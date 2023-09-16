МОМЕНТ! Эдерсон! Тянет, тянет он мяч из правого угла. После подачи углового Антонио головой с пяти метров расстреливал рамку "Сити", но в струнку сложился вратарь манчестерцев, достав мяч из-под самой штанги! Вот это жара на поле пошла!

МОМЕНТИЩЕ! Снова Гвардиол пробивает по воротам соперника. Ареола дотягивается до сферы и спасает свой коллектив! Мяч отбит за лицевую линию.

Как же много свою команду сегодня спасал Ареола. Действительно массу голевых моментов создали уже манчестерцы. Но пока вперед они не вышли.

Кудус меняет Антонио в составе "Вест Хэма". Бенрахма вместо Соучека в стане "молотков" появляется. Двойная замена у хозяев поля.

Луис Матеус ушел с поля. Он появился на газоне вместо Фила Фодена. Ну, а Альварес у "Вест Хэма" присел на газон. Неужели еще одна ротация будет?

Ага, вот оно как. Бенрахма не Соучека поменял, а Альвареса. Только что нам это показали режиссеры на титрах. Пожелаем удачи получившему повреждение игроку.

Силва мяч на правом фланге получил сейчас, после чего попытался выполнить подачу в штрафную соперника, но сделать этого ему не удалось. В ногу противнику он попал.

АЛЬВАРЕС! Классно он расчехлил свою пушку после заработанного "Сити" стандарта. С 22-х метров футболист горожан выстреливал в правую "девятку", но угодил в "крестовину" тут!

Сложно сказать, успевал ли к мячу Ареола. Ну, а игрок "Сити" действительно пробивал великолепно, едва-едва не выведя свой коллектив вперед.

МОМЕНТ! Снова Родри с левого края передачу на Холанна сделал. Норвежец пробивал практически в упор, но Ареола и ту сумел среагировать! В падении боковыми "ножницами" пробивал Эрлинг, но кипер "молотков" великолепен!

Антонио! Отпустил он сейчас от себя мяч чуть дальше, чем нужно, и воспользовался этой ситуацией Эдерсон, который вырвался из рамки и мяч в свои перчатки забрал.

Родри с левой ноги, с линии штрафной пробивал по рамке соперника, но в этой ситуации футболист направил мяч намного выше перекладины.

Еще один момент у Холанна! С левого края навесил Силва на Эрлинга. Норвежец наносил выстрел в ближний угол, и мяч в перчатки вратарю прилетел!

"Сити" давно уже на второй гол наиграл, как по мне. Пока просто везет "Вест Хэму". Но мы не будем забывать, что и хозяева умеют уверенно атаковать.

МОМЕНТИЩЕ! Эмерсон по центру разгонял атаку "Вест Хэма". Уже, как казалось, переправлял он мяч в сетку, но спас свой коллектив защитник горожан!

Второй тайм стартовал в Лондоне! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДОКЮ! 1:1! Забивает бельгиец мяч в ворота соперника! Браво! Получил он мяч на левом фланге, вошел в штрафную и мягко из-под защитника пробил в дальний угол! Ареола бросился за снарядом, но слишком поздно!

Классно после перерыва ворвался на поле "Манчестер Сити". С улыбкой на лице играет Холанн, который сегодня пока не забивал, запоров два опаснейших момента.

МОМЕНТ! После подачи с правого края Фоден подставлял голову под мяч, направляя его в дальний угол, но кулаками по снаряду сыграл Ареола, который сумел свою команду выручить!

Много работы у Ареола сегодня. Знатно он трудился в рамке и в первом тайме. Приходится футболисту скакать по рамке и после перерыва.

Фоден наносит дальний удар по воротам соперника. Мяч попадает в ногу соперника, после чего сфера летит за лицевую. Новый угловой в матче для горожан.

Два корнера подали манчестерцы, но снова не смогли добиться никакого результата. Стандарты не принесли никаких дивидендов игрокам команды гостей.

Гвардиол получает от рефери карточку желтого цвета. Грубо сыграл хорватский футболист, зарядив по опорной ноге противнику. Желтая карточка не заставила себя долго ждать.

Прозвучал свисток на перерыв! "Вест Хэм" ведет в счете у "Манчестер Сити" - 1:0. Отдохнем и вернемся на поле.

43' МОМЕНТИЩЕ! Снова Родри нанес мощный удар по воротам соперника. Снаряд полетел в сторону левого угла, но в сетке рамки "Вест Хэма" не оказался. Да и Ареола полет сферы контролировал.

42' Как Холанн не забивает? Как? Уже все для него сделал Докю, а дальнюю штангу в подкате замыкал Эрлинг, который пробил слишком слабо, прямо в стоящего на "ленточке" защитника.

41' Последняя 5-минутка в первом тайме у нас пошла. Манчестерцы порядка 70% игрового времени находятся с мячом. Это хороший показатель, но на результате на табло никак он не влияет.

39' Альварес фолит сейчас на своей половине поля. В 30-ти метрах от штрафной соперника "Манчестер Сити" зарабатывает стандарт, а игрок "Вест Хэма" - предупреждение!

38' Мойес продолжает заводить своих подопечных, а вот Гвардиола, схватившись за колени, присел на тренерскую скамейку. Явно наставник "Сити" расстроен происходящим.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УОРД-ПРАУС! 1:0!

А здесь все классно делает игрок "Манчестер Сити". Обрезался в центре поля сейчас Докю. В итоге Цоуфал протащил мяч почти к лицевой, откуда выполнил навес на дальнюю штангу, и ту уверенно ударом головой переправил сферу в сетку.

36' Уорд-Праус не стал отдавать передачу на Уорда, а пробил сам. В итоге после рикошета от ноги защитника мяч прилетел в руки голкиперу "Манчестер Сити"!

35' Ареола под давлением сумел отдать передачу на Цоуфала. Тот выполнил перевод с левого края в центр, где Антонио в борьбе с соперником мяча все же лишился.

33' Эдерсон сейчас на выходе действует. Забирает голкипер "Манчестер Сити" сферу в свои перчатки, играя на выходе и снимая все вопросы о победителе в розыгрыше.

32' Фанаты "Вест Хэма" пытаются гнать свой коллектив вперед, и сейчас действительно мяч под свой контроль смогли на некоторое время забрать "молотки".

31' Ну все в порядке с соперниками, встречу они смогут продолжить. Небольшая пауза у нас на поле, попили водички соперники, после чего вернулись к игре, получив указания от наставников.

30' На половине поля "Манчестер Сити" столкновение произошло. Антонио там присел у "Вес Хэма". У "Сити" Диаш также за голову держится.

29' Почти полчаса отыграли соперники в этой встрече. Стараются владеть инициативой на поле, как и ранее, манчестерцы. Но уже не с таким энтузиазмом они это делают.

27' Тут уже высоченная подача от Фила Фодена идет в штрафную соперников, и мяч улетает куд-то за пределы поля. Получается далеко не самый лучший навес.

26' Сместилась игра ближе к центру поля, но готовы "взорвать" игру манчестерцы. Докю снова полезным действием отмечается. После прострела с левого края он угловой зарабатывает.

24' Антонио получил сейчас тычок в спину от соперника, после чего расстался со снарядом. Интересно, что реагировать на эту ситуацию не стал судья, что вызвало неоднозначную реакцию у девятого номера хозяев.

23' Второй в матче угловой подали футболисты "Вест Хэма". С левого края следовала подача в центр штрафной, где до сферы успел добраться Уокер.

22' Только левый фланг в первом тайме использует "Сити" для своих атак. Докю оттуда вновь прострелил мяч, но снова сфера в руки Ареола прилетела.

20' МОМЕНТИЩЕ! Фоден! Получает он сейчас мяч, после чего выстреливает с линии штрафной. Успевает защитник "молотобойцев" подставить ногу и переправить мяч на угловой.

19' Докю снова слева с мячом оказался. Попытался дважды на ложных финтах он убрать соперников, после чего навесил мяч на дальнюю штангу, где Соучек головой выбил сферу в сторону от рамки.

18' Докю получил мяч слева, накрутил соперников и нанес удар из-под защитников в ближний угол. Сфера прямо в руки голкиперу "Вест Хэма" прилетела.

17' Угловой сейчас подали игроки "Вест Хэма". Соучек головой с правой штанги отправлял мяч на дальнюю стойку, где по воле судьбы никого из партнеров не оказалось. А ведь было опасно!

15' МОМЕНТИЩЕ! Докю отдал передачу в штрафную на Гвардиола, который выполнил прострел на дальнюю штангу, а там с пары метров на попадает в ближний угол Холанн!

14' Компактные 5-4-1 от "Вест Хэма" позволяют хозяевам сегодня рассчитывать на контратаки. Но пока о подобных наступлениях говорить не приходится. На поле мы одну команду видим.

13' Фоден получил мяч на чужой половине поля, отдал передачу на левый край. Оттуда Докю снова посылал сферу в штрафную соперника - мяч намного выше головы адресата полетел.

11' Третий угловой у ворот "Вест Хэма" уже не привел ни к чему интересному. Манчестерцы не смогли довести дело до удара, но сфера осталась под контролем "молотков".

10' А тут после розыгрыша корнера немало голевых ситуаций создали футболисты "Манчестер Сити". Сразу пять раз по рамке противника с разных дистанций били манчестерцы, но на финальном рубеже уверенно играли защитники и Ареола!

8' Докю рванул слева к воротам соперника, прострелил, и Зума головой едва не внес сферу в сетку собственной рамки. Улетает сфера на угловой.

7' Не лучшим образом угловой сейчас разыграли футболисты "Сити", но мяч все также остается у горожан, которые держат ситуацию по своим непосредственным контролем.

6' Фоден пытался вырваться на оперативный простор, но Цоуфал успел сыграть в подкате, выбив мяч на угловой. Красивый игровой эпизод!

5' Гвардиола сегодня вернулся на тренерскую скамейку "Манчестер Сити". Отсутствовал несколько матчей главный тренер "Сити", поскольку была ранее ему сделана операция на спину.

3' Фоден не забивает. Соучек неожиданно в свою штрафную сделал скидку головой, что привело к борьбе в штрафной "Вест Хэма". Ситуацию успевает разрядить голкипер "молотков", сыгравший на выходе.

2' Футболисты "Вест Хэма" в бордово-голубых цветах вышли на футбольном поле сегодня. А вот игроки "Манчестер Сити" вышли на газон в белых футболках и бордовых трусах.