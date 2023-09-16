  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 16191
Гётеборг
1:0
Конец матча
Броммапойкарна
0'
61' Желтая карточка
Filip Sidklev
1:0
62' Пенальти
Муколли Арбнор
90'+5

Ход матча

46'
 
Васич Никола
Gustav Sandberg-Magnusson
46'
 
Сёдерстрём Тим
Wilmer Odefalk
59'
Hussein Carneil
Lucas Kahed
 
61'
 
Filip Sidklev
62'
Муколли Арбнор
1:0
79'
 
Петтерссон Оскар
Тимосси-Андерссон Алекс
79'
 
Жута Леонард
Фрицсон Людвиг
87'
Vilmer Tyren
Сельмани Астрит
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
22
Сельмани
Астрит
19
Муколли
Арбнор
20
Filip
Sidklev
14
Лёфгрен
Йеспер
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
24
Акерманн
Кевин
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
27
Инусса
Зейдан
12
Wilmer
Odefalk
Гётеборг
4-3-3
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
Броммапойкарна

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:0
А
0:2
А
3:0
ТМК
3:0
А
3:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
А
1:2
А
1:1
А
0:3
А
4:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.17

Среднее время на гол

135
540

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.3
Муколли Арбнор 5 (1) 0.22
Ольссон Себастьян 4 0.17
Карлен Адам 3 0.13
Норлин Густаф 2 (1) 0.09
Хаген Элиас 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Хауснер Себастиан 1 0.04
Thomas Santos 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 7 (2) 0.3
Фрицсон Людвиг 4 0.17
Васич Никола 3 0.13
Акерманн Кевин 3 0.13
Alexander Jensen 2 0.09
Marijan Cosic 2 0.09
Йоханссон Александр II 2 0.09
Инусса Зейдан 2 0.09
Samuel Holm 1 0.04
Сёдерстрём Тим 1 0.04
Оморова Ричи 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 6 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 2 0
Тордарсон Колбейнн 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Акерманн Кевин 4 0
Amadeus Soegaard 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Васич Никола 3 0
Оморова Ричи 3 0
Samuel Holm 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
8
Гётеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

8
8
Гётеборг
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Броммапойкарна
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
6
30%
6
38%
76-90

Пропущено

8
25
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
2
25%
4
16%
16-30
1
13%
4
16%
31-45
3
38%
3
12%
46-60
1
13%
4
16%
61-75
1
13%
8
32%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
3
33%
5
38%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Забито

29
29
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
5
17%
6
21%
1-15
4
14%
6
21%
16-30
6
21%
1
3%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
7
24%
6
21%
76-90

Пропущено

25
40
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
6
15%
16-30
4
16%
8
20%
31-45
9
36%
3
8%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
4
16%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2
Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1
АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2

Результаты матчей

Гётеборг
Броммапойкарна

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
4
7
2
10
2.5
1
10
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
17
6
7
16
1.5
10
13
2
21
2.5
3
20
2
21
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 22 14 4 4 46 - 19 46
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 0:0 23 12 5 6 33 - 25 41
5.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 0:0 23 9 3 11 23 - 24 30
10.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 0:0 12 9 2 1 21 - 9 29
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 0:0 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
15.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 0:0 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
9.
Юргорден
 0:0 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Гётеборг 1:0 Броммапойкарна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 