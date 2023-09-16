Тур: 22.
0'
1:0
19' ГолCalvin Kabuye
1:1
29' ГолЭнглунд Лео
52' Желтая карточкаAndre Oesterholm
2:1
56' ГолCalvin Kabuye
81' Желтая карточкаAhmed Bonnah
2:2
90' ГолЙельте Якоб
90'+9
Ход матча
19'
1:0
29'
1:1
52'
56'
2:1
81'
90'
2:2
22
Раск
Теодор
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
19 Andre Nader
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Ahmed BonnahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Эстерсунд
Гефле
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
40
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|6
|0.27
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.23
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.18
|Miroslav Mazur
|4
|0.18
|Calvin Kabuye
|3
|0.14
|Simon Marklund
|2
|0.09
|Mansour Sinyan
|2
|0.09
|Andre Oesterholm
|1
|0.05
|Jakob Hedenquist
|1
|0.05
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|9 (3)
|0.41
|Лундин Антон
|4
|0.18
|Эдквист Адриан
|3
|0.14
|Antonio Yakoub
|3
|0.14
|Лундин Оскар
|2
|0.09
|Nils Eriksson
|2
|0.09
|Рафаэль Йорк
|1
|0.05
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.05
|Йельте Якоб
|1
|0.05
|Kevin Persson
|1
|0.05
|Constantino Capotondi
|1
|0.05
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|7
|0
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Аджумани Янник
|5
|0
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундин Оскар
|6
|0
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Аспгрен Кристоффер
|3
|1
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Kevin Persson
|3
|0
|Constantino Capotondi
|3
|0
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Уоллиндер Робин
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
7
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гефле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
9
18
Эстерсунд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Гефле
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
36% (8)
55% (12)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
6%
2
20%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
3
30%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
4
25%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
16%
4
25%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
4
36%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
9%
6
32%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
4
36%
4
21%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
5
38%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
29
29
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
1
3%
3
10%
1-15
7
24%
3
10%
16-30
3
10%
3
10%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
7
24%
7
24%
76-90
Пропущено
28
29
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
1
4%
6
21%
1-15
6
21%
6
21%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
8
29%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1
Гефле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1
Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Гефле
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:2
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
184
913
814
319
220
121
121
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7