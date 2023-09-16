Тур: 5. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Мэдли Анди
1:1
Второй тайм: 73'
0'
1:0
36' ГолУорд-Праус Джеймс
39' Желтая карточкаАльварес Эдсон
45' Желтая карточкаГвардиол Йошко
1:1
46' ГолДокю Жереми
Ход матча
36'
39'
45'
46'
1:1
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 12
-
4 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
170 Количество передач 304
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
47
Фоден
Фил
11
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Манчестер Сити
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед
27 матчей
3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 23 победы
37 матчей
10.8%
18.9%
70.3%
4 победы 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
13.5%
32.4%
54.1%
5 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
2.7%
35.1%
62.2%
1 победа 13 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.63
0.61
Среднее время на гол
142
147
Всего голов
42
43
Голов в среднем за матч
2.33
2.26
Среднее время на гол
38
39
Всего голов
54
54
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|3
|0.6
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.4
|Антонио Майкл
|2
|0.4
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.2
|Зума Курт
|1
|0.2
|Агер Наиф
|1
|0.2
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Соучек Томаш
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|1.2
|Альварес Хулиан
|2
|0.4
|Родри Эрнандес
|2
|0.4
|Аке Натан
|1
|0.2
|Докю Жереми
|1
|0.2
|Фоден Фил
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|Агер Наиф
|1
|1
|Пакета Лукас
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Вест Хэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1
Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2
Результаты матчей
Вест Хэм
Манчестер Сити
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|20.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|5.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (1)
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Исход игры
Вест Хэм
0.8% (1)
Ничья
4.6% (6)
Манчестер Сити
94.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
78.15% (93)
Меньше
21.85% (26)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
46.2% (60)
1:3 Манчестер Сити
16.9% (22)
0:2 Манчестер Сити
11.5% (15)
0:1 Манчестер Сити
6.2% (8)
2:3 Манчестер Сити
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:3 Манчестер Сити
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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