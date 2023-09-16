Тур: 25. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre.
5:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолRodrigo Henrique
16' Желтая карточкаHaofeng Xu
20' Желтая карточкаКосович Небойша
2:0
23' ГолКонраад Тайрон
43' Желтая карточкаYuezheng Du
55' Желтая карточкаZiyi Tian
3:0
72' ГолКотник Андрей
4:0
76' ГолChugui Ye
4:1
82' ГолДонкин Уилл
5:1
89' ГолКотник Андрей
90'+4
Ход матча
14'
1:0
16'
20'
23'
43'
55'
71'
72'
3:0
82'
4:1
89'
89'
5:1
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 1
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
455 Количество передач 318
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
22
Дун
Хэнъи
11
Yuan
Zhang1
13
Haofeng
Xu
16
Dalun
Zheng
19
Yue
Xu
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
21 Wei Wang
-
-
19 Yilin Yang
-
-
28 Daogang Yao
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
16 Dalun ZhengЗащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
17 Hao Fu
-
18 Xiangyu Chen
-
12 Lei Liao
-
28 Xin Zhou2
-
32 Jiabao Ji
-
14 Li Ning
-
37 Jiajin Hu
-
43 Junjie Yuan
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шэньчжэнь
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1.25
Среднее время на гол
34
72
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|6
|0.24
|Rodrigo Henrique
|5
|0.2
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.16
|Котник Андрей
|4
|0.16
|Chugui Ye
|3
|0.12
|Дугалич Раде
|3
|0.12
|Инь Цуняо
|3
|0.12
|Косович Небойша
|2
|0.08
|Zhechao Chen
|2
|0.08
|Хунбо Инь
|1
|0.04
|Yihu Yang
|1
|0.04
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Liang Shi
|1
|0.04
|Ximing Pan
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.2
|Hujahmat Shahsat
|3 (2)
|0.12
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.08
|Yue Liu
|2
|0.08
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Алессандрини Ромен
|1
|0.04
|Shuai Pei
|1
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Донкин Уилл
|1
|0.04
|Xin Zhou2
|1
|0.04
|Haofeng Xu
|1
|0.04
|Guoliang Chen
|1
|0.04
|Zigui Shen
|1
|0.04
|Dalun Zheng
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Xiangyu Chen
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
|Ziyi Tian
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|6
|1
|Liang Shi
|6
|0
|Дугалич Раде
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Инь Цуняо
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|5
|1
|Yue Liu
|2
|2
|Yue Xu
|5
|0
|Li Ning
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Yuezheng Du
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Shuai Pei
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Ruifeng Huang
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Ziyi Tian
|2
|0
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Xiangyu Chen
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Шэньчжэнь
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
12
Мэйчжоу Хакка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
23
19
Упущенные победы
10
8
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Шэньчжэнь
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
32
19
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
22
12
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
18%
2
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
9%
4
33%
61-75
4
18%
2
17%
76-90
Пропущено
18
39
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
6%
4
10%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
5
28%
5
13%
31-45
1
6%
4
10%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
9
50%
12
31%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
5
42%
76-90
Пропущено
29
24
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
3%
4
17%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
7
24%
7
29%
29%
61-75
8
28%
3
13%
76-90
Забито
39
24
21 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
7
18%
3
13%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
9
23%
5
21%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
4
10%
5
21%
61-75
7
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
47
63
18 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 38
11 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 25
2
4%
8
13%
1-15
5
11%
10
16%
16-30
11
23%
7
11%
31-45
5
11%
8
13%
46-60
7
15%
15
24%
61-75
17
36%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Шэньчжэнь
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
39
48
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
310
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
1510
1015
520
520
223
322
124
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7