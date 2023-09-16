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Китай: Суперлига
2023

Тур: 25. Стадион: .
Хэнань Суншань Лунмэн
3:0
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
19' Желтая карточка
Zexiang Yang
23' Желтая карточка
Yuhao Zhao
1:0
58' Гол
Чович Неманья
2:0
70' Гол
Dilemet Tudi
75' Желтая карточка
Чович Неманья
79' Желтая карточка
Dilemet Tudi
3:0
90' Гол
Boyuan Feng
90' Желтая карточка
Boyuan Feng
90'+6

Ход матча

19'
 
Zexiang Yang
23'
Yuhao Zhao
 
44'
 
Цао Юньдин
Бассогог Кристиан
46'
Dilemet Tudi
Yuhao Zhao
 
58'
Чович Неманья
(Songyi Li)
1:0
64'
 
Ernanduo Fei
Yangyang Jin
70'
Dilemet Tudi
(Денич Джордже)
2:0
72'
Yihao Zhong
Xin Luo
 
72'
Шунич Тони
Перейра Илдеберту
 
75'
Чович Неманья
 
76'
 
Yougang Xu
Хинг-Гловер Макарио
76'
 
Jiabao Wen
Zexiang Yang
76'
 
Junchen Zhou
Ханчао Ю
77'
Tianyu Gao
Zichang Huang
 
79'
Dilemet Tudi
 
83'
Boyuan Feng
Чович Неманья
 
90'
Boyuan Feng
(Songyi Li)
3:0
90'
Boyuan Feng
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 426 Количество передач 330
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
5
Цао
Гу
18
Yuhao
Zhao
4
Xin
Luo
33
Dilmurat
Mawlanyaz
8
Zichang
Huang
35
Денич
Джордже
6
Шангуань
Ван
31
Перейра
Илдеберту
20
Чович
Неманья
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
19
Yue
Zhu
16
Zexiang
Yang
2
Хинг-Гловер
Макарио
32
Aidi
Fulang
Xisi
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
17
Бассогог
Кристиан
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
Хэнань Суншань Лунмэн
5-4-1
Шанхай Шеньхуа
3-4-2-1

История личных встреч

Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Шеньхуа

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
85.7%
3 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
3 победы 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
К
0:3
С
1:0
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

79
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.13

Среднее время на гол

56
79

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.37
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 14 (3) 0.56
Zichang Huang 3 0.12
Денич Джордже 3 0.12
Boyuan Feng 3 0.12
Межеевски Адриан 2 0.08
Перейра Илдеберту 1 0.04
Пина Томас 1 0.04
Yihao Zhong 1 0.04
Dilemet Tudi 1 0.04
Songyi Li 0 0
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 9 0.36
Ханчао Ю 5 0.2
Shenglong Jiang 4 0.16
Бассогог Кристиан 2 (1) 0.08
У Си 2 0.08
Цао Юньдин 1 0.04
Haoyang Xu 1 0.04
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.04
Амаду Ибраим 1 0.04
Haijian Wang 1 0.04
Yangyang Jin 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0
Wai-Tsun Dai 0 0
Чжу Чэньцзе 0 0

Карточки

Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 7 0
Чович Неманья 5 1
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 4 0
Перейра Илдеберту 4 0
Zhao Ke 4 0
Dilemet Tudi 4 0
Межеевски Адриан 3 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Guoming Wang 3 0
Shuai Yang2 3 0
Цао Гу 2 0
Денич Джордже 2 0
Boyuan Feng 2 0
Tianyu Gao 2 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 7 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Zexiang Yang 4 0
Haoyang Xu 4 0
Haijian Wang 4 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Амаду Ибраим 2 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
Цао Юньдин 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Результаты матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
5
Хэнань Суншань Лунмэн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Шанхай Шеньхуа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

6
13
Хэнань Суншань Лунмэн
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Шанхай Шеньхуа
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
6
38%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
5
33%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

20
11
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
4
36%
61-75
7
35%
1
9%
76-90

Забито

30
29
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
3
10%
2
7%
1-15
6
20%
6
21%
16-30
6
20%
7
24%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
2
7%
5
17%
76-90

Пропущено

31
27
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
5
16%
2
7%
1-15
3
10%
8
30%
30%
16-30
3
10%
7
26%
31-45
7
23%
1
4%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
9
29%
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2
Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1

Результаты матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
1
18 раз 72%
0
3 раза 12%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
2
10
3
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
2
11
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
22
3
8
17
1.5
4
21
4
21
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 25 17 5 3 54 - 23 56
2.
Шаньдун Тайшань
 25 13 8 4 48 - 22 47
3.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
4.
Шанхай Шеньхуа
 25 12 6 7 28 - 28 42
5.
Ухань Три Таунс
 25 11 9 5 42 - 28 42
6.
Бэйцзин Гоань
 25 11 8 6 43 - 30 41
7.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
8.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
9.
Чанчунь Ятай
 25 9 7 9 38 - 39 34
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 25 8 7 10 30 - 31 31
11.
Цанчжоу
 25 8 6 11 28 - 45 30
12.
Мэйчжоу Хакка
 2:0 25 8 5 12 37 - 45 29
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 24 3 10 11 20 - 33 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 0:2 25 3 3 19 21 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
6.
Ухань Три Таунс
 13 6 5 2 21 - 15 23
7.
Мэйчжоу Хакка
 2:0 12 7 1 4 21 - 15 22
8.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
9.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
10.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
11.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
12.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 0:2 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 12 3 3 6 13 - 26 12
10.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 2:0 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
15.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
16.
Шэньчжэнь
 0:2 13 0 2 11 9 - 38 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Boyuan Feng получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Songyi Li сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Boyuan Feng бьет в цель!
  • 83'
    Чович Неманья уходит с поля. Boyuan Feng выходит вместо него
  • 79'
    Dilemet Tudi получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Zichang Huang уходит с поля. Tianyu Gao выходит вместо него
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    • 64'
      Yangyang Jin уходит с поля. Ernanduo Fei выходит вместо него
    • 58'
      Songyi Li сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Чович Неманья бьет в цель!
    • 46'
      Yuhao Zhao уходит с поля. Dilemet Tudi выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Бассогог Кристиан уходит с поля. Цао Юньдин выходит вместо него
    • 23'
      Yuhao Zhao получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Zexiang Yang получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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