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Китай: Суперлига
2023

Тур: 25. Стадион: .
Шаньдун Тайшань
4:2
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
1:0
17' Гол
Wenneng Xie
2:0
24' Гол
Wenneng Xie
3:0
36' Гол
Кризан
48' Желтая карточка
Aleksandar Andrejevic
3:1
62' Гол
Marko Saric
4:1
74' Гол
Феллайни Маруан
4:2
83' Гол
Wenjie Song
86' Желтая карточка
Yuanyi Li
90'+4

Ход матча

9'
 
Wei Long
Jinbao Zhong
17'
Wenneng Xie
(Lei Tong)
1:0
24'
Wenneng Xie
(Tong Wang1)
2:0
36'
Кризан
(Мойсес Лима)
3:0
46'
 
Wenjie Song
Синьли Пэн
46'
 
Кангва Эванс
Цзин Фэн
48'
 
Aleksandar Andrejevic
58'
Феллайни Маруан
Кризан
 
58'
Guowen Sun
Lei Tong
 
59'
Chen Pu
Wenneng Xie
 
62'
3:1
Marko Saric
(Кангва Эванс)
72'
Fernandinho V
Matheus Pato
 
74'
Феллайни Маруан
(Yuanyi Li)
4:1
80'
 
Цзю Янь
Wei Zhang I
80'
Zeshi Chen
Мойсес Лима
 
83'
4:2
Wenjie Song
(Цзю Янь)
86'
 
Чен Чуньсинь
Chien-Ming Wang
86'
Yuanyi Li
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 548 Количество передач 380
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
2
Lei
Tong
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
6
Tong
Wang1
22
Yuanyi
Li
20
Ляо
Лишэн
9
Кризан
10
Мойсес
Лима
38
Wenneng
Xie
8
Matheus
Pato
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
14
Цзин
Фэн
30
Jinbao
Zhong
20
Синьли
Пэн
7
Сарич
Элвис
45
Marko
Saric
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
5-4-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Циндао Чжуннэн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
К
0:2
С
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
67

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 11 (1) 0.44
Феллайни Маруан 10 0.4
Chen Pu 5 0.2
Мойсес Лима 4 0.16
Лю Биньбинь 3 0.12
Yuanyi Li 2 0.08
Ляо Лишэн 2 0.08
Fernandinho V 2 0.08
Жадсон II 2 0.08
Wenneng Xie 2 0.08
Chi Zhang 1 0.04
Zhengyu Huang 1 0.04
Matheus Pato 1 (1) 0.04
Guowen Sun 1 0.04
Tong Wang1 0 0
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Цзи Сян 0 0
Lei Tong 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.28
Кангва Эванс 4 0.16
Сарич Элвис 3 (1) 0.12
Wei Zhang I 3 0.12
Aleksandar Andrejevic 2 0.08
Chien-Ming Wang 2 0.08
Wenjie Song 2 0.08
Чен Чуньсинь 1 0.04
Синьли Пэн 1 0.04
Junshuai Liu 1 0.04
Marko Saric 1 0.04
Табеку Серж 0 0
Цзю Янь 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 6 0
Yuanyi Li 6 0
Жадсон II 1 2
Мойсес Лима 4 0
Лю Ян 3 0
Цзи Сян 3 0
Кризан 3 0
Ван Да-Лэй 2 0
Fernandinho V 2 0
Guowen Sun 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Chi Zhang 1 0
Лю Биньбинь 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Chen Pu 1 0
Tong Wang1 1 0
Abdurasul Abudulam 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 6 1
Сарич Элвис 6 0
Dong Xu 5 0
Форбс Браун 4 0
Jiashen Liu 4 0
Лун Чжэн 0 2
Aleksandar Andrejevic 3 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wenjie Song 1 0
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Chien-Ming Wang 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Циндао Чжуннэн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
9
Шаньдун Тайшань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

13
18
Шаньдун Тайшань
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Циндао Чжуннэн
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

33
9
15 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 19
2
6%
1
11%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
6
18%
0
0%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
18%
6
67%
61-75
9
27%
2
22%
76-90

Пропущено

9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
22%
6
29%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
4
19%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
0
0%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
6
40%
5
26%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
6
38%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Забито

48
28
21 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
2
4%
4
14%
1-15
9
19%
3
11%
16-30
10
21%
3
11%
31-45
5
10%
2
7%
46-60
7
15%
9
32%
61-75
15
31%
7
25%
76-90

Пропущено

22
37
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
5
23%
1
3%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
4
18%
8
22%
31-45
3
14%
9
24%
46-60
4
18%
6
16%
61-75
6
27%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0
Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Циндао Чжуннэн

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
1 раз 4%
0
11 раз 44%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
4
9
4
1.5
6
6
7
6
2.5
3
9
4
9
3.5
1
11
1
12
4.5
1
11
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
7
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
14
11
12
13
1.5
9
16
8
17
2.5
3
22
4
21
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 25 17 5 3 54 - 23 56
2.
Шаньдун Тайшань
 25 13 8 4 48 - 22 47
3.
Шанхай Шеньхуа
 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
5.
Ухань Три Таунс
 25 11 9 5 42 - 28 42
6.
Бэйцзин Гоань
 25 11 8 6 43 - 30 41
7.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
8.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
9.
Чанчунь Ятай
 25 9 7 9 38 - 39 34
10.
Цанчжоу
 25 8 6 11 28 - 45 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 24 7 5 12 35 - 45 26
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 24 3 10 11 20 - 33 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Ухань Три Таунс
 13 6 5 2 21 - 15 23
6.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
7.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
8.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
9.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
11.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 12 3 3 6 13 - 26 12
10.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
15.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Chien-Ming Wang уходит с поля. Чен Чуньсинь выходит вместо него
  • 83'
    Цзю Янь сделал результативную передачу.
  • 83'
    Г О О О О Л - Wenjie Song бьет в цель!
  • 80'
    Мойсес Лима уходит с поля. Zeshi Chen выходит вместо него
  • 80'
    Wei Zhang уходит с поля. Цзю Янь выходит вместо него
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    • 48'
      Aleksandar Andrejevic получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Синьли Пэн уходит с поля. Wenjie Song выходит вместо него
    • 46'
      Цзин Фэн уходит с поля. Эванс Кангва выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Мойсес Лима сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Кризан бьет в цель!
    • 24'
      Ванг Тонг сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Wenneng Xie бьет в цель!
    • 17'
      Lei Tong сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Wenneng Xie бьет в цель!
    • 9'
      Jinbao Zhong уходит с поля. Wei Long выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 4:2 Циндао Чжуннэн онлайн

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