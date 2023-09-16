Тур: 23. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 16191
1:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Vilmer Tyren
-
-
-
26 David Perez
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Гётеборг
Броммапойкарна
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.17
Среднее время на гол
135
540
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.3
|Муколли Арбнор
|5 (1)
|0.22
|Ольссон Себастьян
|4
|0.17
|Карлен Адам
|3
|0.13
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.09
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Хауснер Себастиан
|1
|0.04
|Thomas Santos
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|7 (2)
|0.3
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.17
|Васич Никола
|3
|0.13
|Акерманн Кевин
|3
|0.13
|Alexander Jensen
|2
|0.09
|Marijan Cosic
|2
|0.09
|Йоханссон Александр II
|2
|0.09
|Инусса Зейдан
|2
|0.09
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|Оморова Ричи
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|6
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Тордарсон Колбейнн
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Amadeus Soegaard
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
8
Гётеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
8
8
Гётеборг
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Броммапойкарна
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
6
30%
6
38%
76-90
Пропущено
8
25
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
2
25%
4
16%
16-30
1
13%
4
16%
31-45
3
38%
3
12%
46-60
1
13%
4
16%
61-75
1
13%
8
32%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
3
33%
5
38%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Забито
29
29
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
5
17%
6
21%
1-15
4
14%
6
21%
16-30
6
21%
1
3%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
7
24%
6
21%
76-90
Пропущено
25
40
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
6
15%
16-30
4
16%
8
20%
31-45
9
36%
3
8%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
4
16%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2
Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1
АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Результаты матчей
Гётеборг
Броммапойкарна
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
48
47
210
110
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
93
38
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
176
716
1013
221
320
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|46 - 18
|48
|2.
|22
|14
|4
|4
|46 - 19
|46
|3.
|22
|14
|2
|6
|52 - 27
|44
|4.
|0:0
|23
|12
|5
|6
|33 - 25
|41
|5.
|22
|10
|5
|7
|32 - 29
|35
|6.
|22
|10
|4
|8
|36 - 29
|34
|7.
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|8.
|22
|8
|6
|8
|24 - 31
|30
|9.
|0:0
|23
|9
|3
|11
|23 - 24
|30
|10.
|22
|8
|5
|9
|21 - 35
|29
|11.
|23
|8
|2
|13
|30 - 39
|26
|12.
|23
|6
|8
|9
|26 - 28
|26
|13.
|22
|7
|2
|13
|22 - 47
|23
|14.
|23
|6
|5
|12
|35 - 36
|23
|15.
|22
|5
|7
|10
|24 - 30
|22
|16.
|23
|3
|5
|15
|20 - 51
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|0:0
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|5.
|10
|8
|1
|1
|21 - 11
|25
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|15.
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|16.
|11
|1
|3
|7
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|5.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|9.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|8 - 18
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7