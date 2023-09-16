Тур: 25. Стадион: Женжу Ханггай.
3:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаZexiang Yang
23' Желтая карточкаYuhao Zhao
1:0
58' ГолЧович Неманья
2:0
70' ГолDilemet Tudi
75' Желтая карточкаЧович Неманья
79' Желтая карточкаDilemet Tudi
3:0
90' ГолBoyuan Feng
90' Желтая карточкаBoyuan Feng
90'+6
Ход матча
19'
23'
58'
1:0
70'
2:0
72'
75'
76'
79'
90'
3:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
426 Количество передач 330
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
5
Цао
Гу
18
Yuhao
Zhao
4
Xin
Luo
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
19
Yue
Zhu
16
Zexiang
Yang
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
24 Songyi LiЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Keqiang Chen
-
26 Jiahui Liu
-
29 Yihao Zhong
-
-
16 Dilemet Tudi
-
30 Tenglong Li
-
14 Tianyu Gao
-
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
19 Yue ZhuЗащитник
-
16 Zexiang YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
29 Junchen Zhou
-
-
30 Yaxiong Bao
-
35 Longhai He
-
-
-
14 Hao Wang
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Шеньхуа
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
85.7%
3 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
3 победы 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
79
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.6
1.13
Среднее время на гол
56
79
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.37
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|14 (3)
|0.56
|Zichang Huang
|3
|0.12
|Денич Джордже
|3
|0.12
|Boyuan Feng
|3
|0.12
|Межеевски Адриан
|2
|0.08
|Перейра Илдеберту
|1
|0.04
|Пина Томас
|1
|0.04
|Yihao Zhong
|1
|0.04
|Dilemet Tudi
|1
|0.04
|Songyi Li
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|9
|0.36
|Ханчао Ю
|5
|0.2
|Shenglong Jiang
|4
|0.16
|Бассогог Кристиан
|2 (1)
|0.08
|У Си
|2
|0.08
|Цао Юньдин
|1
|0.04
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.04
|Амаду Ибраим
|1
|0.04
|Haijian Wang
|1
|0.04
|Yangyang Jin
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
|Чжу Чэньцзе
|0
|0
Карточки
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|7
|0
|Чович Неманья
|5
|1
|Пина Томас
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Шунич Тони
|4
|0
|Перейра Илдеберту
|4
|0
|Zhao Ke
|4
|0
|Dilemet Tudi
|4
|0
|Межеевски Адриан
|3
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Guoming Wang
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Boyuan Feng
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|7
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|4
|0
|Haoyang Xu
|4
|0
|Haijian Wang
|4
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Амаду Ибраим
|2
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Суншань Лунмэн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
5
Хэнань Суншань Лунмэн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Шанхай Шеньхуа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
6
13
Хэнань Суншань Лунмэн
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Шанхай Шеньхуа
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
6
38%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
5
33%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
20
11
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
4
36%
61-75
7
35%
1
9%
76-90
Забито
30
29
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
3
10%
2
7%
1-15
6
20%
6
21%
16-30
6
20%
7
24%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
2
7%
5
17%
76-90
Пропущено
31
27
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
5
16%
2
7%
1-15
3
10%
8
30%
30%
16-30
3
10%
7
26%
31-45
7
23%
1
4%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
9
29%
29%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2
Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1
Результаты матчей
Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
1
18 раз 72%
0
3 раза 12%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
58
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
39
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
223
817
421
421
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|54 - 23
|56
|2.
|25
|13
|8
|4
|48 - 22
|47
|3.
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|42
|4.
|25
|12
|6
|7
|28 - 28
|42
|5.
|25
|11
|9
|5
|42 - 28
|42
|6.
|25
|11
|8
|6
|43 - 30
|41
|7.
|24
|10
|7
|7
|35 - 27
|37
|8.
|24
|7
|13
|4
|29 - 24
|34
|9.
|25
|9
|7
|9
|38 - 39
|34
|10.
|25
|8
|7
|10
|30 - 31
|31
|11.
|25
|8
|6
|11
|28 - 45
|30
|12.
|2:0
|25
|8
|5
|12
|37 - 45
|29
|13.
|25
|6
|5
|14
|28 - 37
|23
|14.
|24
|3
|10
|11
|20 - 33
|19
|15.
|24
|3
|9
|12
|20 - 36
|18
|16.
|0:2
|25
|3
|3
|19
|21 - 62
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 8
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|27 - 13
|25
|4.
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|21 - 15
|23
|7.
|2:0
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|22 - 17
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|14 - 12
|22
|10.
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|11.
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|12.
|12
|4
|8
|0
|18 - 13
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 19
|18
|14.
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|15.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|16.
|0:2
|12
|3
|1
|8
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|28 - 7
|29
|2.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|3.
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|5.
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|9.
|12
|3
|3
|6
|13 - 26
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|11.
|13
|1
|6
|6
|11 - 17
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|12 - 21
|8
|13.
|2:0
|13
|1
|4
|8
|16 - 30
|7
|14.
|12
|0
|3
|9
|8 - 22
|3
|15.
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|16.
|0:2
|13
|0
|2
|11
|9 - 38
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7