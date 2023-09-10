Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
0:1
Второй тайм: 59'
Ход матча
14'
25'
38'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
42 Emmanuel Iwe
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Richie Williams
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.25
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
72
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|6 (1)
|0.22
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.22
|Mender Garcia
|3
|0.11
|Пукки Теэму
|3
|0.11
|Ариага Кервин
|2
|0.07
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.07
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.04
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Чжон Сан Бин
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|1
|0.04
|Боксолл Михаэл
|1
|0.04
|Miguel Tapias
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|1
|0.04
|Devin Padelford
|1
|0.04
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|8 (2)
|0.3
|Вуд Бобби
|7
|0.26
|Вриони Джакомо
|6
|0.22
|Боу Густаво
|5
|0.19
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Полстер Мэтт
|2
|0.07
|Харкс Иэн
|2
|0.07
|Бай Брэндон
|2
|0.07
|Бак Ноуэл
|2
|0.07
|Чанкалай Томас
|2
|0.07
|Борреро Дилан
|2
|0.07
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Хиль Начо
|0
|0
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|6
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Тейлор Ди Джей
|5
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Miguel Tapias
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Гонсалес Омар
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Чанкалай Томас
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
6
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
13
32
Миннесота Юнайтед
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Нью-Инглэнд Революшн
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
19
38
Голы по времени матча
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
8%
1
9%
1-15
4
31%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
5
31%
5
24%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
19%
7
33%
76-90
Забито
17
32
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
5
16%
16-30
2
12%
11
34%
31-45
4
24%
8
25%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
5
29%
29%
3
9%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
2
17%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
32%
6
50%
76-90
Забито
30
43
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
3
10%
3
7%
1-15
7
23%
8
19%
16-30
5
17%
12
28%
31-45
5
17%
8
19%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
8
27%
7
16%
76-90
Пропущено
35
33
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
3
9%
6
18%
1-15
8
23%
1
3%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
9
26%
6
18%
46-60
1
3%
4
12%
61-75
9
26%
13
39%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:1
6 раз 50%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 58%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
210
104
210
68
111
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
84
59
48
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
224
719
1412
323
719
125
224
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 36
|37
|8.
|0:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|38 - 40
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|13.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|1:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 31
|50
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|47 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|24 - 33
|29
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|30 - 39
|28
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 14
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|1:0 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 8
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|0:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|13.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 24
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|5.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|6.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8