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Китай: Суперлига
2023

Тур: 25. Стадион: .
Бэйцзин Гоань
0:1
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
13' Желтая карточка
Йеннарис Никлас
18' Желтая карточка
Tixiang Li
20' Желтая карточка
Н'Думбу Александр
0:1
57' Гол
Леонардо Родригес
71' Желтая карточка
Yu Dong
83' Желтая карточка
Чендун Чжан
90' Желтая карточка
Лён Нок-Хан
90' Желтая карточка
Чжанг Сичже
90' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
90'+5

Ход матча

13'
Йеннарис Никлас
 
18'
 
Tixiang Li
20'
 
Н'Думбу Александр
34'
 
Chang Wang
Поссиньоло Лукас
34'
 
Куасси Жан
Junsheng Yao
57'
0:1
Леонардо Родригес
(Xin Yue)
67'
Дабао Юй
Йеннарис Никлас
 
71'
 
Yu Dong
75'
 
Мушекви Няша
Леонардо Родригес
75'
 
Цзяци Чжан
Н'Думбу Александр
76'
Yaki Yan
Boxuan Feng
 
79'
 
Bin Gu
Tixiang Li
83'
Чендун Чжан
 
85'
Ziming Wang
Liyn Yang
 
90'
 
Лён Нок-Хан
90'
Чжанг Сичже
 
90'
 
Андрияшевич Франко

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 9 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 368 Количество передач 304
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
34
Сень
Хоу
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
4
Ли
Лэй
10
Чжанг
Сичже
6
Чи
Чжунго
23
Йеннарис
Никлас
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
7
Кан
Сан-У
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
45
Леонардо
Родригес
Бэйцзин Гоань
4-3-3
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:2
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кан Сан-У 7 (1) 0.28
Ziming Wang 7 0.28
Абреу Фабиу 4 0.16
Соуза Жосеф 4 0.16
Liyn Yang 4 0.16
Чжанг Сичже 3 (1) 0.12
Адеми Ариян 2 0.08
Hao Fang 2 0.08
Tianyi Gao 1 0.04
Чи Чжунго 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Mohemati Naibijiang 1 0.04
Пяо Чэн 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Yang Bai 1 0.04
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Dezhi Duan 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 14 (1) 0.56
Куасси Жан 4 (1) 0.16
Андрияшевич Франко 4 0.16
Di Gao 4 0.16
Junsheng Yao 2 0.08
Цзяци Чжан 2 0.08
Zheng'ao Sun 1 0.04
Jin Cheng 1 0.04
Поссиньоло Лукас 1 0.04
Ulrich Ewolo 1 0.04
Н'Думбу Александр 0 0
Tixiang Li 0 0
Xin Yue 0 0
Bin Gu 0 0
Yu Dong 0 0
Dongsheng Wang 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 0
Jiaqi Han 5 0
Соуза Жосеф 4 0
Gang Wang 4 0
Tianyi Gao 4 0
Чендун Чжан 3 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Boxuan Feng 3 0
Hao Fang 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Кан Сан-У 2 0
Сень Хоу 0 1
Йеннарис Никлас 1 0
Чжанг Сичже 1 0
Абреу Фабиу 1 0
Liyn Yang 1 0
Ziming Wang 1 0
Wenhao Jiang 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 5 2
Лён Нок-Хан 4 1
Dongsheng Wang 5 0
Н'Думбу Александр 3 1
Xin Yue 3 1
Андрияшевич Франко 4 0
Поссиньоло Лукас 4 0
Zheng'ao Sun 2 1
Bo Zhao 2 1
Цзяци Чжан 3 0
Tixiang Li 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Мушекви Няша 2 0
Chang Wang 2 0
Junsheng Yao 2 0
Di Gao 1 0
Bin Gu 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Чжэцзян Профессионал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
10
Бэйцзин Гоань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Чжэцзян Профессионал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

10
19
Бэйцзин Гоань
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Чжэцзян Профессионал
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
11%
2
10%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
4
15%
8
38%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
7
26%
3
14%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
23%
2
12%
1-15
3
23%
5
29%
29%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
1
8%
2
12%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
6
40%
2
10%
46-60
2
13%
8
40%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
2
15%
1-15
5
28%
3
23%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
5
38%
76-90

Забито

42
41
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
4
10%
4
10%
1-15
6
14%
5
12%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
10
24%
10
24%
46-60
5
12%
9
22%
61-75
9
21%
7
17%
76-90

Пропущено

31
30
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
5
16%
4
13%
1-15
8
26%
8
27%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
5
16%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:2
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
5
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
7
6
4
9
2.5
4
9
3
10
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
20
5
9
16
1.5
14
11
5
20
2.5
5
20
4
21
3.5
1
24
3
22
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 25 17 5 3 54 - 23 56
2.
Шаньдун Тайшань
 25 13 8 4 48 - 22 47
3.
Шанхай Шеньхуа
 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
5.
Ухань Три Таунс
 25 11 9 5 42 - 28 42
6.
Бэйцзин Гоань
 25 11 8 6 43 - 30 41
7.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
8.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
9.
Чанчунь Ятай
 25 9 7 9 38 - 39 34
10.
Цанчжоу
 25 8 6 11 28 - 45 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 24 7 5 12 35 - 45 26
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 24 3 10 11 20 - 33 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Ухань Три Таунс
 13 6 5 2 21 - 15 23
6.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
7.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
8.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
9.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
11.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 12 3 3 6 13 - 26 12
10.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
15.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
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