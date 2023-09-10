  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
2:0
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
1:0
28' Гол
Мабьяла Ларрис
2:0
53' Гол
Браво Клаудио
57' Желтая карточка
Акоста Келлин
82' Желтая карточка
Паредес Кристиан
90'+6
1
Бингэм
Дэвид
15
Миллер
Эрик
18
Макгро
Зак
33
Мабьяла
Ларрис
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
23
Чара
Йимми
9
Мора
Фелипе
77
Маккарти
Джон
30
Паленсия
Серги
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Гонсалес
Марио
19
Богуш
Матеуш
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
3:2
М
1:2
ОК
2:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:2
ОК
0:1
М
2:3
М
4:1
ОК
3:2
М
0:0
М
2:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.82
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 7 (1) 0.25
Боли Франк 6 0.21
Асприлья Дайрон 5 0.18
Москера Хуан 2 0.07
Браво Клаудио III 2 0.07
Мора Фелипе 2 0.07
Santiago Moreno 1 0.04
Чара Йимми 1 0.04
Nathan Fogaca 1 0.04
Бланко Себастьян 1 0.04
Жупарич Дарио 1 0.04
Паредес Кристиан 1 0.04
Макгро Зак 1 0.04
Мабьяла Ларрис 1 0.04
Незгода Ярослав 1 0.04
Tega Ikoba 1 0.04
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 12 (2) 0.44
Вела Карлос 9 (3) 0.33
Богуш Матеуш 3 (1) 0.11
Бюк Стипе 3 0.11
Холлингсхед Райан 3 0.11
Опоку Квадво 2 0.07
Тильман Тимоти 2 0.07
Сифуэнтес Хосе 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Кьеллини Джорджо 1 0.04
Гонсалес Марио 1 0.04
Оливера Кристиан 1 0.04
Мальдонадо Дениль 1 0.04
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 9 0
Чара Диего 7 0
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Асприлья Дайрон 5 0
Феррейра Эвандер 5 0
Боли Франк 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Лориа Марвин 3 0
Santiago Moreno 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Миллер Эрик 1 0
Бингэм Дэвид 1 0
Араухо Мигель 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 7 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Санчес Илье 4 0
Холлингсхед Райан 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Акоста Келлин 3 0
Опоку Квадво 1 1
Лонг Аарон 2 0
Буанга Денис 2 0
Паленсия Серги 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лос-Анджелес
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
5
Портленд Тимберс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

5
24
Портленд Тимберс
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (14)
46% (13)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Лос-Анджелес
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
4
17%
1
8%
1-15
6
25%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
5
21%
2
15%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
4
27%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Забито

13
27
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
8%
5
19%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
5
38%
4
15%
61-75
4
31%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

26
13
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
15%
2
15%
1-15
3
12%
4
31%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
6
23%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Забито

37
40
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
5
14%
6
15%
1-15
6
16%
6
15%
16-30
4
11%
6
15%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
8
22%
7
18%
61-75
9
24%
10
25%
76-90

Пропущено

41
32
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
15%
4
13%
1-15
3
7%
9
28%
16-30
9
22%
2
6%
31-45
7
17%
5
16%
46-60
8
20%
5
16%
61-75
8
20%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0
Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4
Лос-Анджелес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
8
6
3
11
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
20
7
10
18
1.5
11
16
3
25
2.5
7
20
1
27
3.5
2
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 11 7 9 40 - 32 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 9 10 8 34 - 33 37
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 8 8 12 38 - 40 32
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 13 9 5 46 - 32 48
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 26 14 4 8 47 - 31 46
5.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 28 9 7 12 37 - 38 34
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 7 8 12 24 - 33 29
14.
Интер Майами
 Заявка 26 8 4 14 30 - 39 28
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 3 8 2 17 - 14 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 9 2 1 27 - 8 29
5.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
6.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
14.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
15.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 1 6 7 13 - 24 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Интер Майами
 Заявка 13 3 1 9 12 - 22 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 1 4 8 7 - 18 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     