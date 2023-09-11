Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
2:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолАдениран Сэмюэл
22' Желтая карточкаНильссон Йоаким
0:2
28' ГолКлаусс Жоао
50' Желтая карточкаМавинга Крис
1:2
51' ПенальтиПуч Рикард
52' Желтая карточкаАдениран Сэмюэл
60' Вторая желтая карточкаАдениран Сэмюэл
82' Желтая карточкаAnthony Markanich
2:2
83' ГолШарп Билли
85' Желтая карточкаХайберт Кайл
90' Желтая карточкаMauricio Cuevas
90'+10
Ход матча
4'
0:1
22'
28'
0:2
50'
51'
1:2
52'
60'
83'
2:2
85'
90'
17
Мавинга
Крис
10
Коста
Дуглас
11
Бойд
Тайлер
20
Уоттс
Акил
26
Паркер
Тим
10
Лёвен
Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Шарп БиллиНападающий
-
-
31 Preston Judd
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуч Рикард
|6 (1)
|0.23
|Бойд Тайлер
|6
|0.23
|Йовелич Деян
|3 (1)
|0.12
|Preston Judd
|3
|0.12
|Дельгадо Марко
|2
|0.08
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.08
|Касерес Мартин
|2
|0.08
|Шарп Билли
|2 (1)
|0.08
|Леердам Келвин
|1
|0.04
|Чичарито
|1
|0.04
|Родригес Мемо
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|1
|0.04
|Нил Джален
|1
|0.04
|Daniel Aguirre
|1
|0.04
|Коста Дуглас
|0
|0
|Ёсида Мая
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|10 (1)
|0.36
|Адениран Сэмюэл
|7 (1)
|0.25
|Лёвен Эдуард
|6 (3)
|0.21
|Клаусс Жоао
|6
|0.21
|Страуд Джаред
|4
|0.14
|Паркер Тим
|4
|0.14
|Альм Расмус
|3
|0.11
|Острак Томаш
|3
|0.11
|Вассилев Индиана
|2
|0.07
|Хайберт Кайл
|2
|0.07
|Джексон Азиэл
|1
|0.04
|Noekkvi Thorisson
|1
|0.04
|Перес Мигель
|1
|0.04
|Anthony Markanich
|1
|0.04
|Помпеу Селио
|1
|0.04
|Нервински Джейк
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Бартлетт Лукас
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|7
|0
|Эдвардс Рахим
|6
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Мавинга Крис
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Mauricio Cuevas
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|8
|0
|Страуд Джаред
|8
|0
|Острак Томаш
|7
|0
|Нервински Джейк
|5
|1
|Хайберт Кайл
|5
|1
|Блом Нджабуло
|5
|0
|Альм Расмус
|4
|0
|Бартлетт Лукас
|4
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|1
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Вассилев Индиана
|2
|0
|Anthony Markanich
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сент-Луис Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
7
Лос-Анджелес Гэлакси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сент-Луис Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
10
32
Лос-Анджелес Гэлакси
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Сент-Луис Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
54% (15)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
19
39
Голы по времени матча
Забито
20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
6
30%
5
26%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
22%
6
27%
61-75
3
17%
7
32%
76-90
Забито
13
34
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
0
0%
5
15%
1-15
2
15%
5
15%
16-30
3
23%
7
21%
31-45
2
15%
4
12%
46-60
5
38%
5
15%
61-75
1
8%
8
24%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
6
26%
2
12%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
7
30%
4
24%
61-75
3
13%
7
41%
76-90
Забито
33
53
11 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 4
1
3%
6
11%
1-15
5
15%
8
15%
16-30
5
15%
10
19%
31-45
5
15%
8
15%
46-60
10
30%
8
15%
61-75
7
21%
13
25%
76-90
Пропущено
41
39
20 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
6
15%
3
8%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
9
22%
6
15%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
11
27%
10
26%
61-75
6
15%
14
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3
Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити
Точный счет
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
85
104
211
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
104
49
59
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
235
1214
1513
422
1018
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|55 - 37
|48
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 32
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 33
|37
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 36
|37
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 44
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|38 - 40
|32
|13.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 41
|30
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|46 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|47 - 31
|46
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|24 - 33
|29
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|30 - 39
|28
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|17 - 14
|17
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 8
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|13.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 24
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|6.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8