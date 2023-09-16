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Китай: Суперлига
2023

Тур: 25. Стадион: .
Мэйчжоу Хакка
5:1
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
14' Гол
Rodrigo Henrique
16' Желтая карточка
Haofeng Xu
20' Желтая карточка
Косович Небойша
2:0
23' Гол
Конраад Тайрон
43' Желтая карточка
Yuezheng Du
55' Желтая карточка
Ziyi Tian
3:0
72' Гол
Котник Андрей
4:0
76' Гол
Chugui Ye
4:1
82' Гол
Донкин Уилл
5:1
89' Гол
Котник Андрей
90'+4

Ход матча

14'
Rodrigo Henrique
1:0
16'
 
Haofeng Xu
20'
Косович Небойша
 
23'
Конраад Тайрон
(Rodrigo Henrique)
2:0
43'
 
Yuezheng Du
46'
 
Jiajin Hu
Shuai Pei
55'
 
Ziyi Tian
68'
 
Li Ning
Ziyi Tian
71'
Котник Андрей
Конраад Тайрон
 
71'
Yihu Yang
Чао-Шэн Ян
 
72'
Котник Андрей
(Косович Небойша)
3:0
73'
 
Донкин Уилл
Hujahmat Shahsat
73'
 
Xiangyu Chen
Yuezheng Du
76'
Chugui Ye
(Yihu Yang)
4:0
79'
 
Xin Zhou2
Guoliang Chen
82'
4:1
Донкин Уилл
(Dalun Zheng)
89'
Liang Shi
Jie Chen
 
89'
Yilin Yang
Chugui Ye
 
89'
Инь Цуняо
Rodrigo Henrique
 
89'
Котник Андрей
5:1

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 455 Количество передач 318
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
27
Косович
Небойша
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
22
Дун
Хэнъи
6
Shuai
Pei
11
Yuan
Zhang1
5
Ziyi
Tian
13
Haofeng
Xu
16
Dalun
Zheng
19
Yue
Xu
36
Guoliang
Chen
30
Ruifeng
Huang
33
Yuezheng
Du
34
Hujahmat
Shahsat
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Шэньчжэнь
5-3-2

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шэньчжэнь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
3:2
С
1:0
С
1:2
ПЛК
1:3
ПЛК
4:1
ПЛК
3:1
ПЛК
0:1
ПЛК
2:0
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 6 0.24
Rodrigo Henrique 5 0.2
Чао-Шэн Ян 4 0.16
Котник Андрей 4 0.16
Chugui Ye 3 0.12
Дугалич Раде 3 0.12
Инь Цуняо 3 0.12
Косович Небойша 2 0.08
Zhechao Chen 2 0.08
Хунбо Инь 1 0.04
Yihu Yang 1 0.04
Tze-Nam Yue 1 0.04
Liang Shi 1 0.04
Ximing Pan 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.2
Hujahmat Shahsat 3 (2) 0.12
Yuan Zhang2 2 (1) 0.08
Yue Liu 2 0.08
Чжипэн Цзян 1 0.04
Юань Миньчэн 1 0.04
Алессандрини Ромен 1 0.04
Shuai Pei 1 0.04
Boyu Yang 1 0.04
Донкин Уилл 1 0.04
Xin Zhou2 1 0.04
Haofeng Xu 1 0.04
Guoliang Chen 1 0.04
Zigui Shen 1 0.04
Dalun Zheng 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Xiangyu Chen 0 0
Li Ning 0 0
Ziyi Tian 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 6 1
Liang Shi 6 0
Дугалич Раде 5 0
Jie Chen 4 0
Junjian Liao 4 0
Tze-Nam Yue 4 0
Косович Небойша 3 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Инь Цуняо 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 5 1
Yue Liu 2 2
Yue Xu 5 0
Li Ning 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Yuezheng Du 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Shuai Pei 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Ruifeng Huang 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Ziyi Tian 2 0
Мубарак Вакасо 1 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Шэньчжэнь
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
12
Мэйчжоу Хакка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

23
19

Упущенные победы

10
8
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Шэньчжэнь
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

32
19

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

22
12
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
18%
2
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
9%
4
33%
61-75
4
18%
2
17%
76-90

Пропущено

18
39
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
6%
4
10%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
5
28%
5
13%
31-45
1
6%
4
10%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
9
50%
12
31%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
5
42%
76-90

Пропущено

29
24
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
3%
4
17%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
7
24%
7
29%
29%
61-75
8
28%
3
13%
76-90

Забито

39
24
21 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
7
18%
3
13%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
9
23%
5
21%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
4
10%
5
21%
61-75
7
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

47
63
18 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 38
11 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 25
2
4%
8
13%
1-15
5
11%
10
16%
16-30
11
23%
7
11%
31-45
5
11%
8
13%
46-60
7
15%
15
24%
61-75
17
36%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Шэньчжэнь

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
15
10
10
15
1.5
5
20
5
20
2.5
2
23
3
22
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 25 17 5 3 54 - 23 56
2.
Шаньдун Тайшань
 25 13 8 4 48 - 22 47
3.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
4.
Шанхай Шеньхуа
 25 12 6 7 28 - 28 42
5.
Ухань Три Таунс
 25 11 9 5 42 - 28 42
6.
Бэйцзин Гоань
 25 11 8 6 43 - 30 41
7.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
8.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
9.
Чанчунь Ятай
 25 9 7 9 38 - 39 34
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 25 8 7 10 30 - 31 31
11.
Цанчжоу
 25 8 6 11 28 - 45 30
12.
Мэйчжоу Хакка
 25 8 5 12 40 - 46 29
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 24 3 10 11 20 - 33 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
6.
Ухань Три Таунс
 13 6 5 2 21 - 15 23
7.
Мэйчжоу Хакка
 12 7 1 4 24 - 16 22
8.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
9.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
10.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
11.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
12.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 12 3 3 6 13 - 26 12
10.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
15.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Г О О О О Л - Котник Андрей бьет в цель!
  • 89'
    Rodrigo Henrique уходит с поля. Инь Цуняо выходит вместо него
  • 89'
    Chugui Ye уходит с поля. Yilin Yang выходит вместо него
  • 89'
    Jie Chen уходит с поля. Liang Shi выходит вместо него
  • 87'
    Liang Shi сделал результативную передачу.
  • 82'
    Dalun Zheng сделал результативную передачу.
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    • 71'
      Чао-Шэн Ян уходит с поля. Yihu Yang выходит вместо него
    • 71'
      Конраад Тайрон уходит с поля. Котник Андрей выходит вместо него
    • 68'
      Ziyi Tian уходит с поля. Ning Li выходит вместо него
    • 55'
      Ziyi Tian получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Shuai Pei уходит с поля. Jiajin Hu выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Yuezheng Du получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Rodrigo Henrique сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Конраад Тайрон бьет в цель!
    • 20'
      Косович Небойша получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Haofeng Xu получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Rodrigo Henrique бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 5:1 Шэньчжэнь онлайн

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