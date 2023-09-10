Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
0:0
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаDaniel Munie
57' Желтая карточкаTonhao
63' Желтая карточкаЭбобисс Жереми
65' Желтая карточкаСантуш Педру
90' Красная карточкаБисон Таннер
90'+10
Ход матча
51'
57'
63'
65'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бирнбом
Стив
43
Клих
Матеуш
24
Daniel
Munie
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
29
Акапо
Карлос
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Daniel MunieЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
-
-
19 Cam Cilley
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.78
Среднее время на гол
62
50
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.56
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|10
|0.36
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.21
|Ку-Дипьетро Теодор
|5
|0.18
|Пинс Донован
|3
|0.11
|Клих Матеуш
|2
|0.07
|Дуркин Кристофер
|2
|0.07
|Дахоме Кристиан
|2
|0.07
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|О'Брайен Льюис
|1
|0.04
|Уильямс Дэррик
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Роберта Найджел
|1
|0.04
|Грин Джейкоб
|1
|0.04
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.43
|Эбобисс Жереми
|8 (1)
|0.29
|Трауко Мигель
|3
|0.11
|Акапо Карлос
|2
|0.07
|Монтейру Жамиру
|1
|0.04
|Юилл Джексон
|1
|0.04
|Кауэлл Кейд
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Киканович Бенджамин
|1
|0.04
|Ousseni Bouda
|1
|0.04
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|1
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Асад Ямиль
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|7
|0
|Марье Поль
|7
|0
|Жудсон
|5
|1
|Tonhao
|6
|0
|Юилл Джексон
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Менса Джонатан
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Бисон Таннер
|1
|1
|Трауко Мигель
|2
|0
|Эбобисс Жереми
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Daniel Munie
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
9
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
7
18
Ди Си Юнайтед
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
44% (12)
48% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
24
11
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
13%
1
9%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
9
38%
2
18%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
4
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
4
22%
9
39%
76-90
Забито
13
20
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
5
38%
4
20%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
1
7%
1-15
3
15%
5
36%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
3
15%
1
7%
76-90
Забито
37
31
11 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
4
11%
5
16%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
7
19%
5
16%
61-75
14
38%
6
19%
76-90
Пропущено
38
37
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
5
13%
5
14%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
9
24%
9
24%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
7
18%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0
Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
76
86
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
225
1017
918
621
126
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 36
|37
|8.
|0:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|38 - 40
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|13.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|1:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 31
|50
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|47 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|24 - 33
|29
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|30 - 39
|28
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 14
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|1:0 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 8
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|0:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|13.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 24
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|5.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|6.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8