Тур: 22.
1:3
Второй тайм: 66'
0'
0:1
15' ГолСилисуфай Эди
0:2
24' ГолСилисуфай Эди
0:3
36' ГолNoah Christoffersson
1:3
60' ГолМодиг Йеспер
Ход матча
15'
0:1
24'
0:2
36'
60'
1:3
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yagan SasmanЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
70 Mendi I
-
-
Главный тренер: Tony Andersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Эргрюте
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|4
|0.18
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.14
|Модиг Йеспер
|2
|0.09
|Leo Lif
|2
|0.09
|Emmanuel Duah
|2
|0.09
|Oskar Lindberg
|2
|0.09
|Якубу Алию
|1
|0.05
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.05
|Адольфссон Маттис
|1
|0.05
|Anton Ekeroth
|1
|0.05
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.27
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.14
|Дальквист Исак
|2
|0.09
|Hady Saleh Karim
|2
|0.09
|Тагессон Линус
|2
|0.09
|Силисуфай Эди
|2
|0.09
|Муянич Амел
|2
|0.09
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.05
|Дротт Джонатан
|1
|0.05
|Erion Sadiku
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Свенссон Уильям
|1
|0.05
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.05
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|5
|0
|Oskar Lindberg
|5
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|7
|0
|Erion Sadiku
|7
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Тагессон Линус
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Сирианска Эскильстуна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Эргрюте
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
7
14
Сирианска Эскильстуна
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Эргрюте
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
18%
2
29%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
14%
4
25%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
3
43%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
8
50%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
19%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
4
19%
4
24%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Забито
18
23
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
2
11%
9
39%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Пропущено
28
33
15 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
5
18%
6
18%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
8
29%
8
24%
31-45
5
18%
7
21%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
3
11%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0
Эргрюте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2
Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Эргрюте
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
3:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
37
56
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
55
38
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
147
615
615
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|4
|3
|41 - 16
|46
|2.
|21
|13
|5
|3
|33 - 16
|44
|3.
|22
|13
|3
|6
|45 - 28
|42
|4.
|21
|10
|6
|5
|35 - 17
|36
|5.
|21
|9
|4
|8
|27 - 27
|31
|6.
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|7.
|21
|6
|10
|5
|29 - 24
|28
|8.
|21
|7
|5
|9
|29 - 36
|26
|9.
|21
|7
|4
|10
|23 - 32
|25
|10.
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|11.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|12.
|1:3
|22
|6
|7
|9
|20 - 30
|25
|13.
|22
|6
|5
|11
|30 - 44
|23
|14.
|3:1
|22
|5
|7
|10
|25 - 35
|22
|15.
|21
|5
|6
|10
|23 - 29
|21
|16.
|21
|4
|4
|13
|18 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 13
|23
|3.
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|6.
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|7.
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|10.
|1:3
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|12.
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|13.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|16.
|3:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|25 - 18
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|3:1
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|7.
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|8.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|10.
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|12.
|1:3
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7