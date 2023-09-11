Тур: 1. Стадион: Хэмпден Парк. Главный судья: Масса Давиде
13
Хендри
Джек
14
Колвилл
Леви
20
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Колвилл ЛевиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
История личных встреч
Шотландия
Англия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
64
Результаты последних матчей
Шотландия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0
Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0
Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0
Прогнозы на матч Шотландия - Англия
Исход игры
Шотландия
0% (0)
Ничья
25% (2)
Англия
75% (6)
Тотал 2.5
Больше
50% (4)
Меньше
50% (4)
Обе команды забьют
Да
75% (6)
Нет
25% (2)
Популярный счёт
1:2 Англия
50% (4)
1:1 Ничья
25% (2)
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