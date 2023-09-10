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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
0:1
Второй тайм: 59'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
14' Желтая карточка
Джонс Дехуан
25' Желтая карточка
Гонсалес Омар
0:1
38' Гол
Хиль Карлес

Ход матча

14'
 
Джонс Дехуан
25'
 
Гонсалес Омар
38'
0:1
Хиль Карлес
(Хиль Начо)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
4.27
3.50
2.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
5
Бристоу
Итан
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
31
Дотсон
Хассани
28
Mender
Garcia
36
Эдвардс
Эрл
8
Полстер
Мэтт
3
Гонсалес
Омар
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
28
Кэй
Марк-Энтони
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
5:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
72

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 6 (1) 0.22
Хлонгвейн Бонгокуле 6 0.22
Mender Garcia 3 0.11
Пукки Теэму 3 0.11
Ариага Кервин 2 0.07
Амарилья Луис 2 (2) 0.07
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.04
Дотсон Хассани 1 0.04
Чжон Сан Бин 1 0.04
Грегуш Ян 1 0.04
Боксолл Михаэл 1 0.04
Miguel Tapias 1 0.04
Росалес Джозеф 1 0.04
Devin Padelford 1 0.04
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 8 (2) 0.3
Вуд Бобби 7 0.26
Вриони Джакомо 6 0.22
Боу Густаво 5 0.19
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Харкс Иэн 2 0.07
Бай Брэндон 2 0.07
Бак Ноуэл 2 0.07
Чанкалай Томас 2 0.07
Борреро Дилан 2 0.07
Джонс Дехуан 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Хиль Начо 0 0
Кэй Марк-Энтони 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 6 0
Трапп Уилл 5 0
Тейлор Ди Джей 5 0
Ариага Кервин 4 0
Miguel Tapias 4 0
Дотсон Хассани 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Хиль Карлес 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Борреро Дилан 1 1
Гонсалес Омар 2 0
Алтидор Жози 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Хиль Начо 1 0
Чанкалай Томас 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
6
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

13
32
Миннесота Юнайтед
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Нью-Инглэнд Революшн
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

19
38

Голы по времени матча

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
8%
1
9%
1-15
4
31%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
5
31%
5
24%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
19%
7
33%
76-90

Забито

17
32
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
5
16%
16-30
2
12%
11
34%
31-45
4
24%
8
25%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
5
29%
29%
3
9%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
2
17%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
32%
6
50%
76-90

Забито

30
43
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
3
10%
3
7%
1-15
7
23%
8
19%
16-30
5
17%
12
28%
31-45
5
17%
8
19%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
8
27%
7
16%
76-90

Пропущено

35
33
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
3
9%
6
18%
1-15
8
23%
1
3%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
9
26%
6
18%
46-60
1
3%
4
12%
61-75
9
26%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:1
6 раз 50%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 58%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
10
4
2
10
2.5
6
8
1
11
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
9
1.5
4
8
1
13
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
22
4
7
19
1.5
14
12
3
23
2.5
7
19
1
25
3.5
2
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
8.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 27 9 9 9 33 - 33 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 8 8 12 38 - 40 32
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 7 9 11 32 - 44 30
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 27 14 8 5 46 - 31 50
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 26 14 4 8 47 - 31 46
5.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 28 9 7 12 37 - 38 34
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 7 8 12 24 - 33 29
14.
Интер Майами
 Заявка 26 8 4 14 30 - 39 28
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 13 3 7 3 16 - 14 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 9 2 1 27 - 8 29
5.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
6.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
14.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
15.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 1 6 7 13 - 24 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 19 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Интер Майами
 Заявка 13 3 1 9 12 - 22 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 1 4 8 7 - 18 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Хиль Начо сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
  • 25'
    Гонсалес Омар получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Джонс Дехуан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
4.27
3.50
2.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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