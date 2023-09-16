Тур: 22.
1:1
Конец матча
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
40 Kalle Wendt
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Браге
Треллеборг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|7 (2)
|0.32
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.18
|Хеллберг Сет
|3
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.09
|Pontus Jonsson1
|1
|0.05
|Jacob Stensson
|1
|0.05
|Christopher Redenstrand
|1
|0.05
|Викстрём Эмиль
|1
|0.05
|Редин Понтус
|1
|0.05
|Henry Sletsjoee
|1
|0.05
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бркич Харис
|6 (1)
|0.27
|Filip Bohman
|6
|0.27
|Оффия Генри
|5
|0.23
|Мортенсен Николас
|4
|0.18
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.14
|Халльберг Херман
|2
|0.09
|Андерссон Маттиас
|2
|0.09
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|6
|0
|Хеллберг Сет
|4
|1
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Jacob Stensson
|4
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Zander Hyltoft
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Результаты матчей
Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Треллеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
9
Браге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
3
11
Браге
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Треллеборг
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
17
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
4
22%
5
33%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
4
21%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
5
33%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
10%
6
33%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
3
15%
4
22%
76-90
Забито
24
30
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
29%
29%
7
23%
31-45
6
25%
7
23%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
4
17%
6
20%
76-90
Пропущено
33
37
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
9%
7
19%
1-15
5
15%
7
19%
16-30
7
21%
3
8%
31-45
5
15%
9
24%
46-60
7
21%
3
8%
61-75
6
18%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0
Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4
Результаты матчей
Браге
Треллеборг
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Браге
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
56
56
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
175
616
913
220
418
121
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7