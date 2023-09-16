Тур: 5. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Зрители: 51670 Главный судья: Поусон Крейг
0'
33' Желтая карточкаВисса Йоан
42' Желтая карточкаНоргор Кристиан
59' Желтая карточкаХикки Аарон
1:0
64' ПенальтиУилсон Каллум
64' Желтая карточкаФлеккен Марк
79' Undefined phrase: football_event_Мбеумо Брайан
85' Желтая карточкаКоллинз Натан
90' Желтая карточкаУилсон Каллум
90' Желтая карточкаГордон Энтони
90' Желтая карточкаГимараэс Бруно
90'+10
Ход матча
33'
42'
59'
64'
1:0
64'
79'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
462 Количество передач 361
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
15
Барнс
Харви
16
Ми
Бен
11
Висса
Йоан
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
-
20 Холл ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ньюкасл
Брентфорд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
3.67
1.5
Среднее время на гол
24
60
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.67
Среднее время на гол
120
54
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
57
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|3 (1)
|0.6
|Исак Александр
|2
|0.4
|Барнс Харви
|1
|0.2
|Гордон Энтони
|1
|0.2
|Тонали Сандро
|1
|0.2
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|Ботман Свен
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|4 (2)
|0.8
|Висса Йоан
|2
|0.4
|Йенсен Матиас
|1
|0.2
|Шаде Кевин
|1
|0.2
|Норгор Кристиан
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Коллинз Натан
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|3
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|3
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Ньюкасл
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Брентфорд
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (1)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Брентфорд
Исход игры
Ньюкасл
87.3% (103)
Ничья
7.6% (9)
Брентфорд
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
44.1% (52)
2:0 Ньюкасл
15.3% (18)
1:0 Ньюкасл
14.4% (17)
3:1 Ньюкасл
6.8% (8)
1:1 Ничья
5.1% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Брентфорд
2.5% (3)
3:0 Ньюкасл
2.5% (3)
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