Тур: 6. Стадион: Уллевааль. Главный судья: Дабанович Никола
0'
1:0
25' ГолХоланн Эрлинг
2:0
33' ГолЭдегор Мартин
64' Желтая карточкаДавиташвили Зурико
82' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
2:1
90' ГолЗивзивадзе Буду
90'+5
Ход матча
25'
1:0
33'
2:0
82'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
655 Количество передач 412
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Эстигор
Лео
20
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
-
21 Двали ЛашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
История личных встреч
Норвегия
Грузия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|4 (2)
|0.8
|Сорлот Александр
|1
|0.2
|Эдегор Мартин
|1
|0.2
|Сольбаккен Ола
|1
|0.2
|Нуса Антонио
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.4
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.2
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.2
|Давиташвили Зурико
|1
|0.2
|Кверквелия Соломон
|0
|0
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Азаров Ираклий
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Результаты матчей
Норвегия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Норвегия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Грузия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
1
1
Норвегия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Грузия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1
Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1
Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1
Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0
Результаты матчей
Норвегия
Грузия
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Норвегия
Грузия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Норвегия 2:1 Грузия
Исход игры
Норвегия
87% (114)
Ничья
5.3% (7)
Грузия
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
61.86% (73)
Меньше
38.14% (45)
Обе команды забьют
Да
60.17% (71)
Нет
39.83% (47)
Популярный счёт
2:1 Норвегия
31.3% (41)
2:0 Норвегия
18.3% (24)
3:1 Норвегия
13.7% (18)
1:0 Норвегия
9.2% (12)
3:0 Норвегия
5.3% (7)
1:1 Ничья
4.6% (6)
3:2 Норвегия
1.5% (2)
0:1 Грузия
1.5% (2)
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