  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 25. Стадион: .
Ухань Три Таунс
2:0
Конец матча
Цанчжоу
0'
1:0
11' Гол
Вэй Ши-Хао
2:0
33' Гол
Вэй Ши-Хао
90'+5

Ход матча

11'
Вэй Ши-Хао
(Ханьвэнь Дэн)
1:0
33'
Вэй Ши-Хао
(Пак Чжи Су)
2:0
46'
Dinghao Yan
Чао Хэ
 
46'
Yang Li3
Ханьвэнь Дэн
 
46'
 
Fuyu Ma
Xinyu Liu1
68'
Се Пэнфэй
Вэй Ши-Хао
 
68'
Liuyu Duan
Давидсон
 
74'
 
Yun Yang
Chuangyi Lin
74'
 
Xiaotian Yang
Zihao Yan
86'
Jing Luo
Якубу Абдул-Азиз
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 586 Количество передач 278
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
5
Пак
Чжи
Су
18
Имин
Лю
26
Guan
He
25
Ханьвэнь
Дэн
17
Chen
Yuhao
21
Чао
Хэ
12
Xiaobin
Zhang
II
11
Давидсон
4
Вэй
Ши-Хао
9
Якубу
Абдул-Азиз
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
5
Zihao
Yan
17
Shihao
Piao
8
Chuangyi
Lin
21
Шкорич
Миле
19
Жуков
Георгий
20
Xinyu
Liu1
31
Овусу-Секьере
Деабеас
10
Oscar
Taty
Maritu
Ухань Три Таунс
3-4-2-1
Цанчжоу
3-4-2-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Цанчжоу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:1
С
0:4
С
3:4

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.67
3

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
30

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 12 (1) 0.48
Давидсон 5 (1) 0.2
Вэй Ши-Хао 4 0.16
Ademilson 4 (1) 0.16
Се Пэнфэй 3 0.12
Qianglong Tao 3 0.12
Marcao V 3 0.12
Ханьвэнь Дэн 2 0.08
Yang Li3 2 0.08
Станчу Николае 1 0.04
Dinghao Yan 1 0.04
Liuyu Duan 1 0.04
Пак Чжи Су 0 0
Guan He 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0
Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу-Секьере Деабеас 8 0.32
Локадия Юрген 7 (2) 0.28
Oscar Taty Maritu 6 (1) 0.24
Peng Wang III 4 0.16
Шкорич Миле 2 0.08
Жуков Георгий 1 0.04
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 5 1
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Чао Хэ 4 0
Вэй Ши-Хао 2 1
Имин Лю 3 0
Ханьвэнь Дэн 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Пак Чжи Су 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Honglue Zhao 6 0
Peng Wang III 5 0
Yun Yang 3 1
Chuangyi Lin 4 0
Puliang Shao 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Kaimu Zheng 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Овусу-Секьере Деабеас 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Цанчжоу
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
7
Ухань Три Таунс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Цанчжоу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

18
12
Ухань Три Таунс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Цанчжоу
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Пропущено

16
26
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
3
12%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
4
25%
6
23%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
9%
5
31%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
18%
5
31%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
25%
2
11%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
5
28%
76-90

Забито

42
29
21 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
6
14%
6
21%
1-15
3
7%
3
10%
16-30
12
29%
5
17%
31-45
5
12%
5
17%
46-60
7
17%
3
10%
61-75
9
21%
7
24%
76-90

Пропущено

28
44
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
5
18%
5
11%
1-15
4
14%
5
11%
16-30
4
14%
9
20%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
7
25%
7
16%
61-75
4
14%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Цанчжоу
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5 Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Цанчжоу

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
2:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
2
4 раза 16%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Цанчжоу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
3
9
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
19
6
10
15
1.5
8
17
6
19
2.5
1
24
3
22
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 25 17 5 3 54 - 23 56
2.
Шаньдун Тайшань
 25 13 8 4 48 - 22 47
3.
Шанхай Шеньхуа
 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
5.
Ухань Три Таунс
 25 11 9 5 42 - 28 42
6.
Бэйцзин Гоань
 25 11 8 6 43 - 30 41
7.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
8.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
9.
Чанчунь Ятай
 25 9 7 9 38 - 39 34
10.
Цанчжоу
 25 8 6 11 28 - 45 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 24 7 5 12 35 - 45 26
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 24 3 10 11 20 - 33 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Ухань Три Таунс
 13 6 5 2 21 - 15 23
6.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
7.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
8.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
9.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
11.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 12 3 3 6 13 - 26 12
10.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
15.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • 46'
    Чао Хэ уходит с поля. Dinghao Yan выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Пак Чжи Су сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Вэй Ши-Хао бьет в цель!
  • 11'
    Ханьвэнь Дэн сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Вэй Ши-Хао бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hankou Cultural Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 2:0 Цанчжоу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     