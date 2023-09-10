Тур: 1. Стадион: Провиденс.
2:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолМабьяла Ларрис
2:0
53' ГолБраво Клаудио
57' Желтая карточкаАкоста Келлин
82' Желтая карточкаПаредес Кристиан
90'+6
Ход матча
28'
1:0
53'
2:0
57'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Миллер
Эрик
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
33
Лонг
Аарон
10
Вела
Карлос
19
Богуш
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
80 АнтониПолузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miles Joseph
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Запасные игроки
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
-
28 Tony Leone
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.91
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.82
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|7 (1)
|0.25
|Боли Франк
|6
|0.21
|Асприлья Дайрон
|5
|0.18
|Москера Хуан
|2
|0.07
|Браво Клаудио III
|2
|0.07
|Мора Фелипе
|2
|0.07
|Santiago Moreno
|1
|0.04
|Чара Йимми
|1
|0.04
|Nathan Fogaca
|1
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Жупарич Дарио
|1
|0.04
|Паредес Кристиан
|1
|0.04
|Макгро Зак
|1
|0.04
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.04
|Незгода Ярослав
|1
|0.04
|Tega Ikoba
|1
|0.04
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|12 (2)
|0.44
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.33
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.11
|Бюк Стипе
|3
|0.11
|Холлингсхед Райан
|3
|0.11
|Опоку Квадво
|2
|0.07
|Тильман Тимоти
|2
|0.07
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.04
|Гонсалес Марио
|1
|0.04
|Оливера Кристиан
|1
|0.04
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.04
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|9
|0
|Чара Диего
|7
|0
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Боли Франк
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|7
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Санчес Илье
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Лонг Аарон
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Паленсия Серги
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лос-Анджелес
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
5
Портленд Тимберс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
5
24
Портленд Тимберс
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (14)
46% (13)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Лос-Анджелес
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
4
17%
1
8%
1-15
6
25%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
5
21%
2
15%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
4
27%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Забито
13
27
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
8%
5
19%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
5
38%
4
15%
61-75
4
31%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
26
13
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
15%
2
15%
1-15
3
12%
4
31%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
6
23%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90
Забито
37
40
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
5
14%
6
15%
1-15
6
16%
6
15%
16-30
4
11%
6
15%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
8
22%
7
18%
61-75
9
24%
10
25%
76-90
Пропущено
41
32
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
15%
4
13%
1-15
3
7%
9
28%
16-30
9
22%
2
6%
31-45
7
17%
5
16%
46-60
8
20%
5
16%
61-75
8
20%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0
Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4
Лос-Анджелес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
77
86
311
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
85
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
207
1018
1116
325
720
127
225
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 32
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 33
|37
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 36
|37
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|38 - 40
|32
|13.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|46 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|47 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|24 - 33
|29
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|30 - 39
|28
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|17 - 14
|17
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 8
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|13.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 24
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|6.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8