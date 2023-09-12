Тур: 6. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Соцца Симоне
Прогноз на матч от Liveresult
23
Унай
Симон
18
Гайя
Хосе
9
Гави
15
Ямаль
Ламин
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайя ХосеЗащитник
-
9 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Райя ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
19 Руис АбельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Основной состав
-
22 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Элиа МариосНападающий
-
23 Питтас ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|3
|1
|Хоселу Санмартин
|2
|0.67
|Ольмо Дани
|2
|0.67
|Уильямс Нико
|1
|0.33
|Ямаль Ламин
|1
|0.33
|Фабиан Руис
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
|Мерино Микель
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастанос Григорис
|1
|0.25
|Питтас Яннис
|1 (1)
|0.25
|Христофи Димитрос
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Гави
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|1
|Питтас Яннис
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Гогич Александрос
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кипр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кипр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
0
Испания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кипр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
50%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0
Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2
Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0
Результаты матчей
Испания
Кипр
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Испания
Кипр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
21
12
12
12
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания - Кипр
Исход игры
Испания
96.4% (133)
Ничья
2.2% (3)
Кипр
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
88.33% (106)
Меньше
11.67% (14)
Обе команды забьют
Да
10% (12)
Нет
90% (108)
Популярный счёт
3:0 Испания
29% (40)
4:0 Испания
26.1% (36)
5:0 Испания
9.4% (13)
2:0 Испания
8.7% (12)
3:1 Испания
4.3% (6)
2:1 Испания
2.2% (3)
4:1 Испания
2.2% (3)
6:0 Испания
2.2% (3)
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