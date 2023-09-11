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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:2
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
0:1
4' Гол
Адениран Сэмюэл
22' Желтая карточка
Нильссон Йоаким
0:2
28' Гол
Клаусс Жоао
50' Желтая карточка
Мавинга Крис
1:2
51' Пенальти
Пуч Рикард
52' Желтая карточка
Адениран Сэмюэл
60' Вторая желтая карточка
Адениран Сэмюэл
82' Желтая карточка
Anthony Markanich
2:2
83' Гол
Шарп Билли
85' Желтая карточка
Хайберт Кайл
90' Желтая карточка
Mauricio Cuevas
90'+10
1
Бонд
Джонатан
19
Mauricio
Cuevas
4
Ёсида
Мая
17
Мавинга
Крис
3
Julian
Aude
20
Серрильо
Эдвин
16
Росель
Ориоль
10
Коста
Дуглас
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
9
Йовелич
Деян
1
Бюрки
Роман
20
Уоттс
Акил
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
13
Anthony
Markanich
10
Лёвен
Эдуард
6
Блом
Нджабуло
8
Страуд
Джаред
9
Клаусс
Жоао
25
Джексон
Азиэл
16
Адениран
Сэмюэл
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:1
ТМК
1:4

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуч Рикард 6 (1) 0.23
Бойд Тайлер 6 0.23
Йовелич Деян 3 (1) 0.12
Preston Judd 3 0.12
Дельгадо Марко 2 0.08
Бругман Гастон 2 (1) 0.08
Касерес Мартин 2 0.08
Шарп Билли 2 (1) 0.08
Леердам Келвин 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Родригес Мемо 1 0.04
Эдвардс Рахим 1 0.04
Нил Джален 1 0.04
Daniel Aguirre 1 0.04
Коста Дуглас 0 0
Ёсида Мая 0 0
Росель Ориоль 0 0
Серрильо Эдвин 0 0
Calegari 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 10 (1) 0.36
Адениран Сэмюэл 7 (1) 0.25
Лёвен Эдуард 6 (3) 0.21
Клаусс Жоао 6 0.21
Страуд Джаред 4 0.14
Паркер Тим 4 0.14
Альм Расмус 3 0.11
Острак Томаш 3 0.11
Вассилев Индиана 2 0.07
Хайберт Кайл 2 0.07
Джексон Азиэл 1 0.04
Noekkvi Thorisson 1 0.04
Перес Мигель 1 0.04
Anthony Markanich 1 0.04
Помпеу Селио 1 0.04
Нервински Джейк 0 0
Уоттс Акил 0 0
Бартлетт Лукас 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 7 0
Эдвардс Рахим 6 0
Julian Aude 6 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Мавинга Крис 2 1
Бругман Гастон 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Mauricio Cuevas 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 8 0
Страуд Джаред 8 0
Острак Томаш 7 0
Нервински Джейк 5 1
Хайберт Кайл 5 1
Блом Нджабуло 5 0
Альм Расмус 4 0
Бартлетт Лукас 4 0
Адениран Сэмюэл 2 1
Джоаккини Николас 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Вассилев Индиана 2 0
Anthony Markanich 2 0
Помпеу Селио 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Яро Джошуа 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Белл Джон 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сент-Луис Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
7
Лос-Анджелес Гэлакси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сент-Луис Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

10
32
Лос-Анджелес Гэлакси
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Сент-Луис Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
54% (15)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

19
39

Голы по времени матча

Забито

20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
6
30%
5
26%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
22%
6
27%
61-75
3
17%
7
32%
76-90

Забито

13
34
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
0
0%
5
15%
1-15
2
15%
5
15%
16-30
3
23%
7
21%
31-45
2
15%
4
12%
46-60
5
38%
5
15%
61-75
1
8%
8
24%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
6
26%
2
12%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
7
30%
4
24%
61-75
3
13%
7
41%
76-90

Забито

33
53
11 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 4
1
3%
6
11%
1-15
5
15%
8
15%
16-30
5
15%
10
19%
31-45
5
15%
8
15%
46-60
10
30%
8
15%
61-75
7
21%
13
25%
76-90

Пропущено

41
39
20 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
6
15%
3
8%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
9
22%
6
15%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
11
27%
10
26%
61-75
6
15%
14
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3
Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити

Точный счет

2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
10
4
2
11
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
5
9
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
23
5
12
14
1.5
15
13
4
22
2.5
10
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 15 3 10 55 - 37 48
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 11 7 9 40 - 32 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 9 10 8 34 - 33 37
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 9 10 9 32 - 36 37
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 8 9 11 34 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 8 8 12 38 - 40 32
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 7 9 10 33 - 41 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 13 9 5 46 - 32 48
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 26 14 4 8 47 - 31 46
5.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 28 9 7 12 37 - 38 34
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 7 8 12 24 - 33 29
14.
Интер Майами
 Заявка 26 8 4 14 30 - 39 28
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 3 8 2 17 - 14 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 9 2 1 27 - 8 29
5.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
6.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
14.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
15.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 1 6 7 13 - 24 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Интер Майами
 Заявка 13 3 1 9 12 - 22 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 1 4 8 7 - 18 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Джексон Азиэл сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Клаусс Жоао бьет в цель!
    • 22'
      Нильссон Йоаким получил желтую карточку от судьи
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сент-Луис Сити онлайн

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