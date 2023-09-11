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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Шотландия
FIFA #30
 
Позже
Англия
FIFA #4
Прогнозы 19
Шотландия 5.3% (1)
X 15.8% (3)
Англия 78.9% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Англия
4.60
4.30
1.82
Все Коэффициенты
1
Ганн
Энгус
15
Портеус
Райан
13
Хендри
Джек
6
Тирни
Киран
22
Паттерсон
Нэйтан
3
Робертсон
Эндрю
17
Армстронг
Стюарт
8
Макгрегор
Каллум
4
Мактоминай
Скотт
7
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
6
Магуайр
Гарри
14
Колвилл
Леви
3
Чилуэлл
Бен
21
Галлахер
Конор
4
Райс
Деклан
10
Беллингем
Джуд
20
Фоден
Фил
9
Кейн
Гарри
19
Рэшфорд
Маркус
Шотландия
Англия

История личных встреч

Шотландия
Англия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е2
0:0
ОМЧ2Е
2:2
ОМЧ2Е
3:0
ТМС
1:3
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
64

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0
Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0
Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2023, осталось 1 день 3 часа 7 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

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    • Прогнозы 19
    Шотландия 5.3% (1)
    X 15.8% (3)
    Англия 78.9% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Англия
    4.60
    4.30
    1.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шотландия - Англия онлайн

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    Прогнозы на матч Шотландия - Англия

    Исход игры
    Шотландия
    0% (0)
    Ничья
    25% (2)
    Англия
    75% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (4)
    Меньше
    50% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (6)
    Нет
    25% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    50% (4)
    1:1 Ничья
    25% (2)
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