Тур: 25. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium.
4:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолWenneng Xie
2:0
24' ГолWenneng Xie
3:0
36' ГолКризан
48' Желтая карточкаAleksandar Andrejevic
3:1
62' ГолMarko Saric
4:1
74' ГолФеллайни Маруан
4:2
83' ГолWenjie Song
86' Желтая карточкаYuanyi Li
90'+4
Ход матча
17'
1:0
24'
2:0
36'
3:0
46'
58'
59'
62'
3:1
74'
4:1
80'
83'
4:2
86'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
548 Количество передач 380
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
2
Lei
Tong
27
Кэ
Ши
22
Yuanyi
Li
20
Ляо
Лишэн
9
Кризан
10
Мойсес
Лима
38
Wenneng
Xie
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
14
Цзин
Фэн
30
Jinbao
Zhong
20
Синьли
Пэн
45
Marko
Saric
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
38 Wenneng XieПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
- Нападающий
-
-
29 Chen Pu
-
19 Guowen Sun
-
26 Shibo Liu
-
45 Zeshi Chen
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Цзин ФэнПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Marko SaricНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
12 Чен Чуньсинь
-
-
29 Chaoyang Liu
-
5 Yibo Sha
-
18 Ming Hu
-
17 Yuncheng Fu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Циндао Чжуннэн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
67
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|11 (1)
|0.44
|Феллайни Маруан
|10
|0.4
|Chen Pu
|5
|0.2
|Мойсес Лима
|4
|0.16
|Лю Биньбинь
|3
|0.12
|Yuanyi Li
|2
|0.08
|Ляо Лишэн
|2
|0.08
|Fernandinho V
|2
|0.08
|Жадсон II
|2
|0.08
|Wenneng Xie
|2
|0.08
|Chi Zhang
|1
|0.04
|Zhengyu Huang
|1
|0.04
|Matheus Pato
|1 (1)
|0.04
|Guowen Sun
|1
|0.04
|Tong Wang1
|0
|0
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (2)
|0.28
|Кангва Эванс
|4
|0.16
|Сарич Элвис
|3 (1)
|0.12
|Wei Zhang I
|3
|0.12
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.08
|Chien-Ming Wang
|2
|0.08
|Wenjie Song
|2
|0.08
|Чен Чуньсинь
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1
|0.04
|Junshuai Liu
|1
|0.04
|Marko Saric
|1
|0.04
|Табеку Серж
|0
|0
|Цзю Янь
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|6
|0
|Yuanyi Li
|6
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Мойсес Лима
|4
|0
|Лю Ян
|3
|0
|Цзи Сян
|3
|0
|Кризан
|3
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|0
|Fernandinho V
|2
|0
|Guowen Sun
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Chi Zhang
|1
|0
|Лю Биньбинь
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
|Abdurasul Abudulam
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|6
|1
|Сарич Элвис
|6
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Форбс Браун
|4
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Лун Чжэн
|0
|2
|Aleksandar Andrejevic
|3
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wenjie Song
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Chien-Ming Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Циндао Чжуннэн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
9
Шаньдун Тайшань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
13
18
Шаньдун Тайшань
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Циндао Чжуннэн
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
33
9
15 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 19
2
6%
1
11%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
6
18%
0
0%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
18%
6
67%
61-75
9
27%
2
22%
76-90
Пропущено
9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
22%
6
29%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
4
19%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
0
0%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
6
40%
5
26%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
6
38%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Забито
48
28
21 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
2
4%
4
14%
1-15
9
19%
3
11%
16-30
10
21%
3
11%
31-45
5
10%
2
7%
46-60
7
15%
9
32%
61-75
15
31%
7
25%
76-90
Пропущено
22
37
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
5
23%
1
3%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
4
18%
8
22%
31-45
3
14%
9
24%
46-60
4
18%
6
16%
61-75
6
27%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0
Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Циндао Чжуннэн
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
1 раз 4%
0
11 раз 44%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
94
66
76
39
49
111
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
67
39
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
1411
1213
916
817
322
421
124
124
124
124
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7