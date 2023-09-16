Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Коллинз Натан получил желтую карточку от судьи

85' Висса Йоан нанес удар головой, но Ник Поуп спокойно отбил мяч.

84' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' После проверки VAR рефери поменял решение - Ньюкасл не будет бить пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ньюкасл

79' Гордон Энтони из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Триппьер Киран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Триппьер Киран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Удар от ворот произведет Ньюкасл

71' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Ми Бен получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Удар от ворот произведет Брентфорд

69' Барнс Харви не смог попасть в створ ударом издали

67' Удар от ворот произведет Ньюкасл

67' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Норгор Кристиан из команды Брентфорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Рефери не любит споров - именно за это Флеккен Марк сейчас получил желтую

64' 'Г О О О О О Л - Уилсон Каллум из команды Ньюкасл забивает с пенальти! Он пробил правой. Марк Флеккен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

61' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хикки Аарон получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Г О О О О Л - Уилсон Каллум первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

57' Удар от ворот произведет Ньюкасл

55' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Брентфорд

52' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Ньюкасл

50' Удар от ворот произведет Ньюкасл

50' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля