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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Германия
FIFA #15
 
Позже
Франция
FIFA #2
Прогнозы 11
Германия 18.2% (2)
X 36.4% (4)
Франция 45.5% (5)
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Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Франция
3.80
3.80
2.27
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
16
Хенрихс
Бенджамин
15
Зюле
Никлас
2
Рюдигер
Антонио
20
Госенс
Робин
6
Киммих
Йозуа
21
Гюндоган
Илкай
24
Гросс
Паскаль
17
Брандт
Юлиан
13
Мюллер
Томас
10
Гнабри
Серж
16
Меньян
Майк
2
Павар
Бенжамен
17
Салиба
Вильям
3
Дисаси
Аксель
22
Эрнандес
Тео
6
Камавинга
Эдуардо
8
Тчуамени
Орельен
20
Коман
Кингсли
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
12
Коло-Муани
Рандаль
Германия
Франция

История личных встреч

Германия
Франция

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Е2
1:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:0
ТМС
2:2
Е2
0:2
ТМС
2:0
ЧМ
0:1
ТМС
1:2
ММ
3:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3
Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1
Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2023, осталось 1 день 3 часа 22 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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    • Прогнозы 11
    Германия 18.2% (2)
    X 36.4% (4)
    Франция 45.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Франция
    3.80
    3.80
    2.27
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Германия - Франция

    Исход игры
    Германия
    18.2% (2)
    Ничья
    36.4% (4)
    Франция
    45.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (8)
    Меньше
    27.27% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (11)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (3)
    1:2 Франция
    27.3% (3)
    2:1 Германия
    18.2% (2)
    1:3 Франция
    18.2% (2)
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