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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Ньюкасл
1:0
Второй тайм: 85'
Брентфорд
0'
33' Желтая карточка
Висса Йоан
42' Желтая карточка
Норгор Кристиан
59' Желтая карточка
Хикки Аарон
1:0
64' Пенальти
Уилсон Каллум
64' Желтая карточка
Флеккен Марк
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Мбеумо Брайан

Ход матча

33'
 
Висса Йоан
42'
 
Расмуссен Мадс
Генри Рико
42'
 
Норгор Кристиан
59'
 
Хикки Аарон
64'
Уилсон Каллум
1:0
64'
 
Флеккен Марк
72'
 
Мопе Нил
Ми Бен
72'
 
Шаде Кевин
Янельт Витали
72'
 
Ониика Фрэнк
Норгор Кристиан
79'
 
Мбеумо Брайан
82'
 
Льюис-Поттер Кин
Хикки Аарон
83'
Альмирон Мигель
Барнс Харви
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 118
Ньюкасл 87.3% (103)
X 7.6% (9)
Брентфорд 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Брентфорд
4.20
6.10
6.19
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
32
Андерсон
Эллиот
10
Гордон
Энтони
9
Уилсон
Каллум
15
Барнс
Харви
1
Флеккен
Марк
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
2
Хикки
Аарон
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
Ньюкасл
4-3-3
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Ньюкасл
Брентфорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
КЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

3.67
1.5

Среднее время на гол

24
60

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 3 (1) 0.6
Исак Александр 2 0.4
Барнс Харви 1 0.2
Гордон Энтони 1 0.2
Тонали Сандро 1 0.2
Мёрфи Джейкоб 0 0
Лонгстафф Шон 0 0
Ботман Свен 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 4 (2) 0.8
Висса Йоан 2 0.4
Йенсен Матиас 1 0.2
Шаде Кевин 1 0.2
Норгор Кристиан 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Коллинз Натан 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 3 0
Тонали Сандро 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Триппьер Киран 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 3 0
Норгор Кристиан 1 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Брентфорд

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
5.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13.
Брентфорд
 0:1 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
14.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
19.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брентфорд
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 3
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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      1.65 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Ньюкасл 87.3% (103)
    X 7.6% (9)
    Брентфорд 5.1% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Брентфорд
    4.20
    6.10
    6.19
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Брентфорд

    Исход игры
    Ньюкасл
    87.3% (103)
    Ничья
    7.6% (9)
    Брентфорд
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    44.1% (52)
    2:0 Ньюкасл
    15.3% (18)
    1:0 Ньюкасл
    14.4% (17)
    3:1 Ньюкасл
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Брентфорд
    2.5% (3)
    3:0 Ньюкасл
    2.5% (3)
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