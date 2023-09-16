  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 22.
Сирианска Эскильстуна
1:3
Второй тайм: 66'
Эргрюте
0'
0:1
15' Гол
Силисуфай Эди
0:2
24' Гол
Силисуфай Эди
0:3
36' Гол
Noah Christoffersson
1:3
60' Гол
Модиг Йеспер
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
13
Якубу
Алию
14
Oskar
Lindberg
23
Armin
Culum
20
Emmanuel
Duah
12
Нилльсон
Маттиас
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
19
Андреассон
Антон
24
Свенссон
Уильям
6
Хольмен
Кевин
14
Полсон
Дэниел
18
Дротт
Джонатан
15
Дальквист
Исак
26
Силисуфай
Эди
11
Noah
Christoffersson
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1
Эргрюте
3-5-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Эргрюте

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
2:2
С
4:3
С
2:2
С
4:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 4 0.18
Паломино Марсело 3 (1) 0.14
Модиг Йеспер 2 0.09
Leo Lif 2 0.09
Emmanuel Duah 2 0.09
Oskar Lindberg 2 0.09
Якубу Алию 1 0.05
Карлссон Аджей Симон 1 0.05
Адольфссон Маттис 1 0.05
Anton Ekeroth 1 0.05
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.27
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.14
Дальквист Исак 2 0.09
Hady Saleh Karim 2 0.09
Тагессон Линус 2 0.09
Силисуфай Эди 2 0.09
Муянич Амел 2 0.09
Дальстрём Виллиам 1 0.05
Дротт Джонатан 1 0.05
Erion Sadiku 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Свенссон Уильям 1 0.05
Азулай Джонатан 1 (1) 0.05
Хольмен Кевин 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 5 0
Oskar Lindberg 5 0
Anton Ekeroth 4 0
Robin Sundgren 4 0
Худу Абдул Халик 3 0
Паломино Марсело 3 0
Мааруф Самир 3 0
Сульич Али 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 7 0
Erion Sadiku 7 0
Hady Saleh Karim 4 1
Свенссон Уильям 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Азулай Джонатан 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Тагессон Линус 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Хольмен Кевин 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Сирианска Эскильстуна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Эргрюте
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

7
14
Сирианска Эскильстуна
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Эргрюте
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
18%
2
29%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
14%
4
25%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
3
43%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
8
50%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
19%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
4
19%
4
24%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

18
23
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
2
11%
9
39%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Пропущено

28
33
15 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
5
18%
6
18%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
8
29%
8
24%
31-45
5
18%
7
21%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
3
11%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0
Эргрюте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2
Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Эргрюте

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
3:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
1
9
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
14
7
6
15
1.5
6
15
2
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 22 13 3 6 45 - 28 42
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 21 9 4 8 27 - 27 31
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Треллеборг
 21 7 5 9 29 - 36 26
9.
Браге
 21 7 4 10 23 - 32 25
10.
Йёнчёпинг
 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Сирианска Эскильстуна
 1:3 22 6 7 9 20 - 30 25
13.
Сундсвалль
 22 6 5 11 30 - 44 23
14.
Эргрюте
 3:1 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 21 5 6 10 23 - 29 21
16.
Сковде АИК
 21 4 4 13 18 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
10.
Сирианска Эскильстуна
 1:3 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
12.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
13.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Хельсинборг
 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Эргрюте
 3:1 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Эргрюте
 3:1 11 3 2 6 10 - 17 11
7.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
8.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
9.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
10.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
11.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Сирианска Эскильстуна
 1:3 11 2 3 6 8 - 20 9
13.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сирианска Эскильстуна
    Ничья
    Эргрюте
    79.00
    7.30
    2.91
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 1:3 Эргрюте онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сирианска Эскильстуна
    Эргрюте
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     