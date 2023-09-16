Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Брентфорд

48' Удар от ворот произведет Ньюкасл

46' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Хикки Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Брентфорд

44' Триппьер Киран не смог попасть в створ ударом издали

42' Норгор Кристиан получил желтую карточку от судьи

42' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

40' Генри Рико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Брентфорд

38' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Триппьер Киран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Брентфорд

32' Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Оооо... вот это был удар! Гимараэс Бруно должен был забить с этой позиции.

29' Гимараэс Бруно нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

24' Удар от ворот произведет Ньюкасл

24' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' О, нет. Из многообещающей позиции Висса Йоан из команды Брентфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

23' Йенсен Матиас из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Ньюкасл

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Барнс Харви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Ньюкасл

12' Генри Рико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Хикки Аарон . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Йенсен Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ньюкасл начинает с центра поля

1' Судья начинает матч