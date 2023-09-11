Тур: 1. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
15
Зюле
Никлас
20
Госенс
Робин
17
Брандт
Юлиан
13
Мюллер
Томас
10
Гнабри
Серж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
20 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брандт ЮлианПолузащитник
-
13 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Гнабри СержНападающий
-
Главный тренер: Rudi Voller
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
История личных встреч
Германия
Франция
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
90
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3
Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1
Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1
Прогнозы на матч Германия - Франция
Исход игры
Германия
18.2% (2)
Ничья
36.4% (4)
Франция
45.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (8)
Меньше
27.27% (3)
Обе команды забьют
Да
100% (11)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (3)
1:2 Франция
27.3% (3)
2:1 Германия
18.2% (2)
1:3 Франция
18.2% (2)
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