Тур: 25. Стадион: Hankou Cultural Sports Centre.
2:0
Конец матча
Ход матча
11'
1:0
33'
2:0
46'
46'
46'
68'
68'
74'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
586 Количество передач 278
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
26
Guan
He
25
Ханьвэнь
Дэн
17
Chen
Yuhao
21
Чао
Хэ
11
Давидсон
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
17
Shihao
Piao
21
Шкорич
Миле
20
Xinyu
Liu1
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
26 Guan HeЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
17 Chen YuhaoЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
-
32 Haidong Lu
-
24 Liuyu Duan
-
2 Yang Li3
-
-
31 Jiayu Guo
-
44 Zheng Yan
-
38 Tianle Yu
-
34 Zihao Xia
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
21 Шкорич МилеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Xinyu Liu1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
-
26 Yunqi Guo
-
18 Xuchen Yao
-
30 Yang Liu II
-
22 Wei Wu
-
27 Fuyu Ma
-
-
35 Jianyi Zhou
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Цанчжоу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.67
3
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
30
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|12 (1)
|0.48
|Давидсон
|5 (1)
|0.2
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.16
|Ademilson
|4 (1)
|0.16
|Се Пэнфэй
|3
|0.12
|Qianglong Tao
|3
|0.12
|Marcao V
|3
|0.12
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.08
|Yang Li3
|2
|0.08
|Станчу Николае
|1
|0.04
|Dinghao Yan
|1
|0.04
|Liuyu Duan
|1
|0.04
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Guan He
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
|Чао Хэ
|0
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу-Секьере Деабеас
|8
|0.32
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.28
|Oscar Taty Maritu
|6 (1)
|0.24
|Peng Wang III
|4
|0.16
|Шкорич Миле
|2
|0.08
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Xiangshuo Zhang
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|5
|1
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Вэй Ши-Хао
|2
|1
|Имин Лю
|3
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|1
|Давидсон
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Пак Чжи Су
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|7
|0
|Honglue Zhao
|6
|0
|Peng Wang III
|5
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Chuangyi Lin
|4
|0
|Puliang Shao
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Kaimu Zheng
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Цанчжоу
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
7
Ухань Три Таунс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Цанчжоу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
18
12
Ухань Три Таунс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Цанчжоу
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Пропущено
16
26
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
3
12%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
4
25%
6
23%
46-60
5
31%
4
15%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
9%
5
31%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
18%
5
31%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
25%
2
11%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
5
28%
76-90
Забито
42
29
21 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
6
14%
6
21%
1-15
3
7%
3
10%
16-30
12
29%
5
17%
31-45
5
12%
5
17%
46-60
7
17%
3
10%
61-75
9
21%
7
24%
76-90
Пропущено
28
44
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
5
18%
5
11%
1-15
4
14%
5
11%
16-30
4
14%
9
20%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
7
25%
7
16%
61-75
4
14%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Цанчжоу
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5 Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Цанчжоу
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
2:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
2
4 раза 16%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Цанчжоу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
58
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
39
39
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
196
1015
817
619
124
322
124
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7