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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Вест Хэм
1:1
Второй тайм: 73'
Манчестер Сити
0'
1:0
36' Гол
Уорд-Праус Джеймс
39' Желтая карточка
Альварес Эдсон
45' Желтая карточка
Гвардиол Йошко
1:1
46' Гол
Докю Жереми

Ход матча

36'
Уорд-Праус Джеймс
(Цоуфал Владимир)
1:0
39'
Альварес Эдсон
 
45'
 
Гвардиол Йошко
46'
1:1
Докю Жереми
(Альварес Хулиан)
67'
Кудус Мохаммед
Антонио Майкл
 
67'
 
Луис Матеус
Фоден Фил
68'
Бенрахма Саид
Альварес Эдсон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 12
  • 4 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 170 Количество передач 304
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 130
Вест Хэм 0.8% (1)
X 4.6% (6)
Манчестер Сити 94.6% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Манчестер Сити
8.50
4.76
5.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
20
Боуэн
Джаррод
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
11
Докю
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
Вест Хэм
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Сити

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 23 победы

37 матчей

10.8%
18.9%
70.3%
4 победы 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

13.5%
32.4%
54.1%
5 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

2.7%
35.1%
62.2%
1 победа 13 ничьих 23 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.63
0.61

Среднее время на гол

142
147

Всего голов

42
43

Голов в среднем за матч

2.33
2.26

Среднее время на гол

38
39

Всего голов

54
54

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 0.6
Уорд-Праус Джеймс 2 0.4
Антонио Майкл 2 0.4
Пакета Лукас 1 (1) 0.2
Зума Курт 1 0.2
Агер Наиф 1 0.2
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Соучек Томаш 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (1) 1.2
Альварес Хулиан 2 0.4
Родри Эрнандес 2 0.4
Аке Натан 1 0.2
Докю Жереми 1 0.2
Фоден Фил 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 3 0
Агер Наиф 1 1
Пакета Лукас 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Антонио Майкл 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Керер Тило 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Силва Бернарду 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Вест Хэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1
Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2

Результаты матчей

Вест Хэм
Манчестер Сити

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Брайтон
 2:0 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
6.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
20.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Брайтон
 2:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Брайтон
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Силва мяч на правом фланге получил сейчас, после чего попытался выполнить подачу в штрафную соперника, но сделать этого ему не удалось. В ногу противнику он попал. 
  • Замена
    68'
    Ага, вот оно как. Бенрахма не Соучека поменял, а Альвареса. Только что нам это показали режиссеры на титрах. Пожелаем удачи получившему повреждение игроку. 
  • Замена
    67'
    Луис Матеус ушел с поля. Он появился на газоне вместо Фила Фодена. Ну, а Альварес у "Вест Хэма" присел на газон. Неужели еще одна ротация будет?
  • Замена
    66'
    Кудус меняет Антонио в составе "Вест Хэма". Бенрахма вместо Соучека в стане "молотков" появляется. Двойная замена у хозяев поля. 
  • 65'
    Как же много свою команду сегодня спасал Ареола. Действительно массу голевых моментов создали уже манчестерцы. Но пока вперед они не вышли. 
  • Опасный момент
    64'
    МОМЕНТИЩЕ! Снова Гвардиол пробивает по воротам соперника. Ареола дотягивается до сферы и спасает свой коллектив! Мяч отбит за лицевую линию.
  • Опасный момент
    62'
    МОМЕНТ! Эдерсон! Тянет, тянет он мяч из правого угла. После подачи углового Антонио головой с пяти метров расстреливал рамку "Сити", но в струнку сложился вратарь манчестерцев, достав мяч из-под самой штанги! Вот это жара на поле пошла!
  • Опасный момент
    61'
    МОМЕНТИЩЕ! Эмерсон по центру разгонял атаку "Вест Хэма". Уже, как казалось, переправлял он мяч в сетку, но спас свой коллектив защитник горожан!
  • 60'
    "Сити" давно уже на второй гол наиграл, как по мне. Пока просто везет "Вест Хэму". Но мы не будем забывать, что и хозяева умеют уверенно атаковать. 
  • Опасный момент
    59'
    Еще один момент у Холанна! С левого края навесил Силва на Эрлинга. Норвежец наносил выстрел в ближний угол, и мяч в перчатки вратарю прилетел!
  • 58'
    Родри с левой ноги, с линии штрафной пробивал по рамке соперника, но в этой ситуации футболист направил мяч намного выше перекладины. 
  • 57'
    Антонио! Отпустил он сейчас от себя мяч чуть дальше, чем нужно, и воспользовался этой ситуацией Эдерсон, который вырвался из рамки и мяч в свои перчатки забрал.
  • Опасный момент
    55'
    МОМЕНТ! Снова Родри с левого края передачу на Холанна сделал. Норвежец пробивал практически в упор, но Ареола и ту сумел среагировать! В падении боковыми "ножницами" пробивал Эрлинг, но кипер "молотков" великолепен!
  • 54'
    Сложно сказать, успевал ли к мячу Ареола. Ну, а игрок "Сити" действительно пробивал великолепно, едва-едва не выведя свой коллектив вперед. 
  • Штанга
    53'
    АЛЬВАРЕС! Классно он расчехлил свою пушку после заработанного "Сити" стандарта. С 22-х метров футболист горожан выстреливал в правую "девятку", но угодил в "крестовину" тут!
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    • 51'
      Много работы у Ареола сегодня. Знатно он трудился в рамке и в первом тайме. Приходится футболисту скакать по рамке и после перерыва. 
    • Опасный момент
      50'
      МОМЕНТ! После подачи с правого края Фоден подставлял голову под мяч, направляя его в дальний угол, но кулаками по снаряду сыграл Ареола, который сумел свою команду выручить!
    • 49'
      Классно после перерыва ворвался на поле "Манчестер Сити". С улыбкой на лице играет Холанн, который сегодня пока не забивал, запоров два опаснейших момента. 
    • Описание гола
      47'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДОКЮ! 1:1!
      Забивает бельгиец мяч в ворота соперника! Браво! Получил он мяч на левом фланге, вошел в штрафную и мягко из-под защитника пробил в дальний угол! Ареола бросился за снарядом, но слишком поздно!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в Лондоне! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв! "Вест Хэм" ведет в счете у "Манчестер Сити" - 1:0. Отдохнем и вернемся на поле.
    • Желтая карточка
      45'
      Гвардиол получает от рефери карточку желтого цвета. Грубо сыграл хорватский футболист, зарядив по опорной ноге противнику. Желтая карточка не заставила себя долго ждать. 
    • Угловой
      45'
      Два корнера подали манчестерцы, но снова не смогли добиться никакого результата. Стандарты не принесли никаких дивидендов игрокам команды гостей. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты судья добавил. 
    • 44'
      Фоден наносит дальний удар по воротам соперника. Мяч попадает в ногу соперника, после чего сфера летит за лицевую. Новый угловой в матче для горожан. 
    • Опасный момент
      43'
      МОМЕНТИЩЕ! Снова Родри нанес мощный удар по воротам соперника. Снаряд полетел в сторону левого угла, но в сетке рамки "Вест Хэма" не оказался. Да и Ареола полет сферы контролировал. 
    • Опасный момент
      42'
      Как Холанн не забивает? Как? Уже все для него сделал Докю, а дальнюю штангу в подкате замыкал Эрлинг, который пробил слишком слабо, прямо в стоящего на "ленточке" защитника. 
    • 41'
      Последняя 5-минутка в первом тайме у нас пошла. Манчестерцы порядка 70% игрового времени находятся с мячом. Это хороший показатель, но на результате на табло никак он не влияет. 
    • Желтая карточка
      39'
      Альварес фолит сейчас на своей половине поля. В 30-ти метрах от штрафной соперника "Манчестер Сити" зарабатывает стандарт, а игрок "Вест Хэма" - предупреждение!
    • 38'
      Мойес продолжает заводить своих подопечных, а вот Гвардиола, схватившись за колени, присел на тренерскую скамейку. Явно наставник "Сити" расстроен происходящим. 
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УОРД-ПРАУС! 1:0!
      А здесь все классно делает игрок "Манчестер Сити". Обрезался в центре поля сейчас Докю. В итоге Цоуфал протащил мяч почти к лицевой, откуда выполнил навес на дальнюю штангу, и ту уверенно ударом головой переправил сферу в сетку.
    • 36'
      Уорд-Праус не стал отдавать передачу на Уорда, а пробил сам. В итоге после рикошета от ноги защитника мяч прилетел в руки голкиперу "Манчестер Сити"!
    • 35'
      Ареола под давлением сумел отдать передачу на Цоуфала. Тот выполнил перевод с левого края в центр, где Антонио в борьбе с соперником мяча все же лишился. 
    • 33'
      Эдерсон сейчас на выходе действует. Забирает голкипер "Манчестер Сити" сферу в свои перчатки, играя на выходе и снимая все вопросы о победителе в розыгрыше. 
    • 32'
      Фанаты "Вест Хэма" пытаются гнать свой коллектив вперед, и сейчас действительно мяч под свой контроль смогли на некоторое время забрать "молотки". 
    • 31'
      Ну все в порядке с соперниками, встречу они смогут продолжить. Небольшая пауза у нас на поле, попили водички соперники, после чего вернулись к игре, получив указания от наставников. 
    • Травма, повреждение
      30'
      На половине поля "Манчестер Сити" столкновение произошло. Антонио там присел у "Вес Хэма". У "Сити" Диаш также за голову держится.
    • 29'
      Почти полчаса отыграли соперники в этой встрече. Стараются владеть инициативой на поле, как и ранее, манчестерцы. Но уже не с таким энтузиазмом они это делают. 
    • 27'
      Тут уже высоченная подача от Фила Фодена идет в штрафную соперников, и мяч улетает куд-то за пределы поля. Получается далеко не самый лучший навес. 
    • Угловой
      26'
      Сместилась игра ближе к центру поля, но готовы "взорвать" игру манчестерцы. Докю снова полезным действием отмечается. После прострела с левого края он угловой зарабатывает. 
    • 24'
      Антонио получил сейчас тычок в спину от соперника, после чего расстался со снарядом. Интересно, что реагировать на эту ситуацию не стал судья, что вызвало неоднозначную реакцию у девятого номера хозяев. 
    • Угловой
      23'
      Второй в матче угловой подали футболисты "Вест Хэма". С левого края следовала подача в центр штрафной, где до сферы успел добраться Уокер. 
    • 22'
      Только левый фланг в первом тайме использует "Сити" для своих атак. Докю оттуда вновь прострелил мяч, но снова сфера в руки Ареола прилетела. 
    • Опасный момент
      20'
      МОМЕНТИЩЕ! Фоден! Получает он сейчас мяч, после чего выстреливает с линии штрафной. Успевает защитник "молотобойцев" подставить ногу и переправить мяч на угловой. 
    • 19'
      Докю снова слева с мячом оказался. Попытался дважды на ложных финтах он убрать соперников, после чего навесил мяч на дальнюю штангу, где Соучек головой выбил сферу в сторону от рамки. 
    • 18'
      Докю получил мяч слева, накрутил соперников и нанес удар из-под защитников в ближний угол. Сфера прямо в руки голкиперу "Вест Хэма" прилетела. 
    • Опасный момент
      17'
      Угловой сейчас подали игроки "Вест Хэма". Соучек головой с правой штанги отправлял мяч на дальнюю стойку, где по воле судьбы никого из партнеров не оказалось. А ведь было опасно!
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТИЩЕ! Докю отдал передачу в штрафную на Гвардиола, который выполнил прострел на дальнюю штангу, а там с пары метров на попадает в ближний угол Холанн!
    • 14'
      Компактные 5-4-1 от "Вест Хэма" позволяют хозяевам сегодня рассчитывать на контратаки. Но пока о подобных наступлениях говорить не приходится. На поле мы одну команду видим. 
    • 13'
      Фоден получил мяч на чужой половине поля, отдал передачу на левый край. Оттуда Докю снова посылал сферу в штрафную соперника - мяч намного выше головы адресата полетел. 
    • Угловой
      11'
      Третий угловой у ворот "Вест Хэма" уже не привел ни к чему интересному. Манчестерцы не смогли довести дело до удара, но сфера осталась под контролем "молотков". 
    • Опасный момент
      10'
      А тут после розыгрыша корнера немало голевых ситуаций создали футболисты "Манчестер Сити". Сразу пять раз по рамке противника с разных дистанций били манчестерцы, но на финальном рубеже уверенно играли защитники и Ареола!
    • Угловой
      8'
      Докю рванул слева к воротам соперника, прострелил, и Зума головой едва не внес сферу в сетку собственной рамки. Улетает сфера на угловой.
    • Угловой
      7'
      Не лучшим образом угловой сейчас разыграли футболисты "Сити", но мяч все также остается у горожан, которые держат ситуацию по своим непосредственным контролем. 
    • 6'
      Фоден пытался вырваться на оперативный простор, но Цоуфал успел сыграть в подкате, выбив мяч на угловой. Красивый игровой эпизод!
    • 5'
      Гвардиола сегодня вернулся на тренерскую скамейку "Манчестер Сити". Отсутствовал несколько матчей главный тренер "Сити", поскольку была ранее ему сделана операция на спину. 
    • 3'
      Фоден не забивает. Соучек неожиданно в свою штрафную сделал скидку головой, что привело к борьбе в штрафной "Вест Хэма". Ситуацию успевает разрядить голкипер "молотков", сыгравший на выходе. 
    • 2'
      Футболисты "Вест Хэма" в бордово-голубых цветах вышли на футбольном поле сегодня. А вот игроки "Манчестер Сити" вышли на газон в белых футболках и бордовых трусах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Лондоне! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 93 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити

    Исход игры
    Вест Хэм
    0.8% (1)
    Ничья
    4.6% (6)
    Манчестер Сити
    94.6% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.15% (93)
    Меньше
    21.85% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    46.2% (60)
    1:3 Манчестер Сити
    16.9% (22)
    0:2 Манчестер Сити
    11.5% (15)
    0:1 Манчестер Сити
    6.2% (8)
    2:3 Манчестер Сити
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    0:3 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Вест Хэм
    Манчестер Сити
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