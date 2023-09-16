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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 22.
Эстерсунд
2:2
Конец матча
Гефле
0'
1:0
19' Гол
Calvin Kabuye
1:1
29' Гол
Энглунд Лео
52' Желтая карточка
Andre Oesterholm
2:1
56' Гол
Calvin Kabuye
81' Желтая карточка
Ahmed Bonnah
2:2
90' Гол
Йельте Якоб
90'+9
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
7
Andre
Oesterholm
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
28
Аджумани
Янник
10
Simon
Marklund
17
Штольт
Малкольм
29
Calvin
Kabuye
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
44
Iu
Ranera
6
Лундин
Оскар
24
Рафаэль
Йорк
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
Эстерсунд
3-4-3
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Эстерсунд
Гефле

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:2
А
2:4
А
0:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
40

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 6 0.27
Карлссон Грач Себастьян 5 0.23
Chovanie Amatkarijo 4 0.18
Miroslav Mazur 4 0.18
Calvin Kabuye 3 0.14
Simon Marklund 2 0.09
Mansour Sinyan 2 0.09
Andre Oesterholm 1 0.05
Jakob Hedenquist 1 0.05
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 9 (3) 0.41
Лундин Антон 4 0.18
Эдквист Адриан 3 0.14
Antonio Yakoub 3 0.14
Лундин Оскар 2 0.09
Nils Eriksson 2 0.09
Рафаэль Йорк 1 0.05
Ройсхенберг Мартин 1 0.05
Йельте Якоб 1 0.05
Kevin Persson 1 0.05
Constantino Capotondi 1 0.05
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 7 0
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Аджумани Янник 5 0
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Andre Oesterholm 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундин Оскар 6 0
Эдквист Адриан 5 0
Аспгрен Кристоффер 3 1
Antonio Yakoub 4 0
Рафаэль Йорк 3 0
Kevin Persson 3 0
Constantino Capotondi 3 0
Ройсхенберг Мартин 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Уоллиндер Робин 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
7
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гефле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

9
18
Эстерсунд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Гефле
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
36% (8)
55% (12)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

20
25

Голы по времени матча

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
6%
2
20%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
4
25%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
16%
4
25%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
4
36%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
9%
6
32%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
4
36%
4
21%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
5
38%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

29
29
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
1
3%
3
10%
1-15
7
24%
3
10%
16-30
3
10%
3
10%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
7
24%
7
24%
76-90

Пропущено

28
29
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
1
4%
6
21%
1-15
6
21%
6
21%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
8
29%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1
Гефле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1
Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Гефле

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:2
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
6
5
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
9
13
1.5
8
14
3
19
2.5
2
20
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 22 13 3 6 45 - 28 42
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
8.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
9.
Браге
 22 7 5 10 24 - 33 26
10.
Йёнчёпинг
 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Сирианска Эскильстуна
 22 6 7 9 20 - 30 25
13.
Сундсвалль
 22 6 5 11 30 - 44 23
14.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 21 5 6 10 23 - 29 21
16.
Сковде АИК
 21 4 4 13 18 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Браге
 11 6 2 3 18 - 13 20
6.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
10.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Хельсинборг
 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
7.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
8.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
9.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
10.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
11.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 3 6 8 - 20 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
  • 56'
    Г О О О О Л - Calvin Kabuye бьет в цель!
  • 52'
    Andre Oesterholm получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Г О О О О Л - Энглунд Лео бьет в цель!
  • 19'
    Г О О О О Л - Calvin Kabuye бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстерсунд 2:2 Гефле онлайн

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