  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 4647
Сириус
7:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
8' Гол
Мэтьюз Ташрик
2:0
17' Гол
Перссон Хоаким
3:0
23' Гол
Хейер Мелкер
26' Желтая карточка
Карлссон Виктор
4:0
33' Гол
Перссон Хоаким
5:0
38' Гол
Wessam Abou Ali
51' Желтая карточка
Викман Адам
6:0
63' Гол в свои ворота
Дальстрём Никлас
78' Желтая карточка
Дальстрём Никлас
7:0
89' Гол
Перссон Хоаким
90'+2
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
6
Де
Кампс
Юри
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
20
Перссон
Хоаким
9
Wessam
Abou
Ali
1
Ольссон
Давид
45
Maxime
Sainte
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
38
Сверриссон
Оскар
21
Карлссон
Виктор
39
Эль
Уатки
Яссин
6
Filipe
Sisse
7
Транберг
Робин
11
Муколли
Агон
17
Mads
Borchers
Сириус
4-2-3-1
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Сириус
Варберг БоИС

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:1
А
2:3
А
0:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
3:3
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
0.88

Среднее время на гол

41
102

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.88
2

Среднее время на гол

102
45

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
66

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 7 (1) 0.3
Перссон Хоаким 7 0.3
Хейер Мелкер 4 0.17
Wessam Abou Ali 4 0.17
Роше Джейми 2 0.09
Aron Bjarnason I 2 0.09
Алсанати Андре 2 0.09
Стенссон Даниэль 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Матисен Маркус 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 4 0.17
Жуниор Элитон 3 0.13
Транберг Робин 2 0.09
Ле Ру Люк 2 0.09
Альфонси Оливер 2 0.09
Линднер Йоаким 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Карлссон Виктор 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Oemuer Pektas 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Закриссон Хампус 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 6 1
Aron Bjarnason I 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Де Кампс Юри 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
August Ljungberg 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Перссон Хоаким 2 0
Линднер Йоаким 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Сириус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Варберг БоИС
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
6
Сириус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Варберг БоИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
20

Упущенные победы

9
5
Сириус
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Варберг БоИС
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
13% (3)
39% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

18
11

Голы по времени матча

Забито

21
13
16 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
10%
1
8%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
9
43%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
10%
5
20%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
5
24%
4
16%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
5
24%
4
16%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Пропущено

17
24
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
24%
4
17%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
4
24%
6
25%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Забито

33
22
21 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
3
9%
3
14%
1-15
7
21%
4
18%
16-30
11
33%
3
14%
31-45
5
15%
2
9%
46-60
2
6%
4
18%
61-75
5
15%
6
27%
76-90

Пропущено

38
49
20 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
6
16%
9
18%
1-15
5
13%
9
18%
16-30
9
24%
7
14%
31-45
7
18%
11
22%
46-60
6
16%
3
6%
61-75
5
13%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2
Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0

Результаты матчей

Сириус
Варберг БоИС

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
7
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
7
1 раз 4%
0
12 раз 52%
1
7 раз 30%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сириус
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
6
6
6
1.5
1
10
3
9
2.5
1
10
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
7
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
11
12
10
13
1.5
4
19
4
19
2.5
2
21
1
22
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 22 14 4 4 46 - 19 46
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 0:0 23 12 5 6 33 - 25 41
5.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 0:0 23 9 3 11 23 - 24 30
10.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 0:0 12 9 2 1 21 - 9 29
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 0:0 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
15.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 0:0 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
9.
Юргорден
 0:0 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Jakob Voelkerling Persson уходит с поля. Викман Адам выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Сириус 7:0 Варберг БоИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     