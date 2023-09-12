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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Испания
FIFA #10
 
Позже
Кипр
FIFA #118
Прогнозы 132
Испания 97% (128)
X 2.3% (3)
Кипр 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Кипр
1.03
75.00
63.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Унай
Симон
20
Карвахаль
Даниэль
5
Ле
Норман
Робен
14
Лапорт
Эмерик
18
Гайя
Хосе
9
Гави
16
Родри
Эрнандес
6
Мерино
Микель
15
Ямаль
Ламин
7
Мората
Альваро
11
Уильямс
Нико
22
Малл
Джоэл
2
Каро
Андреас
6
Гогич
Александрос
19
Лайфис
Константинос
16
Андреу
Стелиос
8
Кириаку
Хараламбос
13
Кусулос
Янис
5
Харалампус
Харалампос
7
Коррейя
Андерсон
20
Кастанос
Григорис
10
Сотириу
Пиерос
Испания
4-3-3
Кипр
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 1
Хоселу Санмартин 2 0.67
Ольмо Дани 2 0.67
Уильямс Нико 1 0.33
Ямаль Ламин 1 0.33
Фабиан Руис 0 0
Гайя Хосе 0 0
Асенсио Марко 0 0
Мерино Микель 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастанос Григорис 1 0.25
Питтас Яннис 1 (1) 0.25
Христофи Димитрос 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Субименди Мартин 1 0
Гави 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Питтас Яннис 2 0
Коррейя Андерсон 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Гогич Александрос 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Каро Андреас 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кипр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кипр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
0
Испания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кипр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
50%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0
Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2
Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0

Результаты матчей

Испания
Кипр

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Испания
Кипр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Испания
 Заявка 3 2 0 1 10 - 3 6
3.
Норвегия
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Грузия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 11 4
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Испания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Норвегия
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Грузия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
5.
Кипр
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Испания
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Грузия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Норвегия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Кипр
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в отборочном матче Евро-2024 сыграют сборные Испании и Кипра. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Кипр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2023, осталось 26 минут.

    Главный судья: Соцца Симоне

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 132
Испания 97% (128)
X 2.3% (3)
Кипр 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Кипр
1.03
75.00
63.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Испания - Кипр

Исход игры
Испания
96.4% (133)
Ничья
2.2% (3)
Кипр
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
88.33% (106)
Меньше
11.67% (14)
Обе команды забьют
Да
10% (12)
Нет
90% (108)
Популярный счёт
3:0 Испания
29% (40)
4:0 Испания
26.1% (36)
5:0 Испания
9.4% (13)
2:0 Испания
8.7% (12)
3:1 Испания
4.3% (6)
2:1 Испания
2.2% (3)
4:1 Испания
2.2% (3)
6:0 Испания
2.2% (3)
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