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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Дабанович Никола
Норвегия
FIFA #44
2:1
Конец матча
Грузия
FIFA #78
0'
1:0
25' Гол
Холанн Эрлинг
2:0
33' Гол
Эдегор Мартин
64' Желтая карточка
Давиташвили Зурико
82' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
2:1
90' Гол
Зивзивадзе Буду
90'+5

Ход матча

25'
Холанн Эрлинг
(Нуса Антонио)
1:0
33'
Эдегор Мартин
(Нуса Антонио)
2:0
46'
 
Мамучашвили Владимир
Гочолеишвили Гиорги
64'
 
Давиташвили Зурико
67'
 
Чакветадзе Георгий
Давиташвили Зурико
67'
 
Зивзивадзе Буду
Микаутадзе Жорж
71'
Сольбаккен Ола
Нуса Антонио
 
71'
Берге Сандер
Ларсен Йорген
 
76'
 
Меквабишвили Анзор
Кочорашвили Георгий
82'
 
Зивзивадзе Буду
90'
2:1
Зивзивадзе Буду
(Азаров Ираклий)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 655 Количество передач 412
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Норвегия 87% (114)
X 5.3% (7)
Грузия 7.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нюланд
Эрьян
3
Айер
Кристоффер
4
Страндберг
Стефан
15
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
10
Эдегор
Мартин
6
Берг
Патрик
7
Эурснес
Фредрик
23
Ларсен
Йорген
9
Холанн
Эрлинг
20
Нуса
Антонио
12
Мамардашвили
Георгий
16
Азаров
Ираклий
4
Кашия
Гурам
5
Кверквелия
Соломон
2
Гочолеишвили
Гиорги
14
Кочорашвили
Георгий
9
Давиташвили
Зурико
3
Каландадзе
Александре
10
Китеишвили
Отар
22
Микаутадзе
Жорж
7
Кварацхелия
Хвича
Норвегия
4-3-3
Грузия
4-4-2

История личных встреч

Норвегия
Грузия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 4 (2) 0.8
Сорлот Александр 1 0.2
Эдегор Мартин 1 0.2
Сольбаккен Ола 1 0.2
Нуса Антонио 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.4
Зивзивадзе Буду 1 0.2
Чакветадзе Георгий 1 0.2
Давиташвили Зурико 1 0.2
Кверквелия Соломон 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Азаров Ираклий 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 1 0
Сорлот Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Финне Бор 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Кашия Гурам 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0

Результаты матчей

Норвегия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Норвегия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Грузия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

1
1
Норвегия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Грузия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1
Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1
Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1
Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0

Результаты матчей

Норвегия
Грузия

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Испания
 Заявка 4 3 0 1 16 - 3 9
3.
Норвегия
 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
4.
Грузия
 Заявка 5 1 1 3 5 - 13 4
5.
Кипр
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Испания
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Норвегия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Грузия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
5.
Кипр
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Испания
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Грузия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Норвегия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
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    Прогнозы 131
    Норвегия 87% (114)
    X 5.3% (7)
    Грузия 7.6% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норвегия 2:1 Грузия

    Исход игры
    Норвегия
    87% (114)
    Ничья
    5.3% (7)
    Грузия
    7.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.86% (73)
    Меньше
    38.14% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    60.17% (71)
    Нет
    39.83% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Норвегия
    31.3% (41)
    2:0 Норвегия
    18.3% (24)
    3:1 Норвегия
    13.7% (18)
    1:0 Норвегия
    9.2% (12)
    3:0 Норвегия
    5.3% (7)
    1:1 Ничья
    4.6% (6)
    3:2 Норвегия
    1.5% (2)
    0:1 Грузия
    1.5% (2)
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