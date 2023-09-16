Тур: 23. Стадион: Студентернас. Зрители: 4647
7:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолМэтьюз Ташрик
2:0
17' ГолПерссон Хоаким
3:0
23' ГолХейер Мелкер
26' Желтая карточкаКарлссон Виктор
4:0
33' ГолПерссон Хоаким
5:0
38' ГолWessam Abou Ali
51' Желтая карточкаВикман Адам
6:0
63' Гол в свои воротаДальстрём Никлас
78' Желтая карточкаДальстрём Никлас
7:0
89' ГолПерссон Хоаким
90'+2
Ход матча
8'
1:0
17'
2:0
23'
3:0
26'
33'
4:0
38'
5:0
51'
63'
6:0
78'
89'
7:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
14 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
19
Хейер
Мелкер
11
Муколли
Агон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Oli Omarsson
-
-
31 Malcolm Jeng
-
27 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сириус
Варберг БоИС
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
0.88
Среднее время на гол
41
102
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.88
2
Среднее время на гол
102
45
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.43
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
66
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|7 (1)
|0.3
|Перссон Хоаким
|7
|0.3
|Хейер Мелкер
|4
|0.17
|Wessam Abou Ali
|4
|0.17
|Роше Джейми
|2
|0.09
|Aron Bjarnason I
|2
|0.09
|Алсанати Андре
|2
|0.09
|Стенссон Даниэль
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Матисен Маркус
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|4
|0.17
|Жуниор Элитон
|3
|0.13
|Транберг Робин
|2
|0.09
|Ле Ру Люк
|2
|0.09
|Альфонси Оливер
|2
|0.09
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Oemuer Pektas
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|6
|1
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Красники Дион
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Варберг БоИС
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
6
Сириус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Варберг БоИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
20
Упущенные победы
9
5
Сириус
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Варберг БоИС
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
13% (3)
39% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
18
11
Голы по времени матча
Забито
21
13
16 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
10%
1
8%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
9
43%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
10%
5
20%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
5
24%
4
16%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
5
24%
4
16%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Пропущено
17
24
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
24%
4
17%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
4
24%
6
25%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Забито
33
22
21 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
3
9%
3
14%
1-15
7
21%
4
18%
16-30
11
33%
3
14%
31-45
5
15%
2
9%
46-60
2
6%
4
18%
61-75
5
15%
6
27%
76-90
Пропущено
38
49
20 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
6
16%
9
18%
1-15
5
13%
9
18%
16-30
9
24%
7
14%
31-45
7
18%
11
22%
46-60
6
16%
3
6%
61-75
5
13%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2
Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0
Результаты матчей
Сириус
Варберг БоИС
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
7
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
7
1 раз 4%
0
12 раз 52%
1
7 раз 30%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сириус
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
56
66
110
39
110
111
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
66
47
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
1112
1013
419
419
221
122
221
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|46 - 18
|48
|2.
|22
|14
|4
|4
|46 - 19
|46
|3.
|22
|14
|2
|6
|52 - 27
|44
|4.
|0:0
|23
|12
|5
|6
|33 - 25
|41
|5.
|22
|10
|5
|7
|32 - 29
|35
|6.
|22
|10
|4
|8
|36 - 29
|34
|7.
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|8.
|22
|8
|6
|8
|24 - 31
|30
|9.
|0:0
|23
|9
|3
|11
|23 - 24
|30
|10.
|22
|8
|5
|9
|21 - 35
|29
|11.
|23
|8
|2
|13
|30 - 39
|26
|12.
|23
|6
|8
|9
|26 - 28
|26
|13.
|22
|7
|2
|13
|22 - 47
|23
|14.
|23
|6
|5
|12
|35 - 36
|23
|15.
|22
|5
|7
|10
|24 - 30
|22
|16.
|23
|3
|5
|15
|20 - 51
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|0:0
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|5.
|10
|8
|1
|1
|21 - 11
|25
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|15.
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|16.
|11
|1
|3
|7
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|5.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|9.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|8 - 18
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7