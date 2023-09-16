Тур: 25. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre.
2:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
14' ГолRodrigo Henrique
16' Желтая карточкаHaofeng Xu
20' Желтая карточкаКосович Небойша
2:0
23' ГолКонраад Тайрон
43' Желтая карточкаYuezheng Du
Ход матча
14'
1:0
16'
20'
23'
43'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
22
Дун
Хэнъи
11
Yuan
Zhang1
13
Haofeng
Xu
16
Dalun
Zheng
19
Yue
Xu
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
21 Wei Wang
-
-
19 Yilin Yang
-
-
28 Daogang Yao
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
16 Dalun ZhengЗащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
17 Hao Fu
-
18 Xiangyu Chen
-
12 Lei Liao
-
28 Xin Zhou2
-
32 Jiabao Ji
-
14 Li Ning
-
37 Jiajin Hu
-
43 Junjie Yuan
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шэньчжэнь
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1.25
Среднее время на гол
34
72
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|6
|0.24
|Rodrigo Henrique
|5
|0.2
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.16
|Дугалич Раде
|3
|0.12
|Инь Цуняо
|3
|0.12
|Chugui Ye
|2
|0.08
|Косович Небойша
|2
|0.08
|Zhechao Chen
|2
|0.08
|Котник Андрей
|2
|0.08
|Хунбо Инь
|1
|0.04
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Yihu Yang
|1
|0.04
|Liang Shi
|1
|0.04
|Ximing Pan
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.2
|Hujahmat Shahsat
|3 (2)
|0.12
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.08
|Yue Liu
|2
|0.08
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Алессандрини Ромен
|1
|0.04
|Shuai Pei
|1
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Xin Zhou2
|1
|0.04
|Haofeng Xu
|1
|0.04
|Guoliang Chen
|1
|0.04
|Zigui Shen
|1
|0.04
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Xiangyu Chen
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
|Ziyi Tian
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|6
|1
|Liang Shi
|6
|0
|Дугалич Раде
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Инь Цуняо
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|5
|1
|Yue Liu
|2
|2
|Yue Xu
|5
|0
|Li Ning
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Shuai Pei
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Ruifeng Huang
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Xiangyu Chen
|1
|0
|Ziyi Tian
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Шэньчжэнь
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
11
Мэйчжоу Хакка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
23
19
Упущенные победы
10
8
Мэйчжоу Хакка
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Шэньчжэнь
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
31
19
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
41%
2
18%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
2
12%
1
9%
76-90
Пропущено
17
34
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
3
9%
1-15
2
12%
5
15%
16-30
5
29%
29%
5
15%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
8
47%
10
29%
29%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
5
42%
76-90
Пропущено
29
24
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
3%
4
17%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
7
24%
7
29%
29%
61-75
8
28%
3
13%
76-90
Забито
34
23
19 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
6
18%
3
13%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
9
26%
5
22%
31-45
7
21%
2
9%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
5
15%
6
26%
76-90
Пропущено
46
58
18 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
2
4%
7
12%
1-15
5
11%
9
16%
16-30
11
24%
7
12%
31-45
5
11%
8
14%
46-60
7
15%
14
24%
61-75
16
35%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Шэньчжэнь
Точный счет
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
5:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
65
39
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
66
310
210
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
1410
915
519
420
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|54 - 23
|56
|2.
|25
|13
|8
|4
|48 - 22
|47
|3.
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|42
|4.
|25
|12
|6
|7
|28 - 28
|42
|5.
|25
|11
|9
|5
|42 - 28
|42
|6.
|25
|11
|8
|6
|43 - 30
|41
|7.
|24
|10
|7
|7
|35 - 27
|37
|8.
|24
|7
|13
|4
|29 - 24
|34
|9.
|25
|9
|7
|9
|38 - 39
|34
|10.
|25
|8
|7
|10
|30 - 31
|31
|11.
|25
|8
|6
|11
|28 - 45
|30
|12.
|2:0
|25
|8
|5
|12
|37 - 45
|29
|13.
|25
|6
|5
|14
|28 - 37
|23
|14.
|24
|3
|10
|11
|20 - 33
|19
|15.
|24
|3
|9
|12
|20 - 36
|18
|16.
|0:2
|25
|3
|3
|19
|21 - 62
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 8
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|27 - 13
|25
|4.
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|21 - 15
|23
|7.
|2:0
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|22 - 17
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|14 - 12
|22
|10.
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|11.
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|12.
|12
|4
|8
|0
|18 - 13
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 19
|18
|14.
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|15.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|16.
|0:2
|12
|3
|1
|8
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|28 - 7
|29
|2.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|3.
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|5.
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|9.
|12
|3
|3
|6
|13 - 26
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|11.
|13
|1
|6
|6
|11 - 17
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|12 - 21
|8
|13.
|2:0
|13
|1
|4
|8
|16 - 30
|7
|14.
|12
|0
|3
|9
|8 - 22
|3
|15.
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|16.
|0:2
|13
|0
|2
|11
|9 - 38
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7