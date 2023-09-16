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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 22.
Браге
1:1
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
57' Гол
Викстрём Эмиль
1:1
67' Гол
Мортенсен Николас
90'+4
13
Andre
Bernardini
23
Christopher
Redenstrand
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
22
Тамими
Джонатан
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
14
Jacob
Stensson
10
Берггрен
Густав
12
Ieltsin
Camoes
7
Викстрём
Эмиль
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
12
Zander
Hyltoft
26
Бркич
Харис
10
Саид
Мохаммед
7
Pierre
Larsen
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Браге
4-3-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Браге
Треллеборг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 7 (2) 0.32
Samouil Izountouemoi 4 0.18
Хеллберг Сет 3 0.14
Берггрен Густав 2 0.09
Kevin Appiah Nyarko 2 0.09
Pontus Jonsson1 1 0.05
Jacob Stensson 1 0.05
Christopher Redenstrand 1 0.05
Викстрём Эмиль 1 0.05
Редин Понтус 1 0.05
Henry Sletsjoee 1 0.05
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бркич Харис 6 (1) 0.27
Filip Bohman 6 0.27
Оффия Генри 5 0.23
Мортенсен Николас 4 0.18
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.14
Халльберг Херман 2 0.09
Андерссон Маттиас 2 0.09
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Огвуче Абель 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 6 0
Хеллберг Сет 4 1
Samouil Izountouemoi 5 0
Henry Sletsjoee 5 0
Jacob Stensson 4 0
Malte Persson 3 0
Асанте Эйрик 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 4 1
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Халльберг Херман 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Zander Hyltoft 1 0
Оффия Генри 1 0
Огвуче Абель 1 0

Результаты матчей

Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Треллеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
9
Браге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

3
11
Браге
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Треллеборг
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
17

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
4
22%
5
33%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
4
21%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
5
33%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
10%
6
33%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
3
15%
4
22%
76-90

Забито

24
30
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
29%
29%
7
23%
31-45
6
25%
7
23%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
4
17%
6
20%
76-90

Пропущено

33
37
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
9%
7
19%
1-15
5
15%
7
19%
16-30
7
21%
3
8%
31-45
5
15%
9
24%
46-60
7
21%
3
8%
61-75
6
18%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0
Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4

Результаты матчей

Браге
Треллеборг

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Браге
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
17
5
6
16
1.5
9
13
2
20
2.5
4
18
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 22 13 3 6 45 - 28 42
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
8.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
9.
Браге
 22 7 5 10 24 - 33 26
10.
Йёнчёпинг
 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Сирианска Эскильстуна
 22 6 7 9 20 - 30 25
13.
Сундсвалль
 22 6 5 11 30 - 44 23
14.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 21 5 6 10 23 - 29 21
16.
Сковде АИК
 21 4 4 13 18 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Браге
 11 6 2 3 18 - 13 20
6.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
10.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Хельсинборг
 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
7.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
8.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
9.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
10.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
11.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 3 6 8 - 20 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Браге 1:1 Треллеборг онлайн

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