-4-1-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
1:2
М
4:1
М
1:1
М
1:3
М
4:0
М
1:1
М
0:2
М
1:2
М
1:0
М
5:3
М
0:2
М
2:4
М
0:2
М
1:1
М
1:2
М
2:2
М
2:1
М
3:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.78

Среднее время на гол

62
50

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.56

Среднее время на гол

47
57

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 10 0.36
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.21
Ку-Дипьетро Теодор 5 0.18
Пинс Донован 3 0.11
Клих Матеуш 2 0.07
Дуркин Кристофер 2 0.07
Дахоме Кристиан 2 0.07
Сантуш Педру 1 0.04
О'Брайен Льюис 1 0.04
Уильямс Дэррик 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Роберта Найджел 1 0.04
Грин Джейкоб 1 0.04
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.43
Эбобисс Жереми 8 (1) 0.29
Трауко Мигель 3 0.11
Акапо Карлос 2 0.07
Монтейру Жамиру 1 0.04
Юилл Джексон 1 0.04
Кауэлл Кейд 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Киканович Бенджамин 1 0.04
Ousseni Bouda 1 0.04
Груэсо Карлос 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 7 1
Бентеке Кристиан 6 0
Каноуз Расселл 5 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Уильямс Дэррик 4 0
Сантуш Педру 3 0
Найяр Энди 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Асад Ямиль 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 7 0
Марье Поль 7 0
Жудсон 5 1
Tonhao 6 0
Юилл Джексон 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Менса Джонатан 3 0
Акапо Карлос 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Бисон Таннер 1 1
Трауко Мигель 2 0
Эбобисс Жереми 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Томпсон Томми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Daniel Munie 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
9
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

7
18
Ди Си Юнайтед
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
44% (12)
48% (13)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

24
11
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
13%
1
9%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
9
38%
2
18%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
4
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
4
22%
9
39%
76-90

Забито

13
20
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
5
38%
4
20%
76-90

Пропущено

20
14
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
1
7%
1-15
3
15%
5
36%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Забито

37
31
11 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
4
11%
5
16%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
14
38%
6
19%
76-90

Пропущено

38
37
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
5
13%
5
14%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
9
24%
9
24%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
7
18%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0
Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
8
6
5
8
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
1
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
22
5
10
17
1.5
9
18
6
21
2.5
1
26
1
26
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
8.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 27 9 9 9 33 - 33 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 8 8 12 38 - 40 32
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 7 9 11 32 - 44 30
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 27 14 8 5 46 - 31 50
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 26 14 4 8 47 - 31 46
5.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 28 9 7 12 37 - 38 34
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 7 8 12 24 - 33 29
14.
Интер Майами
 Заявка 26 8 4 14 30 - 39 28
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 13 3 7 3 16 - 14 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 9 2 1 27 - 8 29
5.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
6.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
14.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
15.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 1 6 7 13 - 24 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 19 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Интер Майами
 Заявка 13 3 1 9 12 - 22 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 1 4 8 7 - 18 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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