Тур: 25. Стадион: Воркерс.
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаЙеннарис Никлас
18' Желтая карточкаTixiang Li
20' Желтая карточкаН'Думбу Александр
0:1
57' ГолЛеонардо Родригес
71' Желтая карточкаYu Dong
83' Желтая карточкаЧендун Чжан
90' Желтая карточкаЛён Нок-Хан
90' Желтая карточкаЧжанг Сичже
90' Желтая карточкаАндрияшевич Франко
90'+5
Ход матча
13'
18'
57'
0:1
71'
76'
79'
83'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
9 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
368 Количество передач 304
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
34
Сень
Хоу
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
4
Ли
Лэй
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
22
Jin
Cheng
- Основной состав
-
34 Сень ХоуВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
-
20 Ziming Wang
-
33 Nureli Abbas
-
-
43 Wenhao Jiang
-
21 Yuan Zhang2
-
26 Yang Bai
-
44 Dezhi Duan
-
39 Yaki Yan
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
31 Bin Gu
-
12 Jinfeng Lai
-
21 Shengpan Ji
-
15 Haoxiang Jin
-
-
39 Yudong Wang
-
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан Сан-У
|7 (1)
|0.28
|Ziming Wang
|7
|0.28
|Абреу Фабиу
|4
|0.16
|Соуза Жосеф
|4
|0.16
|Liyn Yang
|4
|0.16
|Чжанг Сичже
|3 (1)
|0.12
|Адеми Ариян
|2
|0.08
|Hao Fang
|2
|0.08
|Tianyi Gao
|1
|0.04
|Чи Чжунго
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.04
|Пяо Чэн
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Yang Bai
|1
|0.04
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|14 (1)
|0.56
|Куасси Жан
|4 (1)
|0.16
|Андрияшевич Франко
|4
|0.16
|Di Gao
|4
|0.16
|Junsheng Yao
|2
|0.08
|Цзяци Чжан
|2
|0.08
|Zheng'ao Sun
|1
|0.04
|Jin Cheng
|1
|0.04
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.04
|Ulrich Ewolo
|1
|0.04
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|0
|Jiaqi Han
|5
|0
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Gang Wang
|4
|0
|Tianyi Gao
|4
|0
|Чендун Чжан
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Boxuan Feng
|3
|0
|Hao Fang
|3
|0
|Yang Bai
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Кан Сан-У
|2
|0
|Сень Хоу
|0
|1
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|Чжанг Сичже
|1
|0
|Абреу Фабиу
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Wenhao Jiang
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|5
|2
|Лён Нок-Хан
|4
|1
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Н'Думбу Александр
|3
|1
|Xin Yue
|3
|1
|Андрияшевич Франко
|4
|0
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|1
|Bo Zhao
|2
|1
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Tixiang Li
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Мушекви Няша
|2
|0
|Chang Wang
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Чжэцзян Профессионал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
10
Бэйцзин Гоань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Чжэцзян Профессионал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
10
19
Бэйцзин Гоань
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Чжэцзян Профессионал
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
27
21
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
11%
2
10%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
4
15%
8
38%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
7
26%
3
14%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
23%
2
12%
1-15
3
23%
5
29%
29%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
1
8%
2
12%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
6
40%
2
10%
46-60
2
13%
8
40%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
2
15%
1-15
5
28%
3
23%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
5
38%
76-90
Забито
42
41
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
4
10%
4
10%
1-15
6
14%
5
12%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
10
24%
10
24%
46-60
5
12%
9
22%
61-75
9
21%
7
17%
76-90
Пропущено
31
30
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
5
16%
4
13%
1-15
8
26%
8
27%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
5
16%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:2
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
5
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
67
76
49
49
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
39
75
111
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
205
916
1411
520
520
421
124
322
124
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7