Тур: 22.
1:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолСилисуфай Эди
0:2
24' ГолСилисуфай Эди
0:3
36' ГолNoah Christoffersson
1:3
59' ГолМодиг Йеспер
67' Желтая карточкаФрайерс Зеки
90'+7
Ход матча
15'
0:1
24'
0:2
36'
59'
1:3
67'
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yagan SasmanЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
70 Mendi I
-
-
Главный тренер: Tony Andersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Эргрюте
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|4
|0.18
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.14
|Модиг Йеспер
|2
|0.09
|Leo Lif
|2
|0.09
|Emmanuel Duah
|2
|0.09
|Oskar Lindberg
|2
|0.09
|Якубу Алию
|1
|0.05
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.05
|Адольфссон Маттис
|1
|0.05
|Anton Ekeroth
|1
|0.05
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.27
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.14
|Дальквист Исак
|2
|0.09
|Hady Saleh Karim
|2
|0.09
|Тагессон Линус
|2
|0.09
|Силисуфай Эди
|2
|0.09
|Муянич Амел
|2
|0.09
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.05
|Дротт Джонатан
|1
|0.05
|Erion Sadiku
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Свенссон Уильям
|1
|0.05
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.05
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|5
|0
|Oskar Lindberg
|5
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|7
|0
|Erion Sadiku
|7
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Тагессон Линус
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
3
Сирианска Эскильстуна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Эргрюте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
7
14
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Эргрюте
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
17%
3
30%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
10
17
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
20%
4
24%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
18 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
8
50%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
19%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
4
19%
4
24%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Забито
19
26
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
2
11%
10
38%
31-45
6
32%
2
8%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
21%
5
19%
76-90
Пропущено
31
34
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
6
19%
6
18%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
9
29%
29%
8
24%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
5
16%
3
9%
61-75
3
10%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0
Эргрюте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2
Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Эргрюте
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
38
56
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
65
38
29
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
157
616
715
220
319
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7